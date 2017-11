Siegen statt jammern

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz A-League Melbourne City -

Hoffenheim, Hertha und Köln haben in der Europa League bislang enttäuscht und zudem noch ganz andere Sorgen. Dennoch gibt man sich kämpferisch: Die TSG will in die K.o.-Runde, Hertha trotz erheblicher Personalprobleme einen Sieg - und Köln "endlich anschreiben".

Basaksehir - Hoffenheim (19 Uhr im LIVETICKER)

Als Julian Nagelsmann am Mittwochmorgen um 9.20 Uhr im legeren Trainingsanzug aus dem Mannschaftsbus stieg, hatte er seine Laptop-Tasche bereits in der Hand und nur ein kurzes "Moin" für die Journalisten übrig. Der Trainer von 1899 Hoffenheim wollte keine Zeit verlieren, für den Flug TK 3441 vom Baden-Airpark nach Istanbul war Taktik-Tüfteln angesagt.

Schließlich möchte der Bundesligist in seinem vierten Spiel in der Europa League am Donnerstag beim türkischen Vizemeister Basaksehir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Trotz der langen Verletztenliste wollen die Kraichgauer raus aus der Krise und die Chance auf das Weiterkommen im Europacup wahren.

"Wir haben hoffentlich einen guten Plan, der es uns erlaubt, zu gewinnen. Für unser Ziel - die nächste Runde zu erreichen - wäre ein Sieg natürlich gut", sagte Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Mittwochabend: "Mir ist nicht bange, mit den Spielern, die wir dabei haben, ein gutes Spiel zu machen."

Aufgrund der zahlreichen Ausfälle (Mark Uth, Pavel Kaderabek, Lukas Rupp, Serge Gnabry, Adam Szalai und Ermin Bicakcic) ist der Coach zum Improvisieren gezwungen. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen, angesichts der sportlichen Talsohle. In den vergangenen sieben Pflichtspielen hat die TSG nur einen Sieg gefeiert - im Hinspiel gegen den heutigen Gegner (3:1).

Die Negativserie führte dazu, dass die Kraichgauer in der Liga auf den siebten Platz abgerutscht sind und in der Gruppe C der Europa League mit lediglich drei Punkten auf dem vorletzten Platz liegen. Der Sportdirektor versprühte vor dem Abflug um 10.30 Uhr dennoch Zuversicht. "Jammern ist kein Lösungsansatz. Wir gehen in das Spiel, um es zu gewinnen", sagte Alexander Rosen: "Wir sind nach wie vor voll dabei und haben es in der eigenen Hand. Wir wollen in die K.o.-Phase."

Die angespannte politische Lage zwischen Berlin und Ankara bereitet Rosen keine Sorgen. "Wir blenden das aus. Wir wollen dort nur Fußball spielen", äußerte Rosen: "Wir sind nicht die erste Mannschaft, die seit Beginn der Probleme in der Türkei spielt. Wir gehen nicht davon aus, dass es irgendwelche Schwierigkeiten für uns gibt."

Schwierigkeiten könnte den Hoffenheimern allerdings der Gegner bereiten. Denn während die namhaften Altstars der Türken um Emre und Emmanuel Adebayor im Hinspiel geschont wurden, wird der Lieblingsklub des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag wohl in Bestbesetzung auflaufen

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Basaksehir: Volkan Babacan - Junior Caicara, Epureano, Manuel da Costa, Clichy - Inler, Emre - Visca, Mossoro, Elia - Adebayor. Trainer: Avci

Hoffenheim: Baumann - Nordtveit, Vogt, Hübner - Zuber, Amiri, Polanski, Demirbay, Schulz - Wagner, Hack. Trainer: Nagelsmann

Schiedsrichter: Harald Lechner (Österreich)

Hertha BSC - Sorja Lugansk (21 Uhr im LIVETICKER)

Auf seinen 1000. Tag als Trainer von Hertha BSC dürfte sich Pal Dardai ein Gläschen seines geliebten ungarischen Rotweins gegönnt haben, doch am 1001. droht bereits die große Katerstimmung, das Aus in der Europa League gegen Sorja Lugansk aus der Ukraine. Die Chancen auf das Erreichen der nächsten Runde stehen denkbar schlecht, das weiß auch Dardai.

"Das wäre wunderbar, wird aber schwierig", sagte Dardai dem Tagesspiegel. Der 41-Jährige hatte schon direkt nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel von Lwiw allen Rechenspielen ums Weiterkommen eine Absage erteilt. Verständlich, bei nur einem Punkt aus drei Spielen. Verliert die Hertha gegen Lugansk und holt der Östersunds FK parallel bei Athletic Bilbao mindestens ein Unentschieden, platzt der Traum von der K.o.-Phase vorzeitig. So weit will es Dardai aber am Donnerstag nicht kommen lassen. "Natürlich wollen wir gewinnen", sagte er auf der Pressekonferenz am Mittwoch selbstbewusst.

Die Lage ist ernst, da stellte Dardai gar die Freude über seinen 1000. Tag im Amt zurück. "Das ist ein schönes Jubiläum, aber im Fußball zählt immer der nächste Pass. Wenn der nicht ankommt, ist der Trainer unter Druck. So ist der Fußball", sagte der Ungar dem Kicker.

Gegen Lugansk fehlen dem Coach wohl weiterhin seine besten Spieler. Die angeschlagenen Vladimir Darida (Bänderdehnung) und Mathew Leckie (muskuläre Probleme) trainierten in dieser Woche nicht.

Dies will Dardai als Anlass nehmen, gegen Lugansk auch Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance zu geben. "Zwei bis drei junge Spieler werden morgen beginnen. Auch Spieler, die bisher wenig gespielt haben, will ich einsetzen", kündigte der Coach am Mittwoch an und fügte hinzu: "Egal, wer auf dem Platz steht: Diejenigen, die morgen spielen, werden alles dafür geben, zu gewinnen."

Auf die Unterstützung der Zuschauer kann Dardai gegen die Ukrainer nur bedingt bauen. Gerade einmal knapp 20.000 Besucher werden erwartet, im bislang einzigen Europa-League-Heimspiel der laufenden Saison gegen Bilbao (0:0) waren Mitte September immerhin 28.832 Fans gekommen. Doch so ganz aufstecken will der Trainer noch nicht: "Wenn wir gut arbeiten und eine gute Passschärfe haben, gewinnen wir das Spiel." Auch das würde das Europa-Aus wohl nur vertagen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Hertha: Kraft - Pekarik, Langkamp, Rekik, Plattenhardt - Skjelbred, Stark - Weiser, Lazaro, Kalou - Selke. - Trainer: Dardai

Lugansk: Lunin - Opanasenko, Swatok, Hretschyschkin, Suchozky - Charatin, Silas - Karawajew, Andrijewski, Gromow - Iury. - Trainer: Wernidub

Schiedsrichter: John Beaton (Schottland)

1. FC Köln - BATE Borisov (21.05 Uhr im LIVETICKER)

Die Europa League ist längst zur Nebensache geworden. Gegen BATE Borisov will sich der 1. FC Köln vor allem Selbstvertrauen für den Abstiegskampf in der Bundesliga holen.

Timo Horn schüttelte energisch den Kopf. Nein, das Europa-League-Heimspiel gegen BATE Borisov am Donnerstag soll für den 1. FC Köln weit mehr sein als eine lästige Pflichtaufgabe. "Wir haben nicht alles aus uns rausgeholt, um Europa kampflos aufzugeben. Jedes Erfolgserlebnis tut uns gut", sagte der Torhüter mit fester Stimme: "Die Mannschaft lebt, wir geben uns nicht auf, und wir gehen nicht unter. Wir müssen uns die Erfolgserlebnisse zurückholen. Es geht nur über Kampf."

Mit einem Sieg gegen den weißrussischen Meister könnte der FC nicht nur seine Hoffnungen auf den Einzug in die nächste Runde wahren - vor allem wollen sich die Kölner Selbstvertrauen für den Abstiegskampf in der Bundesliga holen. Dort steht der FC am Tabellenende. Nur vier Tore in zehn Bundesligaspielen, zuletzt der Nackenschlag im rheinischen Derby bei Bayer Leverkusen (1:2) - neben Kampf und Leidenschaft brauchen die Kölner endlich Punkte in der Liga.

Das weiß auch Trainer Peter Stöger. "Die Hoffnung ist größer, gegen Hoffenheim zu gewinnen, wenn wir gegen Borisov hier drei Punkte mitnehmen", sagte er mit Blick auf das kommende Bundesligaspiel. In der Europa League würden die bislang punktlosen Domstädter auch mit einem Sieg Letzter der Gruppe H bleiben - dennoch möchte Stöger mit der "stärksten Mannschaft ins Rennen gehen", sagte er: "Wir wollen endlich anschreiben."

Horn beschwor erneut den Zusammenhalt der Mannschaft. "Uns hilft keiner, wir müssen sehen, wie wir selbst daraus kommen. Für die jungen Spieler auch eine reizvolle Aufgabe", sagte der 24-Jährige: "Ich bin nicht so geduldig wie der Trainer. Wir haben uns das alles anders vorgestellt und wollen die Dinge drehen."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Köln: Timo Horn - Klünter, Sörensen, Heintz, Jannes Horn - Lehmann, Salih Özcan - Bittencourt, Handwerker - Zoller, Guirassy. - Trainer: Stöger

Borisov: Scherbizki - Rios, Gaidutschik, Milunovic, Poljakov - Alexander Wolodko, Dragun - Stasewitsch, Ivanic, Maksim Wolodko - Signevitsch. - Trainer: Jermakovich

Schiedsrichter: Aleksandar Stavrev (Mazedonien)