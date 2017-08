Atletico gewinnt Audi Cup - FCB Letzter

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Copa Sudamericana LDU Quito -

Bolivar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional UEFA Europa League Fenerbahce -

Sturm Graz Serie A Sao Paulo -

Curitiba Copa Sudamericana Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

FC Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Premier League Zenit -

Spartak Moskau Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Ligue 1 Marseille -

Dijon Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima Premier League Ural Yekaterinburg -

Zenit League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG

Atletico Madrid hat das hochkarätig besetzte Turnier in München gewonnen. Die Spanier setzten sich im Endspiel des Audi Cups mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool durch.

"Man hat in der ersten Halbzeit gesehen: Die waren zufrieden mit dem Spiel und wir nicht. Wir haben es in der zweiten Halbzeit besser gemacht, sind aber nicht richtig hinter ihre Linien gekommen", sagte Klopp in der ARD: "Frische müssen wir bekommen. Alles, was wir uns taktisch erarbeitet haben, kommt dann wieder."

Nach 90 Minuten hatte es in der Allianz Arena 1:1 (1:0) gestanden. Dem ehemaligen Hoffenheimer Roberto Firmino war nach der Führung von Atletico durch Keidi Bare (33.) dank eines umstrittenen Foulelfmeters in der 83. Minute noch der Ausgleich für die Reds gelungen.

Atletico hatte im Halbfinale den SSC Neapel besiegt (2:1), Liverpool den gastgebenden FC Bayern (3:0). Im Spiel um Platz drei unterlagen die Münchner mit einer B-Mannschaft Neapel mit 0:2 (0:1), der deutsche Rekordmeister belegte damit den letzten Platz.