Europa League - Eintracht Frankfurt schlägt Benfica Lissabon: "Das ist der absolute Wahnsinn"

Der Traum lebt! Die Frankfurter Eintracht hat sich mit einer starken Willensleistung gegen Benfica Lissabon durchgesetzt und steht im Halbfinale der Europa League. Das Wort, das anschließend am häufigsten verwendet wurde, war "Wahnsinn" mit dem Adjektiv "unbeschreiblich" gepaart. Es herrschte Ganzkörpergänsehaut.

SPOX hat alle Stimmen und Reaktionen zum Viertelfinal-Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon gesammelt.

Fredi Bobic (Sportvorstand Eintracht Frankfurt): "Es ist unfassbar, diese pure Freude von allen Seiten. Um Gottes Willen, hier wird einiges passieren heute."

Sebastian Rode (Torschütze Eintracht Frankfurt): "Die ganze Mannschaft hat es hervorragend gemacht. Die Fans haben uns unglaublich gepusht."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben einen fantastischen Europa-League-Abend erlebt, wir haben eine Mannschaft gesehen, die von Anfang an gezeigt hat, dass sie ins Halbfinale will. Das ist ein Erlebnis, das man lange nicht vergessen wird, ein ganz besonderer Tag für den Verein und auch für mich. Es macht mich wahnsinnig stolz, dieses Team zu trainieren. Beim 1:0 hatten wir das notwendige Glück auf unserer Seite, aber in der Summe ist dieser Sieg kein gestohlener Sieg. Benfica hat am Ende alle Offensivkräfte gebracht, wir haben aber weiter sehr gut verteidigt. Es war ein insgesamt perfekter Abend für uns."

Eintracht Frankfurt gegen Benfica in der Einzelkritik: Rode und Kostic werden zu Helden © getty 1/15 Der Traum lebt! Durch einen 2:0-Erfolg über Benfica hat Eintracht Frankfurt das Halbfinale der Europa League erreicht. Während Jovic einen schwachen Abend erwischte, wurden Rode und erneut Kostic zu Helden. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel. © getty 2/15 Kevin Trapp: Musste sich nicht auszeichnen. In Minute 52 mit seiner ersten Tat gegen Seferovic. Note: 3,5 © getty 3/15 Danny da Costa: Konnte sich als Aufpasser für Joao Felix offensiv in Halbzeit eins kaum einschalten. Mit einem überragenden Dribbling in der 82. Minute. Gewann starke 62 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3. © getty 4/15 David Abraham: Unterstützte in Halbzeit eins da Coste bei der Bewachung von Joao Felix. Im zweiten Abschnitt kümmerte er sich durch die Systemumstellung der Portugiesen um Seferovic. Machte dies mehr als solide. Note: 3. © getty 5/15 Makoto Hasebe: Der Routiner dirigierte die Eintracht von hinten. War bei kniffligen Situationen immer zur Stelle. 85 prozent seiner Pässe kamen an den Mann. Dazu gewann er mehr als 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2,5. © getty 6/15 Simon Falette: Nach der Wettkampfpause bockstark. Hielt die Seite als Passabfänger und Abräumer dicht. Schaltete sich sogar hin und wieder offensiv mit ein. Musste am Ende völlig erschöpft und von Krämpfen geplagt ausgewechselt werden. Note: 2,5. © getty 7/15 Filip Kostic: Der Antreiber der Eintracht. Machte im ersten Abschnitt extrem viel Druck über seine Seite. Setzte beim 1:0 – auch wenn im Absetis stehend – gut nach und erzielte die Führung. Dazu zweikampf- und wieder einmal sehr laufstark. Note: 2. © getty 8/15 Sebastian Rode: Omnipräsent im Zentrum mit guten Tacklings und wichtigen Balleroberungen. Spielte vor dem 1:0 den Pass auf Rebic und schoss das wichtige 2:0. Fast sogar mit dem 3:0. Note: 2. © getty 9/15 Gelson Fernandes: Beackerte seinen Mittefeldraum bis zum Umfallen. Mit wichtigen Balleroberungen und gutem Umschaltspiel – obwohl teilweise die letzte Präzision fehlte. Note 3 © getty 10/15 Mijat Gacinovic: Leitete das 1:0 mit seinem Pfostentreffer ein. War auf der Halbposition sehr aktiv. Sein Distanzschuss in der 56. Minute ging knapp am Tor vorbei. Insgesamt gewann er 60 Prozent der Duelle für sich. Note: 2,5. © getty 11/15 Luka Jovic: Kaum präsent und dazu noch ungewohnt zweikampfschwach (28 Prozent). Hing vor allem in der ersten Halbzeit in der Luft. Hatte in der 43. Minute seine einizige Chance. Wurde auch in Halbzeit zwei oft abgekocht. Note: 4,5. © getty 12/15 Ante Rebic: Der Kroate wirbelte anfangs die Benfica-Defensivreihe durcheinander und war sehr gallig. Legte beim 1:0 nach starkem Dribbling für Gacinovic auf. Beim 2:0 eher unfreiwillig. Verlor 33 Mal den Ball und lief sich immer wieder fest. Note: 3. © getty 13/15 Goncalo Paciencia: Kam in der 76. Minute für Luka Jovic und war besonders in der Defensive gefordert, um das Weiterkommen zu sichern. Note: keine Bewertung. © getty 14/15 Lucas Torro: Kam in der 86. Minute für den starken Rode. Note: keine Bewertung. © getty 15/15 Jetro Willems kam in der Nachspielzeit für den ausgepowerten Falette. Ohne Bewertung.

Danny da Costa (Eintracht Frankfurt) bei DAZN ...

... über seine Gefühlslage nach Abpfiff: "Ich kann es noch gar nicht wirklich glauben. Was wir da heute als Mannschaft geleistet haben, ist der absolute Wahnsinn. Es ist unbeschreiblich, was wir heute für einen Abend erlebt haben."

... zum Spiel: "Es war von Anfang an ein intensives Spiel. Wir brauchten ein nahezu perfektes Spiel, in dem wir hinten nichts anbrennen lassen und vorne unsere Chancen nutzen. Wir haben im Hinspiel schon gesehen, dass Benfica eine Mannschaft ist, mit wahnsinniger Qualität und dass es heute nochmal besonders schwer wird, war uns allen klar. So wie wir es angegangen sind es letzten Endes gemeistert haben, das ist einfach der Wahnsinn. Als das Spiel abgepfiffen wurde, habe ich gedacht, ich brauche erstmal ein Sauerstoffzelt."

... zum Halbfinale gegen Chelsea: "Grundsätzlich ist jeder Gegner gleich. Aber ich muss zugeben, dass ich einmal kurz hochgeschaut habe und wenn es ich mich nicht getäuscht habe, kommt jetzt Chelsea im Halbfinale."