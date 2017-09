Alle Begegnungen des 9. Spieltags

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Bromwich Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification Europe Georgien -

Wales WC Qualification Europe Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Spanien -

Albanien WC Qualification Europe Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Kosovo -

Ukraine WC Qualification Europe Färöer -

Lettland

Fortuna Düsseldorf will am Montag im Heimspiel gegen Duisburg die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga behaupten. Im Duell zweier Bundesliga-Absteiger empfängt zuvor Ingolstadt die Elf aus Darmstadt, während Bielefeld am Samstag beim Club bestehen muss. Hier gibt's alle Infos zum Spieltag, die Tabelle, LIVETICKER und - neu ab dieser Spielzeit - die Highlights aller Spiele auf DAZN und ab Montag, 0 Uhr, bei SPOX im Video.

Die Begegnungen des 9. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast LIVETICKER Fr., 29.09.2017 18.30 Uhr FC Ingolstadt Darmstadt 98 SPOX Fr., 29.09.2017 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern SpVgg Greuther Fürth SPOX Sa., 30.09.2017 13.00 Uhr 1. FC Nürnberg Arminia Bielefeld SPOX Sa., 30.09.2017 13.00 Uhr Erzgebirge Aue 1. FC Union Berlin SPOX Sa., 30.09.2017 13.00 Uhr Holstein Kiel VfL Bochum SPOX So., 01.10.2017 13.30 Uhr Eintracht Braunschweig FC St. Pauli SPOX So., 01.10.2017 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim SG Dynamo Dresden SPOX So., 01.10.2017 13.30 Uhr SV Sandhausen SSV Jahn Regensburg SPOX Mo., 02.10.2017 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf MSV Duisburg SPOX

Die Tabelle der 2. Bundesliga