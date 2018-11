Lazio Rom gegen Olympique Marseille heute live: Europa League im TV, Livestream und Liveticker

Lazio Rom trifft am heutigen Donnerstag in der Europa League auf Olympique Marseille. Was ihr alles über das Spiel und die Übertragung im TV und Livestream wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der Tabellenzweite der Frankfurt-Gruppe H, Lazio Rom, empfängt den Gruppendritten Olympique Marseille. Bei einem Lazio-Sieg wären sowohl Lazio als auch Eintracht Frankfurt für die nächste Runde qualifiziert.

Lazio Rom gegen Olympique Marseille: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Gruppenspiel in der Europa League findet am heutigen Donnerstag um 18.55 Uhr statt. Austragungsort ist das Stadio Olimpico, in dem sowohl Lazio als auch AS Rom spielen.

Lazio Rom gegen Olympique Marseille heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen Lazio Rom und Olympique Marseille wird nicht im Free-TV übertragen.

DAZN hat sich die Übertragungsrechte aller Partien der Europa League gesichert und ist somit die einzige Möglichkeit, die Begegnung zu verfolgen. Der Streamingdinest DAZN überträgt neben der Europa League auch eine Vielzahl an Spielen aus der UEFA Champions League und zeigt Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 sowie jede Menge US-Sport. Das komplette Paket mit vielen weiteren Sporthighlights bekommt ihr für 9,99 Euro im Monat. Außerdem bietet euch DAZN einen kostenfreien Probemonat an.

SPOX bietet für alle, die das Spiel zwischen Lazio und Marseille nicht live sehen können, einen Liveticker an.

Lazio Rom gegen Olympique Marseille: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei Lazio Rom fehlen zwei defensive Mittelspieler: Lucas Leiva (Adduktorenverletzung) und Milan Badelj (muskuläre Probleme). Bei Marseille dagegen stehen alle Spieler zur Verfügung.

Lazio: Strakosha - Basta, Wallace, Caceres, Lukaku - Milinkovic-Savic, Parolo, Murgia - Luis Alberto - Neto, Immobile

Marseille: Mandanda - Sarr, Rami, Kamara, Amavi - Sanson, Strootman, Luiz Gustavo - Payet, Germain, Thauvin

Die Tabelle der Gruppe H mit Lazio und Marseille