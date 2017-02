St.-Etienne-Coach Galtier: Ibra wie Cantona

Dienstag, 14.02.2017

"Wenn ich mir Ibra anschaue, denke ich sofort an Eric Cantona", so der 50-jährige Coach im Interview mit dem Daily Telegraph. Beide seien sich aufgrund ihrer extrovertierten Persönlichkeit sehr ähnlich.

Cantona und Galtier wuchsen gemeinsam in Marseille auf und besuchten später dieselbe Schule gegangen. Auch im Fußball kreuzten sich die Wege der beiden Franzosen beim Regionalklub Les Caillols.1988 wurden sie mit Frankreichs U21 Europameister.

Galtier selbst hat ebenfalls eine Vergangenheit in der Premier League: In der Saison 2004/2005 war der Franzose Co-Trainer beim FC Portsmouth. "Ich liebe die Premier League. Wenn ich zwischen Italien, Spanien, England und Deutschland wählen könnte, würde ich ganz klar wieder nach England gehen", so Galtier.

