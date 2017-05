Brooks in elf Minuten von Wales zu England

Mittwoch, 17.05.2017

Mit dem prestigeträchtigen U20-Turnier in Toulon vor der Tür nominierten England und Wales ihre Kader. Innerhalb von elf Minuten rutschte David Brooks dabei aus dem Kader von Wales in den Kader von England. Der Jugendspieler von Sheffield United tritt nun für England an.

Am Montag hatte Wales seinen Kader nominiert und per Twitter bekanntgegeben. Am Dienstag um 11.49 Uhr erfolgte eine Korrektur, drei Spieler verschwanden aus dem Kader, einer davon war Brooks. Um Punkt 12 Uhr verkündete England schließlich seinen Kader und führte Brooks auf.

"Das ist der frustrierende Teil der Arbeit als Nationaltrainer", stellte Wales-Manager Robert Page fest. Nachtragend will man beim Verband allerdings nicht sein: "Wir unterstützen ihn in seiner Entscheidung." Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat walisische Wurzeln, ist aber englischer Staatsbürger.

