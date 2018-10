Europa League heute live mit Bayer Leverkusen gegen FC Zürich im TV, Livestream, Liveticker

Im dritten Spiel der Europa-League-Gruppenphase bekommt es Bayer Leverkusen mit dem FC Zürich zu tun. Wo ihr das Spiel heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Sowohl Bayer Leverkusen, als auch der FC Zürich konnten ihre ersten beiden Spiele in der Europa League gewinnen. Der Sieger der Begegnung setzt sich somit an die Spitze der Gruppe A.

Bayer Leverkusen gegen FC Zürich heute live: Wann und wo findet das Spiel statt?

Bayer Leverkusen bestreitet am heutigen Donnerstag, 25. Oktober, ein Heimspiel in der BayArena gegen den FC Zürich. Anpfiff der Begegnung ist um 18.55 Uhr.

Europa League - Leverkusen vs. Zürich: Übertragung im TV und Livestream

Im Free-TV zeigt der Sender RTL Nitro 15 Spiele der UEFA Europa League live. Das Spiel heute zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Zürich ist nicht dabei.

Dafür überträgt der Streamingdienst DAZN alle Spiele der Europa League. DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und kann einen Monat lang kostenfrei getestet werden. Neben der Europa League zeigt der Streaming-Anbieter auch Spitzenfußball aus den europäischen Top-Ligen, der UEFA Champions League und jede Menge US-Sport.

Europa League - Leverkusen gegen Zürich heute im Live-Ticker

Das Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Zürich kann im Liveticker verfolgt werden. Bei SPOX gibt es auch eine Konferenz mit allen laufenden Europa-League-Partien.

UEFA Europa League Gruppe A mit Bayer Leverkusen und FC Zürich: Tabelle

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Bayer Leverkusen 2 7:4 3 6 2 FC Zürich 2 2:0 2 6 3 Ludogorez Rasgrad 2 2:4 -2 0 4 AEK Larnaka 2 2:5 -3 0

Bayer Leverkusen - FC Zürich: Willkommene Ablenkung Europa League

In der Europa League sind beide Teams noch ohne Punktverlust. Der FC Zürich ist sogar noch ohne Gegentor. Bayer Leverkusen zeigte sich in den bisherigen zwei Spielen torhungrig und erzielte schon sieben Treffer.

Ganz anders die Situation bei Bayer in der Bundesliga. Dort steckt man mit acht Punkten aus acht Spielen in der unteren Tabellenhälfte fest und konnte seit drei Bundesliga-Spielen keinen Dreier einfahren. Auch der FC Zürich wartet in der heimischen Super League seit drei Spielen auf einen Sieg, steht aber mit 17 Punkten nach elf Spielen immerhin auf Platz drei.

Bayer Leverkusen gegen FC Zürich heute: Drei Fakten zum Spiel