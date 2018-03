Deutschland - Spanien 1:1: Müllers Traumtor hält deutsche Serie am Leben

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos

Die deutsche Nationalmannschaft hat im Testspiel in der WM-Vorbereitung gegen Spanien 1:1 (1:1) gespielt und bleibt damit im 22. Spiel in Folge ungeschlagen. Es war das vorletzte Testspiel, bevor Bundestrainer Joachim Löw am 15. Mai seinen vorläufigen WM-Kader berufen muss.

Joachim Löw ließ seine potenzielle WM-Elf spielen, mit Kroos und Khedira im defensiven Mittelfeld und dem Duo Hector-Draxler auf der linken Seite. Bei den Spaniern durfte Bayerns Thiago von Beginn an ran.

In einem munteren Beginn gab es schnell die kalte Dusche: Rodrigo wurde von Iniesta per Traumpass in Szene gesetzt und ließ ter Stegen keine Chance. Danach ließen sich die Spanier etwas weiter zurückfallen und überließen den Deutschen den Ball. Die Deutschen kamen so zu mehreren guten Gelegenheiten, aber wenn Spanien schnell kombinierte, wurde es sofort gefährlich.

Nach dem Ausgleich durch Müllers Weitschuss blieb die DFB-Elf leicht feldüberlegen, presste hoch und kombinierte in der Offensive gut. Nach dem Seitenwechsel musste de Gea per Glanzparade einen Weitschuss von Draxler entschärfen. Löw brachte Gündogan für den angeschlagenen Khedira, auch Lopetegui wechselte mehrfach. Es blieb unterhaltsam, innerhalb von einer Minute mussten ter Stegen und de Gea ihre Klasse unter Beweis stellen.

In der letzten halben Stunde gab es trotz der vielen Wechsel weitere Highlights, wenn es auch gerade im Mittelfeld etwas langsamer wurde. Hummels setzte eine Freistoß-Flanke von Kroos per Kopf auf die Querlatte, auf der Gegenseite verpasste David Silva knapp. Deutschland spielte sich in der Schlussphase zeitweise am spanischen Strafraum fest, vor allem über links ging viel. Aber auch die Spanier hatten noch ihre Chancen. Es blieb beim insgesamt gerechten Unentschieden.

Die Daten zum Spiel Deutschland - Spanien

Tore: 0:1 Rodrigo (6.), 1:1 Müller (25.)

Für Thomas Müller war es das 90. Länderspiel, damit zog er in der ewigen Bestenliste mit Rudi Völler auf Platz 20 gleich. Beim letzten Duell auf deutschem Boden im August 2000 debütierte Völler übrigens als Teamchef.

Auf deutschem Boden verlor das DFB-Team nur das erste von jetzt neun Duellen gegen Spanien (am 12. Mai 1935 mit 1:2 in Köln). Es folgten fünf Siege und drei Remis.

Ein Spiel ohne Niederlage fehlt Joachim Löw noch, um den deutschen Rekord von 23 Spielen in Folge ohne Niederlage einzustellen. Den hält noch Jupp Derwall (1978-80).

Der Star des Spiels: Toni Kroos (Deutschland)

Kennt die spanischen Superstars ja aus dem Effeff, ließ sich dementsprechend auch nicht beeindrucken und spulte seine Aufgabe in der Zentrale souverän ab. Hatte die meisten Ballaktionen auf dem Platz (93) und brachte selbst in der gegnerischen Hälfte über 90 Prozent seiner Bälle an den Mann. Außerdem der Mann für die gefährlichen Flanken, servierte unter anderem Hummels punktgenau. Bei den Spaniern hielt de Gea mehrfach spektakulär.

Der Flop des Spiels: Jonas Hector (Deutschland)

Bei den statistischen Werten nicht wirklich schlecht. Verursachte allerdings durch grobe Fehler gleich zwei spanische Großchancen, in der 18. und 77. Minute. Offensiv zudem nicht immer mit der glücklichsten Entscheidung, keine seiner vier Flanken kam an. Ließ die Tür auf seiner Abwehrseite für die Konkurrenz weiter offen.

Der Schiedsrichter: William Collum (Schottland)

Musste hin und wieder eingreifen, wenn ein Spanier - mehr oder minder freiwillig - nach Körperkontakt zu Boden ging. Gerade in der ersten Halbzeit ging es trotz Freundschaftsspiel-Charakter mit Körperkontakt zur Sache, nach der Pause gab es kaum noch Fouls und dementsprechend wenige Prüfungen für Collum.