Eintracht-News vor dem DFB-Pokal-Finale - Chris: "Haben offensichtlich eine Chance"

Der frühere Eintracht-Kapitän Chris rechnet seinem ehemaligen Verein durchaus Chancen im Pokalfinale gegen den FC Bayern München aus. Für Fredi Bobic ist das Endspiel ein emotionaler Höhepunkt. Hier gibt es alle wichtigen News und Gerüchte zu Eintracht Frankfurt.

Ex-Eintracht-Kapitän Chris rechnet der SGE Chancen aus

Eintracht Frankfurt ist beim DFB-Pokal-Finale am Samstag gegen den FC Bayern München (ab 20 Uhr im LIVETICKER) Außenseiter. Das weiß auch Chris, der zwischen 2003 und 2011 das Trikot der Eintracht trug. "Der FC Bayern ist auch diesmal der Favorit, der Gewinn des Pokal-Titels wäre keine Überraschung", sagte der Brasilianer dem kicker.

Dennoch glaubt der ehemalige SGE-Kapitän an Chancen für die Hessen, denn beim 1:0-Sieg im Halbfinale auf Schalke sei man ebenfalls Außenseiter gewesen. "Also haben wir offensichtlich auch im Finale eine Chance", sagte Chris.

Beim Pokalfinale 2006, als die Eintracht ebenfalls gegen den FC Bayern spielte, fehlte Chris aufgrund von Bandscheibenproblemen. "Bis wenige Wochen vor dem Spiel habe ich normal gespielt, dann kam die erste schwere Verletzung meiner Karriere. Es war ein schreckliches Gefühl." Claudio Pizarro schoss die Münchner zum 1:0 und dem damit verbundenen Pokal-Sieg.

Chris ist immer noch sehr mit der Eintracht verbunden. "Die meisten Eintracht-Spiele schaue ich mir im TV an, ich bekomme alles mit. Ab und zu habe ich auch Kontakt zu Trainer Niko Kovac, Eintracht-Präsident Peter Fischer und zu meinem ehemaligen Mitspieler Marco Russ", sagte Chris.

Fredi Bobic: Pokalfinale ein "emotionaler Höhepunkt"

Sportvorstand Fredi Bobic hat vor dem Spiel gegen die Bayern in einem Interview mit der vereinseigenen Webseite der Eintracht über das Finale gesprochen. "Für mich ist es so was wie der emotionale Höhepunkt einer Saison. Das Spiel wird in über 100 Länder übertragen. Mir macht es eine Riesenfreude, hier zu sein", sagte Bobic.

Dass die Mannschaft Rückendeckung von den Fans bekommt, davon ist Bobic überzeugt. "Vergangenes Jahr hatte ich wirklich Gänsehaut. Ich bin mir sicher, dass die Fans das Ding am Samstag rocken werden und freue mich jetzt schon total auf die Choreo." In diesem Bereich, da ist sich Bobic sicher, werde man den Rekordmeister übertrumpfen können. "Wir werden lauter als die Bayern sein. Wir haben mehr Power und mehr Emotionen - das müssen wir auf die Spieler übertragen."

© getty

Doch auch sportlich traut der 46-Jährige der Eintracht viel zu: "Die Jungs haben eine tolle Mentalität, einen super Charakter. Und der hat uns diese Saison sehr weit gebracht. Im Halbfinale gegen Schalke hat auch viel gepasst. Es muss doch nur eine Aktion geschehen: eine Rote Karte, der Torwart patzt oder einer schießt ein Wundertor. Wichtig ist, dass wir alles abrufen. Wenn ich an das vergangene Endspiel denke: Da waren wir auch Außenseiter und trotzdem sehr nahe dran", sagte Bobic.

Auch zum Wechsel von Niko Kovac zum FC Bayern äußerte sich Bobic erneut. Alle Informationen dazu gibt es hier.

Eintracht Frankfurts bisherige Finalspiele

Jahr Gegner Ergebnis aus SGE-Sicht 2017 Borussia Dortmund 1:2 2006 FC Bayern München 0:1 1988 VfL Bochum 1:0 1981 1. FC Kaiserslautern 3:1 1975 MSV Duisburg 1:0 1974 Hamburger SV 3:1 n.V. 1964 TSV 1860 München 0:2

Marco Russ über großen Kader: "Es wird Enttäuschungen geben"

Niko Kovac ist mit einem 23-Mann-Kader nach Berlin gereist. Fünf Spieler muss er vor dem Finale also noch streichen. Abwehrspieler Marco Russ sagte zur Bild: "Es wird Enttäuschungen geben. Jeder will im Finale spielen. Aber auch alle, die auf der Bank sitzen oder der Tribüne, wissen: Wenn wir den Pott holen, dürfen ihn alle stemmen!"

© getty

Torjäger Alex Meier droht nach seinem Comeback gegen den Hamburger SV wieder die Tribüne. Zurück in den Kader kehren könnten der zuletzt angeschlagenen Timothy Chandler und der gesperrte Makoto Hasebe.