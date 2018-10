DFB-Pokal, 2. Runde: Spielplan, TV-Übertragung, Termine

Ab Dienstag, den 30. Oktober, steht im DFB-Pokal die 2. Runde an. Hier erfahrt ihr alles rund um Spielplan, TV-Übertragung und Termine zu den anstehenden Partien.

Insgesamt finden auf zwei Tage verteilt 16 Begegnungen statt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DFB-Pokal, 2. Runde: Die Spiele im Überblick

Acht Bundesligisten treffen bereits in der zweiten Runde des Wettbewerbs direkt aufeinander: Hannover 96 trifft auf den VfL Wolfsburg, Augsburg spielt gegen Mainz, Leverkusen muss im Derby gegen Gladbach antreten und Julian Nagelsmann spielt mit Hoffenheim bei seinem zukünftigen Klub RB Leipzig.

Jeweils acht Partien finden am Dienstag und Mittwoch statt, wobei die erste der beiden Anstoßzeiten mit vier Spielen um 18.30 Uhr ist. Die übrigen Partien beginnen um 20.45 Uhr.

Tag Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Dienstag 18.30 Hannover 96 VfL Wolfsburg Dienstag 18.30 SV Darmstadt 98 Hertha BSC Dienstag 18.30 BSG Chemie Leipzig SC Paderborn 07 Dienstag 18.30 SSV Ulm 1846 Fortuna Düsseldorf Dienstag 20.45 FC Augsburg FSV Mainz 05 Dienstag 20.45 FC Heidenheim SV Sandhausen Dienstag 20.45 SV Rödinghausen FC Bayern München Dienstag 20.45 SV Wehen Wiesbaden Hamburger SV Mittwoch 18.30 1. FC Köln FC Schalke 04 Mittwoch 18.30 Borussia Dortmund Union Berlin Mittwoch 18.30 Hansa Rostock 1. FC Nürnberg Mittwoch 18.30 SC Weiche Flensburg SV Werder Bremen Mittwoch 20.45 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen Mittwoch 20.45 Arminia Bielefeld MSV Duisburg Mittwoch 20.45 Holstein Kiel SC Freiburg Mittwoch 20.45 RB Leipzig TSG 1899 Hoffenheim

DFB-Pokal, 2. Runde im TV, Livestream und Liveticker

Nur zwei der 16 Spiele der 2. DFB-Pokal-Runde werden auch im Free-TV übertragen.

Am Dienstag zeigt die ARD das Gastspiel des FC Bayern München beim Viertligisten SV Rödinghausen, einen Tag später gibt es beim selben Sender das Duell zwischen RB Leipzig und der TSG 1899 Hoffenheim. Die Vorberichterstattung beginnt an beiden Tagen um 20.15, im Anschluss werden dir restlichen Spiele des Tages als Zusammenfassung gesendet. Die ARD bietet neben der Übertragung im TV auch einen kostenlosen Livestream an.

Die einzige Möglichkeit, auch die anderen Spiele live und in voller Länge zu sehen, ist Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals als Einzelspiel oder in der Konferenz mit den jeweiligen Parallelspielen. Sky-Abonnenten können auch auf das Livestream-Angebot SkyGo zugreifen.

Wer die Spiele nicht live sehen kann, bleibt bei den Livetickern von SPOX dennoch immer bestens über das Geschehen auf dem Rasen informiert.

DFB-Pokal 2018/19: Die weiteren Termine und Auslosungen

Auslosung Achtelfinals: 4. November 2018

Achtelfinals: 5./6. Februar 2019

Auslosung Viertelfinale: 10. Februar 2019

Viertelfinals: 2./3. April 2019

Auslosung Halbfinale: 7. April 2019

Halbfinals: 23./24. April 2019

Finale: 25. Mai 2019

DFB-Pokal: Die Gewinner der letzten fünf Jahre