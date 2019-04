Europa League: Wie kommt man an Tickets für das Finale in Baku?

Das Finale in der Europa League findet am Mittwoch, den 29. Mai im Olympiastadion von Baku in Aserbaidschan statt. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo und wie ihr noch Tickets für das Endspiel bekommen könnt.

Es dauert nur noch einen Monat bis das Finale in der Europa League stattfindet. Am 29. Mai wird das letzte Spiel in Baku über die Bühne gehen. Mit Eintracht Frankfurt ist nach wie vor ein deutscher Vertreter unter den letzten vier Mannschaften dabei.

Europa-League-Finale: Wie bekommt man noch Tickets?

Wer jetzt noch Karten für das Endspiel in der Europa League ergattern möchte, kann das nicht mehr über den offiziellen Weg machen. Aufgrund der großen Nachfrage musste man sich auf der Seite der UEFA bereits im März für die Auslosung der Ticktes anmelden. Wer das nicht gemacht hat, der kann nur noch über Zweitanbieter an Karten kommen. Auf Plattformen wie viagogo.com oder stubhub.de könnt ihr euch aktuell noch Tickets besorgen.

Finale in der Europa League: Was kosten die Karten?

Die Karten für das Finale in Baku werden offiziell in vier Kategorien zwischen 30 und 140 Euro eingeteilt. Da die Zweitanbieter allerdings nicht auf die offiziellen Preise angewiesen sind, können die Karten aber auch deutlich mehr kosten.

Die Preiskategorien der UEFA für das Finale in der Übersicht:

Kategorie Preis 1 140 € 2 90 € 3 50 € 4 30 €

Europa League: Alle Spiele im Livestream

Europa-League-Finale: Datum und Austragungsort

Das Finale findet am 29. Mai ab 21 Uhr im Olympiastadion von Baku statt. Das Stadion in Aserbaidschan wurde 2015 fertiggetellt und fasst insgesamt 70.000 Zuschauer.

Europa League: Frankfurt im Halbfinale gegen Chelsea

Wer sich um Karten für das Finale kümmert, könnte sich auf eine historische Teilnahme von Eintracht Frankfurt freuen. Der Klub steht nach einem fulminanten 2:0 Heimsieg gegen Benfica Lissabon im Halbfinale dem FC Chelsea gegenüber und kämpft um den ersten internationalen Titel seit dem UEFA-Cup 1980. Im zweiten Halbfinale spielt der FC Arsenal gegen den FC Valencia.

Die ausstehenden Spiele in der Übersicht: