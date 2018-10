Europa League heute live: FC Chelsea gegen Bate Borisov im TV, Livestream, Liveticker

Am dritten Spieltag der UEFA Europa League trifft der FC Chelsea auf Bate Borisov. Hier gibt es alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Chelsea will die makellose Serie in der Europa League ausbauen. Die Blues gewannen beide Gruppenspiele bislang mit 1:0 und rangieren auf Platz eins in der Gruppe L.

Chelsea - Bate Borisov: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das dritte Gruppenspiel bestreitet der FC Chelsea am heutigen Donnerstag zuhause an der Stamford Bridge. Die Partie gegen Bate Borisov ist für 21 Uhr angesetzt.

Chelsea - Bate Borisov live im TV und Livestream

Die Partie wird nicht im Free-TV gezeigt, dafür aber auf DAZN. Der Streamingdienst DAZN zeigt alle Spiele der Europa League in dieser Saison live und somit auch das Spiel Chelsea gegen Borisov. Zudem bietet DAZN auch eine Konferenz aller Spiele an. DAZN zeigt neben der Europa League auch die Champions League sowie europäischen Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 live. Das komplette Angebot kostet 9,99 Euro monatlich und kann für einen Monat kostenlos getestet werden.

Europa League mit Chelsea gegen Bate Borisov im Liveticker bei SPOX

Für diejenigen, die kein DAZN-Abonnement haben, bietet SPOX auch einen Liveticker zur Partie an. Bei SPOX bekommt ihr auch die neuesten Spielstände und Ereignisse aller Spiele der UEFA Europa League in einer Liveticker-Konferenz.

Europa League Gruppe L mit Chelsea gegen Bate Borisov

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Chelsea 2 2:0 2 6 2 PAOK Saloniki 2 4:2 2 3 3 Bate Borisov 2 3:4 -1 3 3 MOL Vidi 2 0:3 -3 0

Chelsea gegen Bate Borisov: Drei Fakten zum Spiel