Wie Red Bull die nächsten Stars züchtet

Schon an der Pforte des Geländes der Red Bull Fußball & Eishockey Akademie in Salzburg wird klar, dass es nicht schaden kann, wenn sich im Geldbeutel etwas mehr Scheine tummeln. Umrahmt von den Flüssen Salzach und Saalach sowie in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze gelegen, hat Red Bull in nur 21 Monaten die größte Nachwuchsakademie Europas aus dem Boden gestampft, die im morgendlichen Sonnenschein wie aus einem Werbemagazin entnommen wirkt.

Mit moderner, leicht futuristisch angehauchter Architektur und dem riesigen Logo des Getränkeherstellers der Front bildet das Internatsgebäude den Mittelpunkt des 100.000 Quadratmeter großen Red-Bull-Reiches in der Lieferinger. Eingekesselt wird das Herz der Anlage von sechs Außentrainingsplätzen mit beheiztem Natur- oder Kunstrasen und den dazugehörigen Flutlichtanlagen.

In allen Bereichen galt offenbar nur ein Vorsatz: Das Beste vom Besten, für die Besten von morgen.

Dafür wurde tief in die Tasche gegriffen. "Wir haben gewisse finanzielle Möglichkeiten und diese nutzen wir optimal. Hier findet dank der Anlage alles auf allerhöchstem Niveau statt", erklärt U18-Trainer Marco Rose, der unter anderem 150 Spiele für den 1. FSV Mainz 05 bestritt, gegenüber SPOX. Über Geld spricht man nicht, man hat es.

Der Sportler im Mittelpunkt

Im Vordergrund sollen laut Konzern-Gründer Dietrich Mateschitz nicht die finanziellen Aspekte stehen, sondern in erster Linie der Sport, die Sportler und vor allem die Zukunft. Wie ernst es sein Konzern bei der Entwicklung junger Talente in Eishockey und Fußball meint, wird vor allem in der riesigen Halle am hinteren Ende des Hauptgebäudes deutlich.

Direkt nach dem Betreten der gewaltigen Konstruktion präsentieren sich dem Betrachter zwei Eishallen, jeweils 2500 Quadratmeter groß und mit hochmodernen Flex-Banden ausgestattet. Trotz der unterirdischen Lage ist es durch ein LED-Beleuchtungssystem angenehm hell. Wer genauer hinsieht, erkennt ein spezielles Lüftungssystem, das die Eisqualität steigert, und unzählige Kameras an der Seite der Deckenkonstruktion.

Wenige Schritte weiter wiederholt sich das Bild. Nun sind die Kameras jedoch nicht auf eine Eisfläche ausgerichtet, sondern auf ein Fußballfeld auf knapp 6000 Quadratmeter unterhalb eines gewölbten Daches. Eine Spielwiese, die den Akteuren dank eines bewässerten Kunstrasenplatzes das gesamte Jahr über ideale Bedingungen bieten soll. Die Frage nach den Betriebskosten verhallt allerdings ebenso schnell wie ein kurzer Ruf, um die Akustik zu testen.

Alles im Blick - und zwar überall

Dass es sich bei den Kameras um kein handelsübliches Überwachungssystem handelt, überrascht wenig. Schützen soll es nicht vor Einbrechern, Randalierern oder nachtaktiven Jugendlichen, sondern vor Fehlern, Nachlässigkeiten und Stagnation.

Die einzelnen Elemente sind Teil des so genannten LPM-Systems, das unter anderem die Position, Beschleunigungswerte und Laufwege der Spieler bis zu 1000 Mal pro Sekunde genau erfassen kann. Auch sämtliche Fußbälle sowie Pucks sind mit Transpondern ausgestattet.

Bereits bei der Eröffnung der Akademie unterstrich RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick die Bedeutung von Informationen. Ein Ansatz, der in der Akademie auf die Spitze getrieben wird: Das Videotrackingsystem erfasst die Daten nicht nur, es ermöglicht auch, sie äußerst schnell zu visualisieren.

Verlässt der Spieler den Platz und betritt die Umkleidekabine, kann ihm der Trainer direkt seine Fehler aufzeigen. Oder er schickt ihm die Daten gleich auf Smartpads.

Mehr als nur Maschinen

Jeder kleine Fehler sticht bei Red Bull sofort ins Auge. Zum Training kommen bis zu 400 Nachwuchssportler in die Akademie. Die Überwachung von Eifer, Willensstärke und Fähigkeiten erreicht neue Dimensionen. Die Informationen wirken auch deshalb wie eine Währung, in der die Jugendlichen die Mittel, die in sie investiert werden, zurückzahlen können - und dies auch müssen.

Der Beitrag der Eltern beträgt 250 Euro pro Monat. Im Gegenzug wird pro Jugendlichen im gleichen Zeitraum mehr als das Zehnfache ausgegeben.

Trotz der wohl einmaligen Datensammlung geht es den Verantwortlichen Red Bull aber nicht primär darum, die perfekte Sport-Maschine heranzuzüchten. Die Jugendlichen sollen die Akademie als eigenständige Menschen verlassen.

Schulische Leistungen wichtiger als Sport

"Für uns ist es wichtig, dass jeder, der in der Akademie ist, auch einen Schulabschluss macht", sagt Helmut de Raaf, Director of Development Academy, gegenüber SPOX: "Wenn ein Einser-Schüler zu uns kommt, soll er auch einen entsprechenden Abschluss machen. Schafft es ein anderer Schüler jedes Jahr gerade so, dann ist das auch kein Beinbruch - aber er muss es auch weiterhin schaffen."

Es handele sich um eine schwierige Aufgabe und eine große Verantwortung, die besonders durch die enorme sportliche Belastung und die Trainingszeiten nicht leicht zu bewerkstelligen sei, sagt de Raaf. Weshalb im Notfall "auch mal das Training hinten angestellt werden" müsse.

"Anfangs habe ich recht schnell Strafen wegen schulischer Leistungen verteilt. Da habe ich mich mittlerweile weiterentwickelt und urteile von Fall zu Fall. Aber wenn sich gewisse Dinge zu oft wiederholen, dann muss man reagieren", erklärt Rose.

Unterstützung steht jederzeit bereit. "Wir haben in der Akademie Lehrkräfte, die sich auch am Abend oder den Wochenenden um die Schüler kümmern können", erklärt de Raaf die Rundumbetreuung, die eine Fokussierung auf den Sport ermöglichen soll. Hinzu kommen Erzieher, Betreuer und Psychologen, die den Nachwuchsspielern stets zur Verfügung stehen.

Denn auch Koordinations-, Geschicklichkeits- und Gleichgewichtsübungen sollen bei der Entwicklung neuer Superstars helfen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=4.html © red bull 5/42 Der extra zu diesem Zweck errichtete Motorikpark lässt keine Wünsche offen. Zum Selbstversuch kam es glücklicherweise nicht /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=5.html © red bull 6/42 Damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt, hat sich RB gleich mehrere Spielereien einfallen lassen. Unter anderem dabei: ein Beachvolleyballfeld /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=6.html © red bull 7/42 Bevor es im Inneren weiter geht, gibt's hier einen "kleinen" Überblick. Auf diesem Gelände erhalten knapp 400 junge Talente eine neue sportliche Heimat /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=7.html © red bull 8/42 Dabei geht es in der Akademie allerdings nicht nur darum, den nächsten Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi zu finden - auch im Eishockey wird die Förderung junger Talente durch RB massiv vorangetrieben /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=8.html © red bull 9/42 Seit der Fertigstellung der Akademie im Juli 2014 spielt und trainiert die gesamte Nachwuchsabteilung der Roten Bullen in Liefering, wobei auch zirka 140 Fußball- bzw. Eishockey-Talente dort wohnen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=9.html © red bull 10/42 Laut Homepage wurden 550 km Kabel, 36 km Rohre verlegt und 10.500 Dosen, Schalter und Stecker eingebaut /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=10.html © spox 11/42 Insgesamt handelt es sich um acht Jugend- (U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14) und drei Akademiemannschaften (U15, U16, U18) – das entspricht zirka 180 Spielern und 30 Betreuern /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=11.html © red bull 12/42 Wer in Salzburg auf der Suche nach Staubkörnern ist, der hat es schwer. Jede Krankenhausverwaltung dürfte wohl auf die Sauberkeit neidisch sein /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=12.html © red bull 13/42 Kein Wunder, dass sich die Konkurrenz warm anziehen muss: selbst die Scheiben der Büroräume können zaubern /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=13.html © red bull 14/42 Apropos zaubern ... das können auch die Nachwuchstalente - und zwar am Kicker /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=14.html © spox 15/42 Wohlfühloase Internat? Die gezeigten Elemente würden sich wohl auch in der SPOX-Redaktion gut machen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=15.html © red bull 16/42 Freizeitmöglichkeiten gibt es für die Jugendlichen genug: So können sich die angehenden Profisportler auch an der Darts-Scheibe versuchen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=16.html © spox 17/42 Fußball, Billard, Darts? Klingt alles toll. Allerdings muss auch gepaukt werden, denn die schulischen Aufgaben erledigen sich schließlich nicht von allein /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=17.html © spox 18/42 Verloren geht übrigens niemand. Alle wichtigen Infos gibt es nämlich auf unzähligen Monitoren, die überall an den Wänden hängen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=18.html © red bull 19/42 Eine farblich gewagte Inneneinrichtung? Mitnichten /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=19.html © red bull 20/42 Sollte man dennoch zwischenzeitlich vergessen, wo man ist, dann geben Bilder dezente Hinweise /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=20.html © spox 21/42 Da geht's als zum Eishockey? /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=21.html © red bull 22/42 Eis, Schläger, Helme und so ein kleines schwarzes Ding: Ja, das sieht nach Eishockey aus /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=22.html © red bull 23/42 Zwei Eishallen, die jeweils 2500 Quadratmeter umfassen und mit hochmodernen Flex-Banden ausgestattet sind, lassen keine Wünsche offen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=23.html © red bull 24/42 Ob es in einer Drittelpause in der Kabine auch so herrlich aufgeräumt aussieht? Wir bezweifeln es /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=24.html © spox 25/42 Auch abseits der Eisflächen wurde an nichts gespart ... /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=25.html © red bull 26/42 Zwei Skate Mills sorgen etwa für die Möglichkeit, auch ohne Eis unter den Kufen trainieren zu können /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=26.html © red bull 27/42 Apropos ohne Eis ... die Fußballer können damit sowieso eher weniger anfangen. Gut, dass es den Kraftraum gibt, in dem sich alle austoben können. Man betrachte die Gesichter und stelle fest: Macht sicher viel Spaß /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=27.html © red bull 28/42 Ein Staredown-Laufband-Battle? In der RB-Akademie kein Problem /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=28.html © red bull 29/42 Wenn Tim Wiese dieses Bild sieht, wird es voll in Salzburg! #Breitwienie /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=29.html © red bull 30/42 Geradelt wird übrigens in Reih und Glied /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=30.html © red bull 31/42 Licht am Ende des Tunnels! Wer schuftet, der darf auch relaxen. Ein Infrarotbereich, eine Sauna, ein Solarium-Dampfbad und zwei Whirlpools. Auch hier gab es keine Chance für Selbstversuche. Schade ... /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=31.html © red bull 32/42 Abwechslung wird groß geschrieben, ein zukünftiger NBA-Spieler ist wohl aber eher nicht unter den Jugendlichen zu finden /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=32.html © red bull 33/42 Egal, es geht ja auch nicht um Basketball. Das sieht doch schon wieder besser aus /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=33.html © spox 34/42 Die Halle ist mit 6000 Quadratmeter auch nicht gerade klein /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=34.html © red bull 35/42 Das Büffet hat zwar keine so große Quadratmeterzahl, beeindruckend ist es dennoch, was die Ernährungsberater täglich zusammenstellen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=35.html © red bull 36/42 Luxus-Hotel? Eher nicht. Die Zimmer erinnern eher an eine Studentenbude - insgesamt sind 92 Zimmer entstanden /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=36.html © spox 37/42 Stark sein, Kids: Ein TV-Gerät gehört in Salzburg nicht zur Grundausstattung der Zimmer - in diesem Gästezimmer hingegen kann man TV schauen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=37.html © spox 38/42 Ein Klo glücklicherweise schon /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=38.html © spox 39/42 Auch der Ausblick vom Balkon kann sich durchaus sehen lassen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=39.html © spox 40/42 Berge gibt es übrigens auch im Keller. Seine Wäsche muss nämlich jeder Jugendliche selbst waschen! Hotel Mama Mateschitz? Keine Chance /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=40.html © spox 41/42 Sind wohl alle beim Essen ... /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=41.html © spox 42/42 Nicht alle! Ein paar Unermüdliche gibt es schließlich immer. Und für den großen Traum vom Superstar kann man auch ruhig mal die eine oder andere Sonderschicht einschieben /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=42.html

Kurzum: Es gibt rund um die Uhr eine Betreuung auf höchstem Niveau. Die Schüler besuchen eine von fünf Partnerschulen. Es solle eine "Partnerschaft auf Augenhöhe sein", führt de Raaf aus, unter anderem verfügen die Schulen über ein Veto-Recht, wenn es um Freistellungen geht.

Fehltritte? Kein Grund zur Sorge

Bevor es jedoch überhaupt um etwaige Probleme in der Schule gehen kann, muss es zunächst mit dem ersten Schritt klappen: Angesichts des harten Ausleseverfahrens handelt es sich um den schwierigsten.

Gerät ein Spieler in den Fokus der Red-Bull-Scouts, wird neben den sportlichen und psychologischen Tests auch dessen Vergangenheit unter die Lupe genommen. Ein K.o.-Kriterium sollen Jugendsünden dabei nicht sein. "Wir schauen uns alles im Einzelfall an. Ein Eintrag im Polizeiregister ist noch kein Grund, direkt einen Jugendlichen auszuschließen. Wir wissen schließlich, dass wir es mit jungen Menschen zu tun haben, die das Recht haben, aus Fehlern auch lernen zu dürfen", sagt de Raaf.

Auch Akademie- und Nachwuchsleiter Ernst Tanner schlägt im Gespräch mit SPOX ähnliche Töne an: "Wenn mal jemand türmt, geht auch nicht die Welt unter. Einer unserer Besten ist um halb zwei vom Sicherheitsdienst erwischt worden, als er mit einem Mädchen geschmust hat. Mei, das passiert."

Drogen? Nicht mit Red Bull

Ganz ohne Ausschlusskriterien gehe es dennoch nicht, so de Raaf. Sollten zum Beispiel Drogen im Spiel sein, ist die Chance vertan: "Dafür gibt es bei uns keinen Raum, das können und werden wir in der Akademie nicht dulden." Es gehe vor allem um den Schutz der übrigen Jugendlichen, der aus Verantwortung gegenüber den Eltern eine sehr hohe Priorität genießen müsse.

Davon abgesehen gelten normale Internatsregeln, die der organisatorische Leiter, Winfried Kogelnik, von seiner früheren Tätigkeit in einem Elite-Internat auf die Akademie übertragen habe, erklärt Tanner. Bei 140 Jugendlichen in 70 Doppelzimmern läuft sonst nichts in geregelten Bahnen.

