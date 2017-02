Wir spielen, bis die Bayern gewinnen!

Montag, 20.02.2017

Was für 1 Spiltag vong rumde Zalen her: Wer mag schon krumme, ungerade Zahlen. Die Bundesliga jedenfalls ganz und gar nicht: Karim Bellarabi gelang die 50.000. Bundesliga-Hütte, Chicharito Leverkusens 900. Auswärtsreffer und Vincenzo Grifo der 500. Bundesliga-Treffer in dieser Saison.

Passend: Der HSV kassierte sein 1000. Heimgegentor, der SC Freiburg sein 900. Gegentor insgesamt.

Ärger um die 50.000: Doch nicht überall sorgte Bellarabis Jubiläums-Bude für Jubelstürme. Auf den Fanmeilen in Gladbach, Köln und bei der Monatsversammlung der deutschen Wettanbieter setzte eine Schockstarre ein. Warum den rheinischen Nachbarn dieser Treffer zuwider war - klar. Bei den Buchmachern hingegen bedeutete die Hütte das Ende vieler, vieler Wetteinnahmen. Die benötigen wissentlich das Geld, um ihre Werbefrequenz aufrechtzuerhalten. Denn aufmerksame Sky-Zuschauer wissen: Es gibt viele Wettanbieter. Oder sind das immer dieselben zwei?

Besser spät als nie: Bayern-Dusel? Gibt es! Zwar wirken die Gegner immer wieder wie beleidigte kleine Kinder, die den Strohhalm nicht in der Capri-Sonne bekommen, doch die Zahlen lügen bekanntlich nicht. Robert Lewandowski schoss nach 95:59 Minuten (!) das späteste Bundesliga-Tor seit der detaillierten Datenerfassung. Die Bayern trafen in dieser Saison bereits sechs Mal in oder nach der 90. Minute - Platz eins! Schlecht für Leipzig: Am Ende wird eh immer so lange gespielt, bis Bayern doch Meister ist. Gut für Leipzig: Das wissen die meisten Spieler nicht. Sie waren 2001 noch nicht geboren.

Beste Bilder des 21. Spieltags: Reimschema aab - einwandfrei! © getty 1/48 1. FC KÖLN - SCHALKE 04: Anthony Modeste gelang der Ausgleich... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke.html © getty 2/48 ...und man munkelt, er habe sich über seinen Treffer sehr gefreut /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=2.html © getty 3/48 Sead Kolasinac konnte nicht hinsehen und inspizierte lieber Pawel Olkowskis Schulter /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=3.html © getty 4/48 Marco Höger kannte auch mit seinen ehemaligen Kollegen kein Erbarmen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=4.html © getty 5/48 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - RB LEIPZIG: Die Gladbacher Fans machten keinen Hehl daraus, was sie von ihrem heutigen Gegner halten /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=5.html © getty 6/48 Klar, an wen diese Spitze gerichtet ist /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=6.html © getty 7/48 Und die Fans waren lyrisch sogar richtig fit! Das Reimschema aab ist hier übrigens einwandfrei! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=7.html © getty 8/48 Aber auch auf dem Platz ging's zur Sache: Emil Forsberg machte seinem Ruf als Überflieger alle Ehre... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=8.html © getty 9/48 ...während Thorgan Hazard die Chance auf das mögliche 1:1 vergab und vom Elfmeterpunkt an Peter Gulacsi scheiterte /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=9.html © getty 10/48 "Wenn der Hazard nicht trifft, dann mach' ich das eben besser", dachte sich wohl Timo Werner und ließ Yann Sommer bei seinem Treffer zum 2:0 keine Chance /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=10.html © getty 11/48 Dieses Kopfballduell zwischen Marcel Sabitzer und Jannik Vestergaard sieht eher wie ein rhythmischer Paartanz aus. Joachim Llambi, Ihre Meinung? /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=11.html © getty 12/48 DORTMUND - WOLFSBURG: Natürlich DAS Thema des Spieltags: die menschenleere Südtribüne /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=12.html © getty 13/48 Nach Ausschreitungen und Diffamierungen im Spiel gegen RB Leipzig entschied der DFB, das Herz des Signal Iduna Parks für ein Spiel geschlossen zu lassen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=13.html © getty 14/48 Für Begeisterung unter den schwarzgelben Anhängern sorgte das freilich nicht... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=14.html © getty 15/48 Fußball wurde in Dortmund natürlich auch gespielt. Mario Gomez nimmt es gleich mit der gesamten Dortmunder Hintermannschaft auf einmal auf /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=15.html © getty 16/48 Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte Lukasz Piszczek den Ball nicht mehr bekommen und in den Strafraum geflankt, hätte Jeffrey Bruma sicherlich nicht eingenetzt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=16.html © getty 17/48 Lukasz Piszczek, 31, Spielertyp: Seehund /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=17.html © getty 18/48 HAMBURGER SV - SC FREIBURG: Aaron Hunt auf der 9? Spätestens nach einer Viertelstunde hat sich darüber kein HSV-Anhänger mehr beschwert /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=18.html © getty 19/48 Das war sicherlich nicht Filip Kostic' Reaktion auf den zwischenzeitlichen Führungstreffer /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=19.html © getty 20/48 Anschließend nahm es der Serbe dann mit der gesamten Freiburger Bank auf /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=20.html © getty 21/48 Gotoku Sakai bejubelte seinen Assist wie einen eigenen Treffer... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=21.html © getty 22/48 ...allerdings war Michael Gregoritsch derjenige, der die Vorlage verwertete /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=22.html © getty 23/48 HERTHA BSC - BAYERN MÜNCHEN: Mats Hummels testete gleich zu Beginn der Partie die Strapazierfähigkeit des Spielgeräts /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=23.html © getty 24/48 Manuel Neuer fehlen ungefähr zwei Meter Körpergröße, um den Schuss von Vedad Ibisevic noch zu entschärfen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=24.html © getty 25/48 Man könnte Vedad Ibisevic in dieser Situation zu Recht vorwerfen, dass er sämtliche Bodenhaftung verloren hat. Juan Bernat reklamiert auf abgespaced /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=25.html © getty 26/48 Vedad Ibisevic hat nicht nur das 1:0 markiert, hier macht er auch noch einen auf Koloss von Rhodos /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=26.html © getty 27/48 Arjen Robben erscheint der Spielverlauf doch reichlich zuwider /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=27.html © getty 28/48 Nach Xabi Alonsos Attacke gegen Vedad Ibisevic mussten sich die beiden Routiniers mal kurz ausruhen. Nach der Gelben Karte für den Spanier ging's aber wieder weiter /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=28.html © getty 29/48 FSV MAINZ 05 - WERDER BREMEN: "Einen schönen Schuh hast du, Jhon. Wo bekommt man den denn her", müssen ungefähr Lamine Sanes Gedanken in dieser Situation gewesen sein /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=29.html © getty 30/48 Ein Mainz-Fan hat sich ganz besonders rausgeputzt. Nur die Jacke passt nicht zu 100 Prozent ins Gesamtbild, die rote war wohl in der Wäsche /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=30.html © getty 31/48 Bremen legte los, wie von der Tarantel gestochen. Bei Serge Gnabrys Kopfball konnte Jonas Lössl dem Ball nur noch hinterherschauen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=31.html © getty 32/48 Thomas Delaney ließ sich bei seinem Freistoß nicht zweimal bitten. Jonas Lössl gefiel auch das ganz und gar nicht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=32.html © getty 33/48 Hoffentlich roch die Rauchbombe der Werder-Fans nicht so, wie sie aussieht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=33.html © getty 34/48 TSG HOFFENHEIM - SV DARMSTADT: Jan Rosenthal und Sebastian Rudy waren sich wohl nicht einig, in welcher Kneipe sie nach dem Spiel ein Bier trinken gehen sollen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=34.html © getty 35/48 Terrence Boyd hält während des Kopfballduells mit Ermin Bicakcic gleichzeitig nach seinem Landsmann und Darmstadts wohl berühmtesten Fan Barack Obama Ausschau. Doch der ehemalige US-Präsident war leider (noch?) nicht im Stadion /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=35.html © getty 36/48 Dieser Dreikampf erinnert doch ein wenig an einen Auffahrunfall /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=36.html © getty 37/48 Jerome Gondorf legt sich kurz mal hin. Den Ball hat er aber immer im Blick /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=37.html © getty 38/48 EINTRACHT FRANKFURT - FC INGOLSTADT: Die Schanzer bejubeln ihre Führung - Haris Seferovic' Reaktion: Einfach nur oh Backe /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=38.html © getty 39/48 David Abrahams Foul an Dario Lezcano war die leztzte Amtshandlung des Frankfurters an diesem Nachmittag. Danach ging's mit einer glatten Roten Karte vorzeitig unter die Dusche /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=39.html © getty 40/48 Während Makoto Hasebe seinen Elfmeter kläglich vergab... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=40.html © getty 41/48 ...machte es Pascal Groß auf der anderen Seite deutlich besser /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=41.html © getty 42/48 AUGSBURG - LEVERKUSEN: Zum Auftakt des Spieltags empfing Augsburg die Werkself - und die Leverkusener waren das bessere Team. Chicharitos Doppelpack bringt B04 näher an die europäischen Plätze heran /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=42.html © getty 43/48 Da darf man sich auch mal feiern lassen. "Wenn ich euch nicht sehe, seht ihr mich auch nicht" /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=43.html © getty 44/48 Aber eigentlich war der Moment des Spiels bereits Minuten zuvor passiert, bereits in der 23. Minute war es soweit: Karim Bellarabis 1:0 war der mit Spannung erwartete Treffer Nummer 50.000 der Bundesliga /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=44.html © getty 45/48 Und weil es ein historischer Moment war, gönnen wir uns noch eine zweite Perspektive - hübsch! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=45.html © getty 46/48 "Du kannst mich nicht stoppen" - Julian Brandt war für Paul Verhaegh kaum zu halten /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=46.html © getty 47/48 Zwei Youngster, die glänzten: Dominik Kohr schoss eine Bude selbst, Kai Havertz bereitete eine vor und war stets brandgefählich: starke Vorstellung! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=47.html © getty 48/48 Zum Abschluss: Die Männer des Matches unter sich: "Komm her du kleine Erbse - ich fress dich!" /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/21-spieltag/beste-bilder-21-spieltag-augsburg-bayern-dortmund-wolfsburg-hamburg-schalke,seite=48.html

Breitner vermittelt: Weil die Schiedsrichter angehalten sind, mehr aufs Zeitschinden zu achten und die Nachspielzeiten diese Saison dementsprechend explodieren, fielen zu diesem Zeitpunkt der Spielzeit schon so viele Last-Minute-Tore wie nie zuvor (39). 15% dieser Treffer gingen folglich aufs Konto der Bayern. Paul Breitner sieht das weniger kritisch, der stellte schon vor drei Jahren diplomatisch fest: "Der FC Bayern kann nichts für Unfähigkeit anderer Vereine."

Schwach in der Kiste: Insgesamt wurden in dieser Saison nur 35 der 53 Elfmeter verwandelt, das ist der schwächste Schnitt (66%) in der Bundesliga seit 37 Jahren. In der Vorsaison waren es noch 79%. Gianni Infantino hat bestimmt schon irgendwelche, an den Haaren herbeigezogenen (haha) Reformen parat, um das Problem wieder in den Griff zu bekommen.

Ist der putzig, wie alt ist der denn?: An diesem Spieltag war erstmals in der Bundesliga eine gegnerische Startelf (Darmstadt: 29 Jahre, 224 Tage) im Schnitt älter als Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann (29 Jahre, 210 Tage). Das gefiel ihm offenbar gar nicht, denn am Montagmorgen sahen Passanten Nagelsmann in der Sinsheimer Fußgängerzone beim Shoppen. Was er kaufte? Einen falschen Bart und zwei Alkopops.

Läuft bei der Eintracht: Die Kombination aus Platzverweis, verschossenem Elfmeter, Elfer-Gegentor und Alu-Treffer erlitt seit Datenerfassung 2004/05 noch kein anderes Bundesliga-Team.

Elf Nationalitäten müsst ihr haben: Ob sie auch Freunde sind, ist nicht überliefert - doch so oder so schaffte es der FC Ingolstadt beim 2:0-Sieg in Frankfurt elf Spieler aus elf verschiedenen Nationen auf den Platz zu stellen. Wer also weiterhin Ingolstadt als Provinz der Bundesliga beschimpft, lag noch nie so falsch. Spätestens jetzt steht fest, dass die bayrische Stadt international als Mekka des Top-Fußballs gilt.

Zicklers Erben: 81 Tore fielen in dieser Saison durch Einwechselspieler - damit bleiben die Joker 2016/17 auf Rekordkurs. In den 189 Spielen dieser Saison liegt der Schnitt bei 0,43 Jokertoren pro Spiel und damit deutlich über den bisherigen Rekordsaisons 2013/14 und 2004/05 (0,36/Spiel). Dass Alexander Zickler noch Rekordhalter ist - geschenkt. Interessanter: Erik Maxim Choupo-Moting traf genau 0 (in Zahlen: Null) Mal für die Königsblauen als Joker. Wir stellen fest: Seine Joker-Trefferquote verhält sich zur Länge seines Namens antiproportional.

Schalke fix: Nein, das ist keine neue Rezeptreihe aus dem Maggi-Kochstudio, sondern die pure Wahrheit. Die letzten beiden Tore in der zweiten Minute schossen die Königsblauen beide gegen den Effzeh. Damit das jetzt öfter gelingt, gibt es interne Planungen, Hennes VIII. zu kidnappen und ihn als Glücksbringer in Kevin-Prince Boatengs leerstehender VIP-Loge in der Veltins-Arena unterzubringen. Sie haben schließlich den gleichen Bart. Lutz Pfannenstiel wurde bereits als Tierfänger engagiert.

#AlexMeierFußballgott: Bei Anpfiff des Spiels der Frankfurter gegen die Schanzer hatte der Eintracht-Stürmer weit mehr Treffer auf seinem Konto (92) als alle anderen 21 Spieler zusammen (58).