Pulisic rettet US-Team bei Generalprobe

Sonntag, 04.06.2017

Die US-Amerikaner treffen auf dem Weg zur anvisierten WM-Endrunde 2018 am Donnerstag zunächst vor heimischer Kulisse auf Trinidad & Tobago.

Drei Tage später steht das schwere Auswärtsspiel beim Rivalen Mexiko an, wo die USA zuletzt 1934 gewonnen hatten.

USA bangen um WM-Qualifikation

Siege am besten in beiden Partien sind für die USA aber nötig, um sich in der Qualifikationsgruppe zu verbessern. Hinter Spitzenreiter Mexiko, Costa Rica und Panama belegen die USA aktuell nur den vierten Rang.

Nur die ersten drei Teams lösen direkt das Ticket nach Russland, der Tabellenvierte muss in die Playoffs.

