Talentschmiede Ajax: Achtung, heiß!

Dienstag, 24.01.2017

Kasper Dolberg (19, Stürmer)

Dass Borussia Dortmund Kasper Dolberg angeblich gerne als Ersatz für den abgewanderten Adrian Ramos verpflichten wollte, ist schon einmal eine Ansage. Aber auch Manchester-City-Scout Sebastian Arnesen betonte bereits gegenüber BT: "Wir beobachten ihn ganz genau." Spätestens bei diesen beiden Interessenten weiß der gemeine Fußball-Fan: "Der kann was." Aber was genau kann der eigentlich?

Der Aufstieg des 19-jährigen Mittelstürmers, der auch auf den Außen einsetzbar ist, kannte bisher keine Grenzen. Noch vor zwei Jahren steckte der Däne mit seinem Heimatverein Silkeborg, für den er in der Saison insgesamt dreimal eingewechselt wurde, mitten im Abstiegsstrudel und konnte den Super-GAU als 17-Jähriger selbstredend nicht verhindern.

Doch ein Gang in die zweite dänische Liga blieb ihm erspart. Amsterdams langjähriger Talentscout John Steen Olsen entdeckte Dolberg bereits zuvor und lotste den jungen Mann in die Niederlande. "Kasper ist ein außergewöhnliches Talent. Ich wusste, dass er für Ajax ein perfekter Spieler sein würde. Er hat bemerkenswerte Qualitäten: Geschwindigkeit, Technik, Spielintelligenz und ein gutes Kopfballspiel", erklärte er die Verpflichtung.

Nach einer Saison in Ajax' U19 sollte Olsen Recht behalten. Die große Stunde des Kasper Dolberg schlug am 26.07.2016. Im Hinspiel der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation gegen PAOK Saloniki ersetzte er den verletzten und später nach Neapel transferierten Arkadiusz Milik. Dolberg rettete seinem Team prompt ein 1:1-Remis.

Ajax Amsterdam gilt als eine der besten europäischen Talentschmieden. Das sind ihre neuen Stars

Seitdem mauserte sich der Youngster nicht bloß zum Milik-Ersatz und somit zum Stammspieler, sondern debütierte auch schon in der dänischen Nationalmannschaft. Und ganz nebenbei sammelte er auch noch zehn Scorerpunkte in bislang 18 Eredivisie-Matches.

"Kasper hat mich überzeugt. Ich denke, er ist ein wahrer Stürmer. Für so einen jungen Spieler ist er physisch schon sehr stark und er wird immer stärker werden", ist sich Peter Bosz, der Trainer des Stürmers, sicher. Führt ihn sein Aufstieg jetzt in eine europäische Top-Liga? Dort könnte sich zeigen, ob Dolberg tatsächlich "der neue Ibrahimovic" (Gery Vink, Ajax-Jugendcoach) wird.

Jairo Riedewald (20, Innenverteidiger)

Mit gerade einmal 20 Lenzen spielt Jairo Riedewald schon neun Jahre für Ajax Amsterdam. Nachdem er alle Jugendmannschaften der Niederländer durchlief, gilt der Defensiv-Allrounder spätestens seit der letzten Saison als Stammspieler und profitierte dabei zum einen vom Abgang Danny Blinds 2014, für den er zunächst ins defensive Mittelfeld rückte.

Doch seitdem auch Niklas Moisander ein Jahr später Ajax den Rücken kehrte, etablierte sich Riedewald auf seiner Lieblingsposition, dem linken Platz in der Innenverteidigung, als unumstrittener Leistungsträger. Und das mit damals 19 Jahren.

Die Stärken des 20-Jährigen fasste Ajax-Fußballdirektor Marc Overmars wie folgt zusammen: "Jairo hat einen rasanten Aufstieg hinter sich. Er ist ein körperlich starker Junge, der aber auch Fußball spielen kann. Wir sind zuversichtlich, dass er bei Ajax Erfolg haben wird." Riedewald ist folglich ein moderner Innenverteidiger, der auch Qualitäten im Spielaufbau hat, dabei aber trotzdem resolut in der Verteidigung agiert.

Diese Qualitäten sollen auch dem VfL Wolfsburg nicht verborgen geblieben sein, der nach Riechedly Bazoer angeblich den zweiten Ajax-Youngster nach Niedersachsen locken wollte. Doch Amsterdam blockte ab. Das könnte aber auch daran liegen, dass der Innenverteidiger bei seinem Ausbildungsverein noch nicht fertig ist. "Ich will mich in dieser Saison als Innenverteidiger und auch als Persönlichkeit weiterentwickeln. Davy Klaassen und Veltman sind jung, aber bereits Führungsspieler. Vielleicht kann ich diese Rolle in zwei oder drei Jahren zusammen mit Kenny Tete übernehmen", gab Riedewald 2015 seine Ziele aus.

Der ehemalige Ajax-Coach Frank de Boer verglich ihn sogar mit einer Legende des Vereins: "Er hat viel Potenzial, jeder weiß das. Jairo ist auch heiß drauf, den nächsten Schritt zu machen. Er erinnert mich ein wenig an Frank Rijkaard - er ist sogar noch agiler, aber nicht so stark in der Luft." Rijkaard spielte auch insgesamt neun Jahre für den Hauptstadt-Klub.

