FC Arsenal gegen Atletico Madrid: Alle Infos zum Hinspiel des Europa-League-Halbfinals

Ein Hauch von Champions League wird zu spüren sein, wenn der FC Arsenal am Donnerstagabend im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals Atletico Madrid empfängt. Hier gibt es alle Infos zur Paarung, dem Livestream und Liveticker.

Für Arsenal ist der Wettbewerb die letzte Chance, in der nächsten Saison an der Champions League teilzunehmen - in der Premier League sind die Top-Vier-Plätze außer Reichweite. Außerdem wäre der EL-Titelgewinn ein schönes Abschiedsgeschenk für Arsene Wenger, der Arsenal nach 22 Jahren als Cheftrainer am Saisonende verlässt.

Atletico Madrid hat eine Saison mit Höhen und Tiefen hinter sich. In der Liga steht das Team von Diego Simeone seit Monaten auf Rang zwei und würde somit den großen Rivalen Real hinter sich lassen. Die Meisterschaft ist zwar rechnerisch noch drin, käme aber einem Wunder gleich.

In der Copa del Rey scheiterte Atletico im Viertelfinale am FC Sevilla und in der Champions League am FC Chelsea und der AS Rom. Holt Atletico zum dritten Mal in zehn Jahren die Europa League, dürfte die Enttäuschung über das frühe Ausscheiden in der Königsklasse im Nachhinein aber doch nicht mehr so groß sein.

Wann und wo findet das Hinspiel zwischen Arsenal und Atletico Madrid statt?

Das Hinspiel steigt am Donnerstag, den 26. April im Emirates Stadium in London. Anstoß ist um 21.05 Uhr.

© getty

FC Arsenal gegen Atletico Madrid im TV und Livestream

Live gibt es die Partie beim Pay-TV-Sender Sky. Abonnenten haben auch die Möglichkeit, via sykgo einen Livestream abzurufen. Die Highlights der Halbfinalspiele zeigt Sport1 im Free-TV.

FC Arsenal gegen Atletico Madrid im Liveticker

Hier findet ihr den Liveticker zur Europa-League-Partie zwischen Arsenal und Atletico.

FC Arsenal: Der Weg ins Halbfinale

Wettbewerb Runde Heim Gast Ergebnis Europa League Gruppenphase FC Arsenal 1. FC Köln 3:1 Europa League Gruppenphase BATE Borisov FC Arsenal 2:4 Europa League Gruppenphase Roter Stern Belgrad FC Arsenal 0:1 Europa League Gruppenphase FC Arsenal Roter Stern Belgrad 0:0 Europa League Gruppenphase 1. FC Köln FC Arsenal 1:0 Europa League Gruppenphase FC Arsenal BATE Borisov 6:0 Europa League Zwischenrunde Östersunds FK FC Arsenal 0:3 Europa League Zwischenrunde FC Arsenal Östersunds FK 1:2 Europa League Achtelfinale AC Milan FC Arsenal 0:2 Europa League Achtelfinale FC Arsenal AC Milan 3:1 Europa League Viertelfinale FC Arsenal ZSKA Moskau 4:1 Europa League Viertelfinale ZSKA Moskau FC Arsenal 2:2

Atletico Madrid: Der Weg ins Halbfinale