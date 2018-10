DFB-Pokal auf ARD: Diese Spiele der 2. Runde laufen im Free-TV und Livestream

Auch in der 2. Runde des DFB-Pokals zeigt die ARD pro Spieltag wieder eine Partie im Free-TV. Hier erfahrt ihr, welche Begegnungen dieses Mal live im Ersten zu sehen sind.

Die 2. Runde des DFB-Pokals findet am 30. und 31. Oktober statt. Insgesamt kämpfen 32 Teams um den Einzug ins Achtelfinale.

DFB-Pokal, 2. Runde: Diese Partien laufen im Free-TV

An diesem Spieltag hat sich die ARD darauf festgelegt, die Partien SV Rödinghausen - FC Bayern und RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim live zu zeigen.

Im Interview mit dem kicker gab ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky jedoch zu, dass die Bayern-Partie nur die "dritte Wahl" gewesen sei. Vielmehr wollte man neben Leipzig gegen Hoffenheim die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 gerne zeigen, jedoch ließen sich die Spiele "aus polizeilichen Gründen nicht auf zwei unterschiedliche Tage legen", sagte Balkausky und fügte an: "Bayern gegen Rödinghausen ist doch auch schön."

DFB-Pokal, 2. Runde: Rödinghausen - FC Bayern im Free-TV und Livestream

Die erste Free-TV-Partie der 2. Runde findet am Dienstag, den 30. Oktober, zwischen Regionalligist SV Rödinghausen und dem Rekordmeister aus München statt. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück. Unparteiischer der Begegnung ist Timo Gerach aus Landau.

Die Vorberichterstattung in der ARD beginnt um 20.15 Uhr. Moderator Alexander Bommes, Kommentator Tom Bartels und Experte Thomas Hitzlsperger berichten live vor Ort.

Zusätzlich könnt ihr die Partie auch im kostenlosen Livestream der ARD verfolgen.

DFB-Pokal, 2. Runde: RB Leipzig - Hoffenheim im Free-TV und Livestream

Als zweites Spiel der 2. DFB-Pokal-Runde zeigt der Öffentlich-Rechtliche am Mittwoch, den 31. November, das Bundesligaduell zwischen RB Leipzig und der TSG 1899 Hoffenheim. Schiedsrichter Deniz Aytekin wird die Partie in der Red Bull Arena in Leipzig um 20.45 Uhr anpfeifen.

Auch hier beginnt die Vorberichterstattung in der ARD wieder um 20.15 Uhr. Als Experte ist erneut Thomas Hitzlsperger zu Gast, während Gerhard Delling die Partie moderiert und Gerd Gottlob kommentiert.

Natürlich ist das Aufeinandertreffen auch an diesem Tag im kostenlosen Livestream der ARD verfolgbar.

© getty

DFB-Pokal, 2. Runde: Die Spiele in der Übersicht

Tag Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Dienstag 18.30 Hannover 96 VfL Wolfsburg Dienstag 18.30 SV Darmstadt 98 Hertha BSC Dienstag 18.30 BSG Chemie Leipzig SC Paderborn 07 Dienstag 18.30 SSV Ulm 1846 Fortuna Düsseldorf Dienstag 20.45 FC Augsburg FSV Mainz 05 Dienstag 20.45 FC Heidenheim SV Sandhausen Dienstag 20.45 SV Rödinghausen FC Bayern München Dienstag 20.45 SV Wehen Wiesbaden Hamburger SV Mittwoch 18.30 1. FC Köln FC Schalke 04 Mittwoch 18.30 Borussia Dortmund Union Berlin Mittwoch 18.30 Hansa Rostock 1. FC Nürnberg Mittwoch 18.30 SC Weiche Flensburg SV Werder Bremen Mittwoch 20.45 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen Mittwoch 20.45 Arminia Bielefeld MSV Duisburg Mittwoch 20.45 Holstein Kiel SC Freiburg Mittwoch 20.45 RB Leipzig TSG 1899 Hoffenheim

DFB-Pokal 2018/19: Die weiteren Termine und Auslosungen

Auslosung Achtelfinals: 4. November 2018

Achtelfinals: 5./6. Februar 2019

Auslosung Viertelfinale: 10. Februar 2019

Viertelfinals: 2./3. April 2019

Auslosung Halbfinale: 7. April 2019

Halbfinals: 23./24. April 2019

Finale: 25. Mai 2019

