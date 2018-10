DFB-Pokal, Achtelfinale: Termine, Auslosung, TV, Livestream und Liveticker

Nach der zweiten Runde des DFB-Pokals steuern wir langsam aber sicher auf das Achtelfinale zu. Hier bekommt ihr alle Infos zu den Terminen und der Auslosung sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Die Termine

Die Achtelfinals finden erst im neuen Jahr statt. Am 5. und 6. Februar kämpfen dann die verbliebenen 16 Mannschaften um die begehrten acht Plätze im Viertelfinale. An beiden Spieltagen werden jeweils zwei Partien um 18.30 Uhr und zwei weitere um 20.45 Uhr ausgetragen.

DFB-Pokal: Wann findet die Auslosung der Achtelfinals statt?

Die Auslosung zur Runde der letzten Sechzehn findet am Sonntag, den 4. November, um 18 Uhr statt. Ort der Auslosung ist der Fußballmuseum in Dortmund.

Als Glücksfee wird Blindenfußballer Serdal Celebi agieren, dem erst kürzlich die Ehre zuteil wurde, als erster Blindenfußballer das Tor des Monats zu schießen. Ziehungsleiter der Auslosung ist Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch.

Zu sehen ist die gesamte Ziehung live in der ARD oder auch im kostenfreien Stream.

DFB-Pokal: Achtelfinale live im TV, Livestream und Liveticker

Auch an diesem Spieltag werden wieder zwei Partien live und kostenlos in der ARD gezeigt. Es ist zudem davon auszugehen, dass der Öffentlich-Rechtliche eine Begegnung pro Spieltag zeigt. Auch im kostenlosen Livestream werdet ihr die Partien verfolgen können.

Der Pay-TV-Sender Sky übertragt hingegen jedes der acht Spiele des Achtelfinals sowohl in der Konferenz als auch im Einzelspiel. Sky bietet zudem auch einen Livestream via Sky Go an, für den ihr aber ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen müsst.

Allen Partien des Achtelfinals könnt ihr zusätzlich auch im LIVETICKER bei SPOX verfolgen.

Die letzten zehn Sieger des DFB-Pokals