DFB-Pokal-Halbfinale: FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt live verfolgen

Der FC Schalke 04 empfängt im DFB-Pokal-Halbfinale in der Veltins-Arena Eintracht Frankfurt (Mittwoch, 18.04., 20.45 Uhr im LIVETICKER). Alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream dieser Partie gibt es hier.

Nach dem Revierderby ist vor dem Pokal. Der FC Schalke 04 möchte den ersten Finaleinzug seit 2011 perfekt machen. Vor sieben Jahren gewann man durch ein 5:0 gegen Zweitligist MSV Duisburg den Pokal. Anschließend war fünfmal hintereinander spätestens im Achtelfinale Schluss. Letztes Jahr scheiterten die Knappen im Viertelfinale am FC Bayern.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Eintracht hingegen schaffte in der vergangenen Saison sogar den Sprung ins Finale. Dort scheiterten die Hessen aber knapp an Borussia Dortmund. So muss Frankfurt weiter auf den ersten Pokalsieg seit 30 Jahren warten. 1988 schlug die Eintracht im Finale den VfL Bochum mit 1:0.

Wo und wann findet Schalke - Eintracht Frankfurt statt?

Am Mittwoch, den 18. April wird das Spiel um 20.45 Uhr angepfiffen. Spielort ist die Veltins-Arena auf Schalke.

Schalke - Eintracht Frankfurt im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie wird im Free-TV von der ARD übertragen. Aber auch beim Pay-TV-Sender Sky ist das Spiel zu sehen. Beide Sender bieten zudem einen Livestream an. Hier gibt's den Stream der ARD und den von Skygo.

Wer das Spiel nicht im TV verfolgen kann, bleibt mit dem LIVETICKER von SPOX dennoch immer am Ball

FC Schalke 04 im DFB-Pokal: Der Weg ins Halbfinale

Runde Partie Ergebnis 1. Runde BFC Dynamo - FC Schalke 04 0:2 2. Runde Wehen Wiesbaden - FC Schalke 04 1:3 Achtelfinale FC Schalke 04 - 1. FC Köln 1:0 Viertelfinale FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 1:0

In den ersten beiden Runden tat sich Schalke bei unterklassigen Teams schwer. Es folgten zwei Heimspiele gegen Teams aus der Bundesliga. In beiden Spielen gab es ein in dieser Saison typisches Schalke-Ergebnis: 1:0.

Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal: Der Weg ins Halbfinale

Runde Partie Ergebnis 1. Runde TuS Erndtebrück - Eintracht Frankfurt 0:3 2. Runde Schweinfurt - Eintracht Frankfurt 0:4 Achtelfinale 1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:2 n.V. Viertelfinale Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 3:0

Nachdem sich die Hessen in den ersten zwei Runden keine Blöße gaben, zitterte sich die Eintracht im Achtelfinale in Heidenheim erst in der Verlängerung zum Sieg. Im Derby gegen Mainz 05 machten es die Frankfurter jedoch wieder deutlich und gewannen verdient mit 3:0.

Die letzten Duelle zwischen Schalke und Eintracht Frankfurt

Beim bisher einzigen Duell in dieser Bundesligasaison gab es in Frankfurt ein 2:2-Unentschieden. Den letzten Schalker Sieg gegen die Eintracht gab es im September 2015. Damals gewannen die Knappen vor heimischer Kulisse mit 2:0.

Im DFB-Pokal trafen diese beiden Teams zuletzt im Oktober 2005 aufeinander. In der zweiten Runde fegten die Hessen Schalke mit 6:0 vom Platz. Frankfurt erreichte in dieser Saison sogar das Finale, verlor dort jedoch gegen den FC Bayern mit 0:1.