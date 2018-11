Bayer Leverkusen gegen FC Zürich heute live im TV, Livestream, Liveticker - B04 in der Europa League

Am vierten Spieltag der Europa-League-Saison 2018/19 empfängt Bayer Leverkusen den FC Zürich. Hier gibt es alle Informationen zum Spiel und der Übertragung im TV und Livestream.

Bayer Leverkusen will sich für die Pleite im Hinspiel in der Schweiz revanchieren. Die Werkself verlor gegen Zürich mit 2:3 und liegt nun drei Punkte hinter den Eidgenossen in der Tabelle A.

Bayer Leverkusen gegen FC Zürich live: Termin, Uhrzeit, Austragungsort

Im vierten Gruppenspiel in der Europa League hat Bayer Leverkusen Heimrecht. Das Spiel beginnt am heutigen Donnerstag um 21 Uhr in der BayArena.

Leverkusen vs. Zürich, Europa League heute live: Übertragung im TV und Livestream

Im Free-TV darf der Sender RTL Nitro 15 Spiele der UEFA Europa League live zeigen. Das Spiel heute zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Zürich ist nicht darunter.

Der Streaming-Dienst DAZN (hier geht's zur Anmeldung) hat sich die Rechte für alle Spiele der Europa League gesichert. DAZN überträgt jedes Spiel live und in der großen Goalzone-Konferenz. Für nur 9,99 Euro im Monat kann der Dienst abonniert werden. Zudem ist der erste Monat gratis. Neben der Europa League zeigt DAZN auch ausgewählte Spiele der Champions League, Ligue 1, Serie A, Primera Division und Premier League.

Neben europäischen Spitzenfußball zählen unter anderem auch die US-Sport-Ligen zum Portfolio des Sportstreaming-Portals.

Bayer Leverkusen vs. Zürich im LIVE-TICKER

Das Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Zürich kann im Liveticker verfolgt werden. Bei SPOX gibt es auch eine Konferenz mit allen laufenden Europa-League-Partien.

Bayer Leverkusen gegen FC Zürich heute: Drei Fakten zum Spiel

Bei Leverkusen sind Karim Bellarabi und Lars Bender nicht mit von der Partie. Beide müssen wegen muskulärer Probleme passen.

Die Werkself ist eine Heimmacht in der Europa League. Die letzte Niederlage zuhause datiert aus dem Februar 2013, als man Benfica mit 0:1 unterlag.

Kai Havertz ist mit sechs Torbeteiligungen in der Europa League zusammen mit Salzburgs Munas Dabbur Top-Scorer.

UEFA Europa League Gruppe A mit Bayer Leverkusen und FC Zürich: Tabelle