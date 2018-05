Eintracht Frankfurts künftiger Coach Adi Hütter: "Habe Werder Bremen und dem ÖFB abgesagt"

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! J2 League Live Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia 2. Bundesliga Karlsruher SC -

Erzgebirge Aue (Highlights Relegation) League Two Notts County -

Coventry Ligue 2 Ajaccio -

Le Havre Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Super Liga Roter Stern -

Vozdovac Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna CSL Shanghai SIPG -

Jiangsu Suning Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Am Mittwoch machte der deutsche Traditionsklub Eintracht Frankfurt die Verpflichtung offiziell: Adi Hütter wird Nachfolger von Niko Kovac. Der Österreicher, der in dieser Saison mit Young Boys Bern den Meistertitel in der Schweizer Super League holte, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic bezeichnete Hütter als "echten Fußballfachmann, der diesen Sport durch und durch lebt" und unterstrich seine fantastische Vita, die sich sehen lassen kann. Beeindruckender Pressing-Fußball mit dem SV Grödig, Meister mit Red Bull Salzburg und Sensationsmeister mit Young Boys Bern - Errungenschaften, die Hütter den Cheftrainerposten in Frankfurt bescherten.

Adi Hütter: Der Abschied fiel schwer

Dabei fiel ihm der Abschied aus Bern denkbar schwer, wie er den Salzburger Nachrichten verriet. "Es war schwierig, die Fassung zu bewahren, als mich meine Spieler in ihre Arme genommen haben", erzählte Hütter. "Vor Beginn der Frühjahrssaison habe ich Werder Bremen noch abgesagt und wollte auch den Job als Nationaltrainer in Österreich noch nicht annehmen, weil ich in Bern eine Heimat gefunden habe. Ich wollte der Stadt und den Fans den Titel schenken", so der 48-Jährige.

Mit dem Wechsel nach Frankfurt ging für Hütter schließlich ein Traum in Erfüllung. Im Sportmagazin-Interview kokettierte Hütter schon vor einigen Wochen mit einem Engagement im Weltmeister-Land: "Ich habe dem Klub gegenüber ganz offen kommuniziert, dass mein langfristiges Ziel die deutsche Bundesliga ist", kündigte Hütter bereits damals an. Um Hütter aus Bern loszueisen, musste Frankfurt tief in die Tasche greifen - rund eine Million Euro kostete der ehemalige Austria-Salzburg-Kicker.

"Viele Trainer suchen einen Job, wollen in der Bundesliga arbeiten, und dann ist ausgerechnet der Adi Hütter, der noch vor vier Jahren Grödig trainiert hat, erste Wahl. Für mich geht ein Traum in Erfüllung", kann Hütter in den SN sein Glück aber noch immer nicht ganz glauben.

Adi Hütters Karrierestationen als Trainer