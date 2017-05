Onyekuru spricht von Deutschland und England

Donnerstag, 25.05.2017

Der Offensivspieler gibt sich derweil gelassen und will erst am Ende der Saison über seine Zukunft entscheiden. Gegenüber Sporza äußerte sich der Nigerianer: "Ich habe noch nichts beschlossen und wollte bis zum Ende der Playoffs warten. Hoffentlich kann ich in den nächsten ein, zwei Wochen bekannt machen, wo meine Zukunft liegt. Ich habe immer von der Premier League geträumt, aber alles ist möglich: Belgien, Deutschland und England."

Bei einem Wechsel in die Premier League könnte es zu Schwierigkeiten kommen, wenn es um die Arbeitserlaubnis geht, da er für einen Nicht-EU-Ausländer nicht die erforderliche Anzahl an Einsätzen hat. Eine Lösung wäre hierbei eine Leihe in die Bundesliga.

In der Jupiler Pro League kam Onyekuru in dieser Saison bereits auf 28 Einsätze, in denen er 12 Tore erzielte.

Henry Onyekuru im Steckbrief