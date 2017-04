"Weiterkommen schon im Hinspiel verbockt"

Freitag, 21.04.2017

Markus Weinzierl (Trainer Schalke 04): "Dass wir heute verloren haben, ist äußerst bitter und unglücklich. Es geht jetzt darum, diese Niederlage zu verdauen. Wir hätten das Halbfinale verdient gehabt, weil wir eine tolle Moral gezeigt haben. Ich kann den Spielern nur ein Kompliment für eine gute Leistung machen."

Benedikt Höwedes (Kapitän Schalke 04): "Wir haben einen wunderbaren Europapokal-Abend erlebt. Wir haben von der ersten Sekunde an gezeigt, dass wir etwas gutzumachen haben. Wir haben uns in der Halbzeit noch mal Mut gemacht, machen dann die zwei Tore, in der Verlängerung sogar das dritte. Und dann kriegen wir gefühlt mit der ersten Chance von Ajax so ein Eier-Tor - naja, eigentlich war es nicht einmal eine Chance. Das ist unglaublich enttäuschend. Man kann jedem auf dem Platz und auf den Rängen nur ein riesiges Kompliment aussprechen. Wir haben allesamt ein Riesenspiel abgeliefert und hatten mit den Zuschauern zusammen ein Riesenerlebnis. Schade, dass der Fußballgott nicht immer gerecht ist. Aber das ist Fußball."

BESIKTAS - OLYMPIQUE LYON 6:7 n.E.: Besiktas hat nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel noch große Hoffnungen auf den Einzug ins EL-Halbfinale. Allerdings machte sich bei einigen Fans vor dem Anpfiff wohl der Glaube breit, aktiv dabei mithelfen zu können ... In den Straßen Istanbuls herrschte vor Spielbeginn viel Betrieb - mehrere Besiktas-Anhänger zündeten Pyrotechnik. Stellenweise konnte man nicht einmal mehr meterweit sehen - die Besiktas-Ultras hüllten ganze Straßen in Nebelschwaden. Ein Zeichen setzen - so lautet hier wohl die Devise. Auch die jüngeren Besiktas-Anhänger standen dem in nichts nach. Die Fan-Bekundungen verliefen aber gänzlich friedlich - zumindest sind keine anderslautenden Meldungen bekannt. Zum Glück, schließlich sind beide Klubs nach den Ausschreitungen im Hinspiel auf Bewährung. Bei erneutem Verstoß droht ein Zuschauerausschluss. Auf dem Platz ging es zumindest von Beginn an rund! Beide Teams spielten offensiv nach vorne und warfen sich in jeden Zweikampf. Anderson Talisca mit Doppelpack - Verlängerung ... Elfmeterschießen - Lyon letztendlich der glücklichere Sieger. MANCHESTER UNITED - RSC ANDERLECHT 2:1 n.V.: Deutlich entspannter ging es in Manchester zu. Belgische Fans freuten sich zusammen mit den Sicherheitskräften. Die United-Fans übten sich schon mal im Jubel-Posen: Ein Replica der Trophäe machte die Runde. "How much 'ye got?" - "Euuuh, five Pence?" Ist das links am Smartphone Rooney junior? Rein optisch gibt es zumindest Ähnlichkeiten .... Während der Großmeister auf der Bank saß und skeptisch schaute ..., schoss Henrikh Mkhitaryan die Red Devils in Führung. Doch Sofiane Hanni glich für die Gäste aus. Schock für United! Ibra landete unsanft und musste verletzt ausgewechselt werden. In der Verlängerung erlöste Marcus Rashford schließlich die Red Devils. FC SCHALKE 04 - AJAX AMSTERDAM 3:2 n.V.: Auch in Gelsenkirchen war man für alles gerüstet! Selbst ein Wasserwerfer wurde sicherheitshalber vors Stadion gestellt. Die Marschroute der Fans jedenfalls war klar. Und Schalke legte gut los, verpasste aber ein frühes Tor. Leon Goretzka und Guido Burgstaller schießen Königsblau in die Verlängerung. Caliguuuuuuri stieß das Tor fürs Halbfinale ganz weit auf ... ... doch ein kurioses PingPong-Tor begräbt Schalkes Euro-Fighter Traum. KRC GENK - CELTA VIGO 1:1: In Genk ging es etwas gemächlicher zu - obwohl die Belgier einen 2:3-Rückstand aufzuholen hatten. Pione Sisto schießt Vigo in Front - der kurz darauf folgende Ausgleich von Genk nutzt den Belgiern nichts mehr... Vigo steht erstmals im Halbfinale der Euro League - die Freude ist natürlich groß.

Daniel Caligiuri (Schalke 04): "Ich denke, wir haben ein anderes Gesicht gezeigt als in Amsterdam. Das waren wir uns selbst schuldig, das war wichtig. Mit einem Mann mehr und mit einer 3:0-Führung hätten wir den einen oder anderen Ball anders spielen können. Wir haben alles gegeben und können uns keinen Vorwurf machen."

Ralf Fährmann (Torwart Schalke 04): "Das ist einfach bitter. Auch wenn man am Boden zerstört ist: Ich kann der Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Wir haben es heute sehr, sehr gut gemacht. Wir haben das Weiterkommen schon im Hinspiel verbockt."

Peter Bosz (Trainer Ajax Amsterdam): "Ich bin sehr stolz. Wir haben keinen guten Fußball gespielt und waren am Ende nur noch mit zehn Spielern. Da kann man nur stolz sein, wie die Leute geackert haben."

Amin Younes (Ajax Amsterdam): "Ich wusste selber nicht, dass ich noch die Kraft habe, in der 119. Minute so zu marschieren. Kompliment an die ganze Mannschaft. Ich brauche bestimmt noch einen Tag, um das Ganze zu verarbeiten. Ich habe einen kurzen Moment nicht mehr daran geglaubt. Unglaublich, wie wir zurückgekommen sind, ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Jetzt will ich auch ins Finale."

