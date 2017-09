Lotte mit nächstem Sieg

Bundesliga Fr Jetzt Schalke-Leverkusen: Die Highlights vom Freitag Primera División Live Celta Vigo -

Der Aufwärtstrend der Sportfreunde Lotte in der 3. Liga hält an: Eine Woche nach dem überraschenden 3:0-Erfolg beim Aufstiegsaspiranten Fortuna Köln besiegte die Mannschaft von Trainer Marc Fascher am 11. Spieltag den Halleschen FC mit 2:1 (1:1).

Maximilian Oesterhelweg (14.) und Moritz Heyer (47.) drehten die Partie, nachdem Hilal El-Helwe (8.) die Gäste in Führung geschossen hatte.

Während Lotte mit 13 Punkten im Tabellenmittelfeld steht, droht Halle (10) nach der zweiten Niederlage in Folge am Ende des Spieltages auf einen Abstiegsplatz zurückzufallen.