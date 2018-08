3. Liga, 2. Spieltag: 1860 München wie im Rausch - 1. FC Kaiserslautern stolpert

Der TSV 1860 München hat am 2. Spieltag der 3. Liga seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Die Löwen bezwangen die Sportfreunde Lotte im heimischen Stadion an der Grünwalder Straße dominant mit 5:1. Der 1. FC Kaiserslautern musste den ersten Rückschlag hinnehmen.

Bei heißen Temperaturen waren die Löwen vor heimischem Publikum von der ersten Minute an das bissigere Team. Für ihre Mühen wurden sie schon in der 13. Minute belohnt, als Neuzugang Lorenz nach einer Standardsituation vollkommen freistehend einnickte.

Ein weiterer Neuzugang hätte dann zur Pause schon alles klar machen können. Grimaldi traf erst sehenswert mit einem Heber, nachdem Lotte-Torwart Kroll das Tor bei einer Klärungsaktion verlassen hatte. Dann allerdings scheiterte Grimaldi freistehend vor dem Torwart.

Die Löwen gingen allerdings auch im zweiten Durchgang in die Vollen. Grimaldi fungierte beim 3:0 durch Mölders als Assistgeber. Der Deckel war in Giesing wohl schon nach 51 Minuten drauf. Spätestens nach dem 4:0 durch Weber waren die ersten drei Punkte für Coach Bierofka und Co. in der Tasche. Daran änderte auch Lottes zwischenzeitlicher Anschlusstreffer durch Karweina nichts, denn mit Lex traf auch noch ein weiterer Löwen-Neuzugang.

1. FC Kaiserslautern stolpert in Großaspach

In Großaspach hatte ein weiterer Traditionsklub hingegen größere Mühe. Nach dem Sieg gegen 1860 in der Vorwoche musste der 1. FC Kaiserslautern schon nach 24 Minuten einem Tor des Sonnenhofers Rottger hinterherlaufen.

Die Roten Teufel gaben nach 39 Minuten durch Spalvis die Antwort. Daraufhin allerdings drehte die Mannschaft von Trainer Frontzeck einen Gang zurück und kann sich dementsprechend über das Remis in Großaspach keineswegs beklagen.

In Würzburg gab es einen 2:0-Auswärtserfolg für den KFC Uerdingen. Sowohl Beister als auch Großkreutz kamen zum Einsatz. Die Tore erzielten aber Ibrahimaj und Kefkir.

3. Liga: Die Ergebnisse des 2. Spieltags

Datum Begegnung Liveticker/Ergebnis 03.08. Hansa Rostock - Eintracht Braunschweig 2:0 04.08. Hallescher SC - Fortuna Köln 1:2 04.08. Unterhaching - VfR Aalen 0:0 04.08. Würzburger Kickers - KFC Uerdingen 0:2 04.08. 1860 München - Sportfreunde Lotte 5:1 04.08. Sonnenhof Großaspach - Kaiserslautern 1:1 04.08. Preußen Münster - Carl Zeiss Jena 1:2 04.08. Karlsruher SC - FSV Zwickau 1:1 05.08. SV Meppen - VfL Osnabrück Liveticker 05.08. SV Wehen - Energie Cottbus Liveticker

Die Tabelle der 3. Liga