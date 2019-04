Europa League: Wann finden die Halbfinal-Rückspiele statt?

In dieser Woche startet das Halbfinale der Europa League mit den Hinspielen. Wann die Entscheidungen in den Europa-League-Rückspielen fällen, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Vier Mannschaften kämpfen noch um den Titel in der Europa League. Nach einer furiosen Aufholjagd im Viertelfinale gegen Benfica ist auch Eintracht Frankfurt zum ersten Mal seit 1980 wieder in einem internationalen Halbfinale vertreten und versucht dort Geschichte zu schreiben.

Europa League: Datum, Uhrzeit und Ort der Halbfinal-Rückspiele

Die Rückspiele zur Europa League werden beide am Donnerstag den 09. Mai übertragen. Der Anstoß beider Partien ist um 21 Uhr. Das Halbfinal-Rückspiel der Eintracht wird an der Stamford Bridge in London ausgetragen. Bei der zweiten Partie empfängt der FC Valencia den FC Arsenal zum Rückrundenmatch im Estadio Mestalla in Valencia.

Die Rückspiele in der Übersicht:

Datum Heim Gast 09.05.2019 21 Uhr FC Chelsea Eintracht Frankfurt 09.05.2019 21 Uhr FC Valencia FC Arsenal

Europa League live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Chelsea könnt ihr euch sowohl im Free-TV auf RTL, als auch im Livestream auf DAZN ab 21 Uhr verfolgen. Wenn ihr auch das zweite Halbfinal-Rückspiel am 09. Mai zwischen Valencia und Arsenal verfolgen wollt, könnt ihr das exklusiv auf dem Streamingdienst DAZN machen. Dort stehen außerdem auch schon die Hinspiele am 02. Mai live und auf Abruf zur Verfügung.

Europa League: Rückspiele im Halbfinale im Liveticker

Wer sich immer über beide Spiele auf dem Laufenden halten will, aber keinen Livestream zur Hand hat, der ist auf SPOX genau richtig. Hier werden beide Rückspiele im Liveticker begleitet, sodass ihr keine wichtige Szene verpasst.

Europa-League-Halbfinal-Rückspiele: Frankfurt zu Gast in London

Die Eintracht aus Frankfurt hat bereits Historisches geleistet. Seit dem Titelgewinn des UEFA-Cups 1980 steht die Mannschaft erstmals wieder in einem internationalen Halbfinale. Im Rückspiel muss Adi Hütter mit seinem Team an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea antreten. Vor dem Aufeinandertreffen ist der Respekt beider Mannschaften groß. Wie Antonio Rüdiger im Interview sagte, ist Frankfurt "definitiv unsere bisher härteste Herausforderung in dieser Europa-League-Saison. Es ist nicht nur so, dass sie seit Monaten einen Lauf haben, sondern sie haben schon längst auch eine hohe individuelle Klasse auf den verschiedensten Positionen".

Die bisherigen Spiele der KO-Phase von Eintracht Frankfurt:

Tag Datum Heim Ergebnis Gast Do 14.02.19 Schachtjor Donezk 2 - 2 Eintracht Frankfurt Do 21.02.19 Eintracht Frankfurt 4 - 1 Schachtjor Donezk Do 07.03.19 Eintracht Frankfurt 0 - 0 Inter Mailand Do 14.03.19 Inter Mailand 0 - 1 Eintracht Frankfurt Do 11.04.19 Benfica Lissabon 4 - 2 Eintracht Frankfurt Do 18.04.19 Eintracht Frankfurt 2 - 0 Benfica Lissabon

Halbfinale der Europa League: Rückspiel zwischen Arsenal und Valencia

Auf den FC Arsenal wartet erneut (letztes Jahr Atletico Madrid) eine spanische Mannschaft im Halbfinale der Europa League. Im Rückspiel am 09. Mai reisen die Gunners nach Valencia, um zum ersten Mal seit 2000 wieder in das Endspiel der Europa League einzuziehen. Das letzte Duell der beiden Mannschaften ist bereits 16 Jahre her. Insgesamt trafen beide Teams bereits fünf Mal aufeinander.