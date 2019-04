Endorphine dank Eintracht: Die Wiederauferstehung des Sebastian Rode

Lange hatte Sebastian Rode keinen Spaß mehr am Fußball, weil ihm die Ersatzbänke von Bayern München und Borussia Dortmund oder aber sein Körper im Weg standen. Seit seiner Rückkehr zu Eintracht Frankfurt im vergangenen Januar blüht der Abgeschrieben wieder auf. Dass das nicht nur ihm selbst gut tut, wurde spätestens beim Europa-League-Coup der Hessen gegen Benfica Lissabon deutlich.

Sebastian Rode wollte die ganze Welt umarmen. Von "Endorphinen", von Glückshormonen, begann der große Held des nächsten Frankfurter Streichs in der Europa League nach der großen Hüpfparty vor der Nordwestkurve zu erzählen. So, als hätte er auf dem Weg in die Katakomben noch eine Tafel Schokolade aus seinem Stutzen gezogen und vernascht. Die war nach diesem Abend aber gar nicht notwendig.

Sein Tor zum 2:0, das die Eintracht erstmals seit 1980 wieder in ein Europapokal-Halbfinale hievte, reichte ihm schon, um den Journalisten mit einem breiten Grinsen zu begegnen.

Eintracht Frankfurt gegen Benfica in der Einzelkritik: Rode und Kostic werden zu Helden © getty 1/15 Der Traum lebt! Durch einen 2:0-Erfolg über Benfica hat Eintracht Frankfurt das Halbfinale der Europa League erreicht. Während Jovic einen schwachen Abend erwischte, wurden Rode und erneut Kostic zu Helden. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel. © getty 2/15 Kevin Trapp: Musste sich nicht auszeichnen. In Minute 52 mit seiner ersten Tat gegen Seferovic. Note: 3,5 © getty 3/15 Danny da Costa: Konnte sich als Aufpasser für Joao Felix offensiv in Halbzeit eins kaum einschalten. Mit einem überragenden Dribbling in der 82. Minute. Gewann starke 62 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3. © getty 4/15 David Abraham: Unterstützte in Halbzeit eins da Coste bei der Bewachung von Joao Felix. Im zweiten Abschnitt kümmerte er sich durch die Systemumstellung der Portugiesen um Seferovic. Machte dies mehr als solide. Note: 3. © getty 5/15 Makoto Hasebe: Der Routiner dirigierte die Eintracht von hinten. War bei kniffligen Situationen immer zur Stelle. 85 prozent seiner Pässe kamen an den Mann. Dazu gewann er mehr als 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2,5. © getty 6/15 Simon Falette: Nach der Wettkampfpause bockstark. Hielt die Seite als Passabfänger und Abräumer dicht. Schaltete sich sogar hin und wieder offensiv mit ein. Musste am Ende völlig erschöpft und von Krämpfen geplagt ausgewechselt werden. Note: 2,5. © getty 7/15 Filip Kostic: Der Antreiber der Eintracht. Machte im ersten Abschnitt extrem viel Druck über seine Seite. Setzte beim 1:0 – auch wenn im Absetis stehend – gut nach und erzielte die Führung. Dazu zweikampf- und wieder einmal sehr laufstark. Note: 2. © getty 8/15 Sebastian Rode: Omnipräsent im Zentrum mit guten Tacklings und wichtigen Balleroberungen. Spielte vor dem 1:0 den Pass auf Rebic und schoss das wichtige 2:0. Fast sogar mit dem 3:0. Note: 2. © getty 9/15 Gelson Fernandes: Beackerte seinen Mittefeldraum bis zum Umfallen. Mit wichtigen Balleroberungen und gutem Umschaltspiel – obwohl teilweise die letzte Präzision fehlte. Note 3 © getty 10/15 Mijat Gacinovic: Leitete das 1:0 mit seinem Pfostentreffer ein. War auf der Halbposition sehr aktiv. Sein Distanzschuss in der 56. Minute ging knapp am Tor vorbei. Insgesamt gewann er 60 Prozent der Duelle für sich. Note: 2,5. © getty 11/15 Luka Jovic: Kaum präsent und dazu noch ungewohnt zweikampfschwach (28 Prozent). Hing vor allem in der ersten Halbzeit in der Luft. Hatte in der 43. Minute seine einizige Chance. Wurde auch in Halbzeit zwei oft abgekocht. Note: 4,5. © getty 12/15 Ante Rebic: Der Kroate wirbelte anfangs die Benfica-Defensivreihe durcheinander und war sehr gallig. Legte beim 1:0 nach starkem Dribbling für Gacinovic auf. Beim 2:0 eher unfreiwillig. Verlor 33 Mal den Ball und lief sich immer wieder fest. Note: 3. © getty 13/15 Goncalo Paciencia: Kam in der 76. Minute für Luka Jovic und war besonders in der Defensive gefordert, um das Weiterkommen zu sichern. Note: keine Bewertung. © getty 14/15 Lucas Torro: Kam in der 86. Minute für den starken Rode. Note: keine Bewertung. © getty 15/15 Jetro Willems kam in der Nachspielzeit für den ausgepowerten Falette. Ohne Bewertung.

Rode: Erster Eintracht-Treffer nach fünfeinhalb Jahren

Es sei schließlich "ein sehr wichtiges Tor" gewesen, stellte Rode fest. "Ich bin unglaublich glücklich." Einen besseren Zeitpunkt als die 67. Minute im Rückspiel gegen Benfica Lissabon hätte er sich für seinen ersten Eintracht-Treffer nach etwas mehr als fünfeinhalb Jahren wahrhaftig nicht aussuchen können.

Letztmals hatte der defensive Mittelfeldspieler am 4. August 2013 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FV Illertissen getroffen. "Der war so gewollt", sagte Rode hinterher lachend über seinen alles andere als wuchtigen, aber präzisen Schuss aus 16 Metern ins rechte untere Eck, "ich konnte es selbst kaum glauben, als der rein ging."

Für gewöhnlich ist Rode ja für die Drecksarbeit im Spiel ohne Ball zuständig. Da ihm gegen die Portugiesen auch das einmal mehr ausgesprochen gut, wenn auch mit der einen oder anderen Eigenartigkeit wie seinem "Flugkopftackling" in der Schlussphase gelang, war er neben dem emsigen Filip Kostic und dem französischen Simon Falette, der beste Spieler der Hessen.

Eine derartige Leistung hätten Rode zu Jahresbeginn, als ihn die Eintracht auf Leihbasis vom BVB loseiste, wohl nur die wenigsten zugetraut. Skepsis machte sich ob der körperlichen Probleme Rodes in den vergangenen Jahren selbst unter den Anhängern der SGE breit. Schließlich hatte der 28-Jährige bei seinen vorherigen Klubs öfter den Physiotherapeuten einen Besuch abgestattet oder die Bank gewärmt als auf dem Platz gestanden.

Rode durch seine Leistungen ein Publikumsliebling

Es sind aber eben manchmal diese nicht auf Anhieb zu erwartenden Fügungen, die Fußball so besonders machen. Im Fall Rodes hat das womöglich gar nicht so viel mit Fußball zu tun, sondern mit dem, was ihn neben dem Rasen umgibt. Es liegt nahe, dass sie ihm in München und in Dortmund nicht das geborgene Umfeld bieten konnten, das ihm sein Herzensklub aus dem Herzen von Europa bieten kann. Die Eintracht ist für den nahe Darmstadt aufgewachsenen Rode auch ein Stückchen Heimat, ein Stückchen Zuneigung, ein Stückchen Liebe. Sie setzt Endorphine in ihm frei. Die Fans lieben ihn.

"Ich erlebe alles unglaublich intensiv. Ich bin froh, dass ich wieder auf dem Platz stehen kann, dass ich verletzungsfrei bin, dass ich das Vertrauen des Trainers, des Vereins und der ganzen Region hier habe. Ich denke, das sieht man auf dem Platz", sagte er nach seinem besten Spiel seit seiner Rückkehr an den Main. Seine Kollegen freuten sich mit ihm. "Bei der Besprechung vor dem Spiel habe ich noch kurz mit ihm gesprochen und gesagt, dass er zwei Tore machen soll. Mit dem einen kann ich aber auch gut leben", meinte Danny da Costa auf Nachfrage von SPOX und Goal augenzwinkernd.

Rode sei "ein super Typ", der seine Sache "vom ersten Tag an überragend" mache. "Ich hatte nie das Gefühl, dass dem Seb die Spielpraxis fehlt", sagte da Costa. Anderenfalls wäre der von vielen Abgeschriebene jetzt auch nicht so wichtig für die Eintracht.