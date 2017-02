Aktueller Spielplan und alle Ergebnisse der deutschen SpielerInnen

Montag, 20.02.2017

Dienstag, 21. Februar 2017:

Mit einem Klick auf die gewünschte Partie kommt ihr direkt zu den aktuellen Livescores!

Am Dienstag kommt es zum Großkampftag für mehrere deutsche Spielerinnen in Dubai und Budapest, Alexander Zverev steigt in Marseille in den Wettbewerb ein, Dustin Brown und Tommy Haas in Delray Beach.

DUBAI, WTA PREMIER 5 (2.365.250 US-DOLLAR):

Angelique Kerber (1) - Mona Barthel (WC), 2. Runde; 1. Partie nicht vor 16:00 Uhr (MEZ), Centre Court

Laura Siegemund - Catherine Bellis, 1. Runde; 1. Partie um 09:00 Uhr (MEZ), Court 2

BUDAPEST, WTA INTERNATIONAL (250.000 US-DOLLAR):

Julia Görges (3) - Anett Kontaveit (Estland), 1. Runde; 2. Partie nach 10:00 Uhr (MEZ), Körmöczy Court

Tamara Korpatsch (Q) - Evgeniya Rodina (Russland), 1. Runde; 1. Partie um 10:00 Uhr (MEZ), Temesvari Court

Marseille, ATP-WORLD-Tour-250 (691.850 US-DOLLAR):

Jan-Lennard Struff - Jeremy Chardy (Frankreich), 1. Runde; 1. Partie um 12:00 Uhr (MEZ), Court Central

Alexander Zverev (5) - Nicolas Mahut (Frankreich), 1. Runde; 2. Partie nach 19:00 Uhr (MEZ), Court Central

DELRAY BEACH, ATP-WORLD-TOUR-250 (599.345 US-DOLLAR):

Tommy Haas (PR) - Nikoloz Basilashvili (Georgien), 1. Runde; 1. Partie nach 03:00 Uhr (MEZ), Stadium

Dustin Brown - Guillermo Garcia-Lopez (Spanien), 1. Runde; 1. Partie um 20:00 Uhr (MEZ), Court 1

BERGAMO, ATP-CHALLENGER (64.000 EURO+H):

Matthias Bachinger (Q) - Egor Gerasimo (Weissrussland), 1.Runde, 1. Partie um 10:00 Uhr (MEZ), Bergamo Palandora

Yannick Hanfmann - Andreas Seppi (1/WC/Italien), 1.Runde, 1. Partie nach 19:30 uhr (MEZ), Bergamo Palandora

(LL) Nils Langer - Luca Vanni (4/Italien), 1. Runde, 2. Partie nach 19:30 uhr (MEZ), Bergamo Palandora

Annika Beck ist die einzige deutsche Spielerin, die am Montag bei einem WTA-Turnier aufschlägt. Bei den Challenger-Turnierenist die deutsche Beteiligung indes groß.

BUDAPEST, WTA INTERNATIONAL (250.000 US-DOLLAR):

Annika Beck (8) - Jana Cepelova (Slowakei), 1. Runde

Resultat: 6:2, 6:2

Bergamo, ATP-CHALLENGER (64.000 EURO+H):

Daniel Brands - Mohamed Safwat (Ägypten), 1.Runde

Resultat: Brands - Safwat 7:6 (2), 6:4

Daniel Masur - Adrian Menendez-Maceires (Spanien), 1.Runde

Resultat: Masur - Menendez-Maceires 6:2, 7:6 (4)

Yannick Hanfmann - Alessandro Bega (Italien), Qualifikation, Finale

Resultat: Hanfmann - Bega 6:1, 6:2

Matthias Bachinger - Petr Michnev (4/Tschechische Republik), Qualifikation, Finale

Resultat: Bachinger - Michnev 6:4, 6:0

Nils Langer - Remi Boutillier (Frankreich), Qualifikation, Finale

Resultat: Boutillier - Langer 6:0, 6:2