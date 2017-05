Medien: Neues Konzept bei Weltfußballer-Wahl

Mittwoch, 17.05.2017

Wie die Marca berichtet, hat die FIFA nach einigen Überlegungen ein neues Konzept ausgearbeitet. Im September war erstmals darüber berichtet worden, dass der Weltverband die Gala nach London verlegen und einige Änderungen vornehmen möchte.

Nun will sich der Verband noch weiter vom Ballon d'Or distanzieren, der seit 1956 von der französischen Sportzeitung France Foorball vergeben wird. Die Auszeichnung, die als The Best bezeichnet wird, soll nun im Oktober verliehen werden. Dementsprechend wird nicht mehr über ein Jahr, sondern über eine Saison lang der beste Spieler gesucht.

Zu Beginn der neuen Saison werden die Stimmen eingesammelt und schließlich bis zum 23. Oktober ausgewertet. Damit würden besonders die entscheidende Phase der Champions League gewertet werden und auch internationale Turniere ihre Beachtung finden.

Neben dem besten männlichen Spieler wird auch die beste Spielerin ausgezeichnet. Obendrein kommt die Weltauswahl. Als Favoriten auf den Titel gelten in diesem Jahr Cristiano Ronaldo sowie Gianluigi Buffon. Auch Lionel Messi ist im engeren Kreis vertreten.

