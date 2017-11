Kommt Salzburg vorzeitig weiter?

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz A-League Melbourne City -

Der FC Red Bull Salzburg kann schon am Donnerstag das Weiterkommen in die K.o.-Phase der UEFA Europa League fix machen. Dafür brauchen die Bullen im Duell gegen Konyaspor (21:05 Uhr im Liveticker) einen Sieg. SPOX liefert alle Infos zum Spiel und der Ausgangslage in Gruppe H und sagt euch, wo ihr die Partie im Fernsehen, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Red Bull Salzburg geht als Tabellenführer der Gruppe I und Favorit in die Partie gegen Konyaspor. Erst vor zwei Wochen konnten die Österreicher die Begegnung in der Türkei dank der Tore von Munas Dabbur und Frederik Gulbrandsen mit 2:0 gewinnen. Mit einem weiteren Dreier könnten die Roten Bullen sogar den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase der Europa League klar machen. Voraussetzung dafür wäre jedoch auch, dass Vitoria Guimares das Parallelspiel gegen Olympique Marseille nicht gewinnt.

Die Gruppe I der Europa League in der Übersicht

Rang Mannschaft Spiele Differenz Punkte 1 FC Salzburg 3 +3 7 2 Olympique Marseille 3 +1 6 3 Konyaspor 3 -2 3 4 Vitoria Guimaraes 3 -2 1

Wann spielt Salzburg gegen Konyaspor?

Spiel Red Bull Salzburg - Konyaspor Datum Donnerstag, 2. November 2017 Uhrzeit 21:05 Uhr Ort Red Bull Arena, Salzburg

Salzburg - Konyaspor: Ausgangslage vor der Partie

Im Vergleich zum Hinspiel stehen die Vorzeichen anders. Denn bei Konyaspor wird mit Mehmet Özdilek ein neuer Trainer auf der Bank sitzen. Der 51-Jährige Trainer feierte am Sonntag ein erfolgreiches Debüt. Mit 1:0 besiegte der türkische Pokalsieger Osmanlispor und kletterte in der Tabelle der Süper Lig weg von den Abstiegsplätzen.

Bei Salzburg hofft man auf einen Einsatz von Diadie Samassekou. Der Mittelfeldspieler ist nach einem Schlag, den er am Wochenende gegen Altach abbekommen hat, angeschlagen. Ein Einsatz des 21-Jährigen ist aber im Bereich des Möglichen. Sicher nicht von der Partie werden die verletzten Marin Pongracic, Stefan Stangl und Hee Chan Hwang sein.

Red Bulls Sturmhoffnungen ruhen weiter auf Munas Dabbur. In der Liga hat der Angreifer bereits neunmal getroffen. Auch in der Europa League konnte er schon zweimal einnetzen.

Darüber hinaus dürfen die Gastgeber ein Jubiläum feiern. Es ist bereits die 50. Begegnung, die der FC in der Europa League bestreit. Lediglich PSV Eindhoven, Atletico Madrid, Villarreal, sowie der RSC Anderlecht können auch auf diese Marke verweisen.

© getty

Wo kann ich Salzburg gegen Konyaspor im Livestream und TV sehen?

Das vierte Gruppenspiel des österreichischen Meisters wird live auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky-Kunden können die Partie optional auch im Livestream von Skygo verfolgen.

Das österreichische Publikum kann die Partie sogar live auf SPOX verfolgen. Ab 20:15 Uhr wird ein Livestream für das Duell gegen Konyaspor angeboten. Zudem überträgt auch der österreichische Fernsehsender Puls 4 das Match.

Wo kann ich Salzburg gegen Konyaspor im Liveticker verfolgen?

Bei SPOX habt ihr die Möglichkeit, das Spiel im LIVETICKER zu verfolgen.

Der Europa-League-Kader von Salzburg

Position Spieler Torhüter Cican Stankovic, Alexander Walke, Carlos Miguel, Bartłomiej Żynel Abwehr Paulo Miranda, Duje Caleta-Car, Jerome Onguene, Andreas Ulmer, Stefan Lainer, Stefan Stangl, Patrick Farkas, Marin Pongracic, Luca Meisl Mittelfeld Amadou Haidara, Reinhold Yabo, Diadie Samassekou, Marc Rzatkowski, Hannes Wolf, Valon Berisha, David Atanga, Christoph Leitgeb, Xaver Schlager Angriff Munas Dabbur, Takumi Minamino, Hee-Chan Hwang, Fredrik Gulbrandsen, Samuel Tetteh

Der Europa-League-Kader von Konyaspor

Position Spieler Torhüter Serkan Kirintili, Abdulaziz Demircan, Patrik Carlgren Abwehr Eren Albayrak, Ali Turan, Selim Ay, Wilfried Moke, Petar Filipovic, Onur Öztürk, Mustafa Özkan, Ferhat Öztorun, Nejc Skubic Mittelfeld Volkan Findikli, Jens Jönsson, Ömer Ali Sahinter, Ali Camdali, Deni Milosevic, Vedat Bora, Moryke Fofana, Ismail Güven, Musa Araz, Mehdi Bourabia Angriff Malik Evouna, Imoh Ezekiel, Patrick Friday

Der EL-Spielplan von Red Bull Salzburg