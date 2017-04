Wer fordert Manchester United?

Donnerstag, 20.04.2017

Die Halbfinal-Teilnehmer auf einen Blick

Manchester United

Ajax Amsterdam

Olympique Lyon

Celta de Vigo

Die Termine des Halbfinals:

Hinspiel: 4. Mai

4. Mai Rückspiel: 11. Mai

Die an erster Stelle gezogene Mannschaft erhält im Hinspiel Heimrecht.

Zusätzlich zu den Halbfinal-Partien wird das Finale ausgelost. So wird entschieden, ob der Sieger aus Halbinfale eins oder der Sieger aus Halbfinale zwei als Heimmannschaft geführt wird. Diese Auslosung hat einen rein formellen Charakter.

Das Endspiel um Europas Krone findet am 24. Mai um 20.45 Uhr in der Friends Arena in Stockholm statt.

