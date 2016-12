Maradona: CR7 "Nicht in Top-Form"

Donnerstag, 29.12.2016

"Ich wünschte, dass Napoli und Real heute aufeinander träfen, denn Ronaldo ist nicht in Top-Form", sagte Maradona, fügte jedoch an: "Im Februar wird er wohl wieder in seiner besten Verfassung sein, genau wie seine Teamkollegen."

Ronaldo trifft mit Real im Achtelfinale der Champions League auf den SSC Neapel. Den Klub, für den Maradona zwischen 1984 und 1991 spielte und bei dem er noch heute eine Ikone ist.

Cristiano Ronaldo im Steckbrief