Manchester United gegen Tottenham im FA Cup: TV-Übertragung und Livestream

Mourinho gegen Pochettino, Premier-Leaguer-Vierter gegen Zweiter - im ersten Halbfinale des diesjährigen FA Cups kommt es zum Spitzenspiel! Manchester United empfängt Tottenham Hotspur im Old Trafford.

SPOX hat für euch die wichtigsten Infos zum Spiel gesammelt und zeigt euch, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

ManUnited - Tottenham: Datum, Anstoß, Spielort

Das Gigantentreffen steigt am kommenden Samstag, den 21. April um 18.15 Uhr. Austragungsort ist das Old Trafford in Manchester.

Datum Uhrzeit Begegnung Stadion 21.04.2018 18.15 Uhr Manchester United - Tottenham Hotspur Old Trafford, Manchester

Wo kann ich United gegen Tottenham im Livestream sehen?

Das Spiel zwischen den Red Devils und den Spurs wird auf Eurosport 2 bzw. Eurosport 2 HD übertragen. Der Sender ist in Deutschland kostenpflichtig über Anbieter wie Sky und Telekom Entertain empfangbar.

Zusätzlich bietet Eurosport einen Livestream des Spiels in seinem Eurosport Player an. Neben dem FA Cup überträgt der Sender auch alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie alle Partien, die am Sonntag um 13.30 Uhr angestoßen werden.

United - Tottenham: Die Fakten zum Spiel

Manchester United steht zum 29. Mal im Halbfinale des FA Cups und egalisiert damit den letzte Saison von Arsenal aufgestellten Rekord.

Tottenham hat seine letzten sieben FA-Cup-Halbfinals allesamt verloren. Eine derartige Serie kann kein Team auf der Insel aufweisen.

Die letzten drei Duelle im Pokal (1997, 2008, 2009) zwischen United und Tottenham gingen alle an die Red Devils. Dafür gewannen die Spurs drei der letzten fünf Pflichtspiele gegen United - soviel wie in den 36 (!) Aufeinandertreffen davor.

Mit 17 Toren stellen die Spurs die gefährlichste Offensive in der laufenden Cup-Saison. Auf der anderen Seite hat Romelu Lukaku in jeder Runde des FA Cups bislang getroffen - insgesamt fünf Mal.

© getty

Manchester United - Tottenham Hotspur: Die Bilanz

Ein weiteres gutes Omen für die Red Devils ist der Austragungsort. Die letzten sieben Duelle der beiden Mannschaften gewann ausnahmslos das Heimteam. Kurios: Bei Tottenhams 2:1-Sieg im vergangenen Mai fiel dabei das einzige Auswärtstor in diesem Zeitraum.