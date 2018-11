Europa Leauge, 4. Spieltag mit RB Leipzig, Bayer 04 und Eintracht Frankfurt heute live: TV, Livestream und Liveticker

Heute steht der 4. Spieltag in der UEFA Europa League an. Neben den deutschen Vertretern, RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt, sind auch der FC Arsenal, der FC Chelsea und der AC Mailand im Einsatz. SPOX verrät euch, wer spielt und wo ihr die Spiele der Europa League im TV und Livestream verfolgen könnt.

Celtic Glasgow empfängt RB Leipzig, Eintracht Frankfurt muss zu Apollon Limassol und Bayer 04 Leverkusen spielt zu Hause gegen den FC Zürich.

Europa League heute live: Der 4. Spieltag im Überblick

Datum Anstoß Gruppe Spiel 08. November 16:50 Uhr D Fenerbahce - Anderlecht 08. November 16.50 Uhr K Astana - Jablonec 08. November 18:55 Uhr G Rapid Wien - Villarreal 08. November 18:55 Uhr G Spartak Moskau - Rangers 08. November 18:55 Uhr H Apollon - Frankfurt 08. November 18:55 Uhr H Lazio - Marseille 08. November 18:55 Uhr I Genk - Istanbul 08. November 18:55 Uhr I Malmö - Sarpsborg 08. November 18:55 Uhr J Krasnodar - Lüttich 08. November 18:55 Uhr J Akhisar - Sevilla 08. November 18:55 Uhr K Kiev - Rennes 08. November 18:55 Uhr L Vidi - PAOK 08. November 18:55 Uhr L BATE - Chelsea 08. November 21 Uhr A Leverkusen - Zürich 08. November 21 Uhr A Ludogrets - Larnaca 08. November 21 Uhr B Celtic - RB Leipzig 08. November 21 Uhr B Rosenborg - RB Salzburg 08. November 21 Uhr C Prag - Kobenhagen 08. November 21 Uhr C Bordeaux - Zenit 08. November 21 Uhr D Zagreb - Trnava 08. November 21 Uhr E Arsenal - Sporting 08. November 21 Uhr E Vorskla - Qarabag 08. November 21 Uhr F Olympiakos - Dudelange 08. November 21 Uhr F Betis - Milan

Europa League, 4. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Free-TV darf der Sender RTL Nitro 15 Spiele der UEFA Europa League live zeigen. Diesen Spieltag überträgt Nitro Celtic Glasgow gegen RB Leipzig.

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich die Rechte für alle Spiele der Europa League gesichert. DAZN überträgt jedes Spiel live und in der großen Goalzone-Konferenz. Für nur 9,99 Euro im Monat kann der Dienst abonniert werden. Zudem ist der erste Monat gratis. Neben der Europa League zeigt DAZN auch ausgewählte Spiele der Champions League, Ligue 1, Serie A, Primera Division und Premier League. Neben europäischem Spitzenfußball zählen unter anderem auch die US-Sport-Ligen NBA, NFL und MLB zum Portfolio des Sportstreaming-Portals.

Außerdem gibt es zu jedem Spiel den Liveticker von SPOX.

Europa League, 2. Spieltag: Die deutschen und österreichischen Clubs

In Deutschland wird Celtic Glasgow gegen RB Leipzig im Free-TV übertragen. PULS 4 bietet den österreichischen Zuschauern das Spiel Rosenborg Trondheim gegen RB Salzburg an. DAZN überträgt in beiden Ländern alle Spiele der Europa League.