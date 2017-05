Rooney: "Als Vater bin ich entsetzt"

Donnerstag, 25.05.2017

"Es gibt Momente im Leben, die dich sofort beeinflussen und deinen Herzschlag anhalten. Montagabend war einer dieser Momente", heißt es auf der Internetseite der Wayne-Rooney-Stiftung. "Als Vater bin ich entsetzt darüber, dass eine Nacht für so viele junge Menschen so tragisch enden konnte. Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen", so der 31-Jährige.

Nach dem perfiden Anschlag zeigte Manchester seine Einigkeit. Die Red Devils und Erzrivale ManCity zeigten durch den Hashtag #acityunited ihre Betroffenheit und ihr Mitgefühl mit den Angehörigen. Neben Rooney zeigten sich auch Phil Neville und Yaya Toure solidarisch und halfen den Terror-Opfern. Neville versorgte ein Kinderkrankenhaus der Stadt mit Essen. Auch Toure ließ den Menschen eine großzügige Spende zukommen.

Wayne Rooney im Steckbrief