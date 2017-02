Smertin neuer Anti-Rassismus-Kommissar

Dienstag, 21.02.2017

Der ehemalige Spieler des FC Chelsea hatte in der Vergangenheit ein Rassismusproblem in Russland allerdings bestritten.

"Ich werde mein Bestes geben, um in der Fußballgeschichte meines Landes keinen Platz für Rassismus und Diskriminierung zu lassen", sagte Smertin in einer Pressemitteilung.

In einem Interview aus dem Jahre 2015 hatte Smertin Russland von häufig geäußerten Rassismusvorwürfen freigesprochen. "Es gibt keinen Rassismus in Russland, weil er nicht existiert", sagt er damals der BBC: "Rassismus in Russland ist wie Mode. Er kommt von außen, aus verschiedenen Ländern."

