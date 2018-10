FC Bayern München im DFB-Pokal, 2. Runde gegen SV Rödinghausen: TV, Livestream

Am Dienstag (30.10.2018) gastiert der FC Bayern München in der 2. Runde des DFB-Pokals beim SV Rödinghausen. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream sowie der Personalsituation beim FCB.

Die zweite Runde des DFB-Pokals wird am 30.10.2018 und 31.10.2018 ausgetragen. An beiden Tagen finden jeweils acht Partien statt.

SV Rödinghausen gegen FC Bayern München im DFB-Pokal: TV

Das Spiel zwischen Rödinghausen und den Bayern wird am Dienstag um 20.45 Uhr in Osnabrück angepfiffen. Neben der Übertragung im Pay-TV auf Sky, das alle Spiele des DFB-Pokals zeigt, könnt ihr das Match auch im Free-TV verfolgen.

Denn auch die ARD überträgt die Partie. Insgesamt zeigt das Erste zwei Spiele im Free-TV, neben den Bayern wird auch das Duell zwischen Leipzig und Hoffenheim bei der ARD zu sehen sein.

Die ARD begleitet Bayerns Gastspiel gegen Rödinghausen wie folgt:

Moderator: Alexander Bommes

Kommentator: Tom Bartels

Experte: Thomas Hitzelsperger

Bei Sky sieht die Besetzung so aus:

Moderatorin: Esther Sedlaczek

Kommentator: Jonas Friedrich (Einzelspiel)

Kommentator: Wolff Fuss (Konferenz)

Bei Sky gibt es zudem die Möglichkeit, alle Spiele in der Konferenz zu verfolgen.

© getty

Rödinghausen vs. FC Bayern im Livestream sehen

Sowohl Sky als auch die ARD bieten im Internet einen Livestream an. Während Sky Go wie das Sky-Abo kostenpflichtig ist, ist der ARD-Livestream kostenlos.

FC Bayern gegen Rödinghausen: Spielplan des DFB-Pokals

Von den acht Partien am Dienstag werden vier Spiele um 18.30 Uhr angepfiffen und die anderen um 20.45 Uhr. Hier gibt es die Übersicht über alle Pokalspiele am Dienstag:

Datum Heimteam Auswärtsteam Dienstag, 18.30 Uhr Darmstadt Hertha Dienstag, 18.30 Uhr Hannover Wolfsburg Dienstag, 18.30 Uhr Ulm Düsseldorf Dienstag, 18.30 Uhr Chemie Leipzig Paderborn Dienstag, 20.45 Uhr Augsburg Mainz Dienstag, 20.45 Uhr Heidenheim Sandhausen Dienstag, 20.45 Uhr Rödinghausen Bayern Dienstag, 20.45 Uhr Wiesbaden HSV

Rödinghausen vor FC Bayern: Liga, Team, Info

Rödinghausen liegt in Nordrhein-Westfalen und spielt in der Regionalliga West. Dort liegt der SV nach 15 Spielen mit 24 Punkten auf dem 5. Platz.

Rödinghausen konnte in der Liga vier der letzten fünf Spiele für sich entscheiden. Nachdem sich die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen am vorletzten Spieltag gegen den Wuppertaler SV geschlagen geben musste, konnte Rödinghausen am Wochenende gegen Kaan-Marienborn mit 2:0 gewinnen.

Tabellenführer der Regionalliga West ist Viktoria Köln mit 36 Zählern.

In der ersten Runde des Pokals setzte sich Rödinghausen mit 3:2 gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden durch.

FC Bayern vor Rödinghausen mit vielen Verletzten

Niko Kovac muss vor der Pflichtaufgabe gegen Rödinghausen auf einige Stars verzichten: Während Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Arjen Robben, Jerome Boateng und James Rodriguez verletzungsbedingt oder krank ausfallen, erwartet Sven Ulreich Nachwuchs und ist deshalb nicht dabei. Fraglich sind zudem Mats Hummels und Leon Goretzka.

Zuletzt stimmten bei den Bayern wieder die Ergebnisse: Die letzten drei Pflichtspiele gewann der FCB gegen Wolfsburg (3:1), AEK Athen (2:0) und Mainz (2:1). Zuvor verloren die Münchner in der Liga gegen Hertha (0:2) und Gladbach (0:3), gegen Ajax kamen sie zudem nicht über ein 1:1 hinweg.

FC Bayern: Spielplan, Partien, Termine

Für den FC Bayern steht am 10. November das Highlight in der Bundesliga an: Im Abendspiel treffen sie in Dortmund auf den BVB. Aber auch bis dahin sind die Bayern binnen weniger Tage mehrmals gefordert.