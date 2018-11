Celtic Glasgow gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream verfolgen

RB Leipzig bekommt es heute in der Europa League mit dem schottischen Serienmeister Celtic Glasgow zu tun. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach dem zähen Auftakt der Leipziger in Liga und Europapokal kamen die roten Bullen zuletzt immer besser in Fahrt. In der Bundesliga belegt das Team von Ralf Rangnick den vierten Platz, international steht RB hinter dem Schwesterklub aus Salzburg auf Rang 2.

Celtic Glasgow - RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Die Leipziger gastieren am heutigen Donnerstag im Celtic Park in Glasgow. Anpfiff ist um 21 Uhr. Die Partie zwischen Celtic Glasgow und RB Leipzig ist die einzige Europa-League-Begegnung, die an diesem Spieltag auch live im Free-TV übertragen wird. RTL Nitro beginnt die Übertragung bereits um 19.45 Uhr. Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes TV-Now können das Spiel auch als Livestream verfolgen.

Wie gewohnt zeigt auch DAZN die Begegnung zwischen Celtic und den Leipzigern. Der Streamingdienst hat sich die Live-Übertragungsrechte aller Europa-League-Spiele dieser Saison gesichert und bietet zudem auch Begegnungen der Champions League, Premier League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division an. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

RB Leipzig, News: Sturmduo fehlt gegen Celtic Glasgow

Die Leipziger müssen im Spiel gegen Celtic Glasgow gleich auf zwei Stützen im Sturm verzichten.

Sowohl Timo Werner als auch Yussuf Poulsen fehlten aufgrund von Verletzungen beim Abschlusstraining und reisten gar nicht mit dem Team nach Schottlang. Werner plagt eine anhaltende Verletzung am Zeh, Poulsen leidet unter Rückenproblemen. Auch Emil Forsberg steht wegen anhaltender Leistenbeschwerden noch nicht im Kader.

Celtic Glasgow - RB Leipzig: Fakten zum Spiel

Celtic Glasgow traf im Europapokal bisher 23 Mal auf deutsche Teams. Die Schotten gewannen nur drei Spiele und verloren 15 Duelle.

Kein einziger Spieler im Kader von Celtic gewann ein Europapokalspiel gegen eine deutsche Mannschaft.

Der Sieg der Leipziger im Hinspiel war das erste Aufeinandertreffen von Celtic und RB.

Deutsche Teams trafen 117 Mal im Europapokal auf Mannschaften aus Schottland: 55 Duelle gewannen die deutschen Vertreter und unterlagen 34 Mal.

Europa League, Gruppe B: Die Tabelle mit RB Leipzig

Leipzig qualifiziert sich bereits an diesem Spieltag für die nächste Runde, wenn RBL gewinnt und Rosenborg im Parallelspiel gegen Salzburg nicht gewinnt.