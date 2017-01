Maradona: "Sonst wäre ich jetzt tot"

Montag, 30.01.2017

Im Jahr 1982 wechselte Diego Maradona für rund acht Millionen Euro von den Boca Juniors zum FC Barcelona. Dort kam er erstmals mit Drogen in Kontakt, verriet der heute 56-Jährige bei Canale 5. Inzwischen habe er sich jedoch von seiner Sucht befreien können und sei "seit 13 Jahren clean."

"Ich war 24 Jahre alt, als ich das erste Mal Drogen nahm. Es war in Barcelona. Es war der größte Fehler meines Lebens", so Maradona über den ersten folgenschweren Konsum. "Die Droge ist ein Probleme, die Droge tötet", so der ehemalige Fußballer.

Über Neapel ging es weiter nach Sevilla und zurück nach Argentinien. 1997 beendete Maradona seine Karriere. Mit viel Glück ist noch heute gesund: "Ich bin glücklich, dass ich überhaupt reden kann. Hätte ich so weitergemacht, wäre ich jetzt tot."