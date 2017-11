Everton raus, Austria wahrt Chance

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz A-League Melbourne City -

Der FC Everton ist in der Gruppenphase der Europa League vorzeitig gescheitert. Am 4. Spieltag unterlagen die "Toffees" ohne Stürmerstar Wayne Rooney 0:3 (0:0) bei Olympique Lyon. Dabei verletzte sich Everton-Spieler Cuco Martina womöglich schwer.

Damit bleibt Everton wettbewerbsübergreifend auch im dritten Spiel unter seinem neuen Trainer David Unsworth ohne Sieg und ist mit nur einem Punkt Gruppenletzter hinter Apollon Limassol (3). Die Zyprioten glichen in letzter Minute zum 1:1 gegen Atalanta Bergamo (8) aus. Lyon kommt ebenfalls auf acht Zähler.

Austria Wien hat in Gruppe D die Chance auf das Erreichen der Zwischenrunde gewahrt. Die Mannschaft des deutschen Trainers Thorsten Fink siegte 4:1 (1:0) bei HNK Rijeka, kommt auf vier Punkte und könnte noch am Zweitplatzierten AEK Athen (6) sowie Tabellenführer AC Mailand (8) vorbeiziehen. Das Duell der Griechen gegen den 18-maligen italienischen Meister endete 0:0. Bei Wien spielte der ehemalige HSV-Verteidiger Heiko Westermann über die gesamten 90 Minuten.

Evertons Martina sorgt für Schockmoment

Zwischenzeitlich musste die Partie in Lyon, wo am 16. Mai 2018 auch das Finale der Europa League ausgetragen wird, für sieben Minuten unterbrochen werden: Verteidiger Cuco Martina war unglücklich auf den Rasen gefallen, so dass er zunächst regungslos am Boden liegen blieb und mit einer Halskrause vom Platz getragen werden musste.

Per Twitter gab der Klub nach dem Spiel bekannt, dass Martina direkt ins Krankenhaus gebracht und dort untersucht wurde. "Er hat eine Gehirnerschütterung und klagte über Schmerzen im Nacken. Er wird direkt im Krankenhaus geröntgt und gescannt. Wir wünschen ihm alles Gute", sagte Evertons Trainer David Unsworth.