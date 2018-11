Deutschland - Russland 3:0: Starke erste Hälfte - DFB-Elf tankt Selbstvertrauen gegen Sbornaja

Die deutsche Mannschaft hat im vorletzten Länderspiel des Jahres 2018 den so ersehnten überzeugenden Sieg eingefahren. Vier Tage vor dem entscheidenden Nations-League-Spiel gegen die Niederlande gewann die Elf von Bundestrainer Joachim Löw gegen Russland aufgrund einer starken ersten Hälfte mit 3:0 (3:0).

Wie schon gegen Frankreich setzte Löw auf ein 3-4-3, im Mittelfeld spielte Havertz zentral vor Kimmich, die Sturmreihe bildeten erneut Werner, Gnabry und Sane. Gegen ersatzgeschwächte Russen, die auf die verletzten Dzyuba, Fernandes, Cheryshev und Golovin verzichten mussten, übernahm die DFB-Elf sofort das Kommando gegen die auf Konter spielenden Gäste.

Dabei zeigten die Deutschen von Beginn an das so oft geforderte vertikale Spiel, die ausschwärmenden und in die Gassen startenden Offensiven wurden ein ums andere Mal per Steilpass gesucht. So fielen das 1:0 und das 3:0, dazu traf Süle nach einer Ecke. Die Russen hatten außer Bällen auf den eingebürgerten Stürmer Ari nicht viel zu bieten, präsentierten sich schwach im Zweikampf und ließen trotz massierter Abwehr viel zu viel Platz.

Russland nach dem Seitenwechsel mit etwas mehr Elan, erspielte sich in Gestalt von Ionov die erste Großchance, zudem musste Hector gegen den eigenen Mann auf der Linie retten. Die DFB-Elf mit nun weniger Ballbesitz, man ließ die Gäste kommen, ohne sich jedoch Konterchancen zu erspielen. Ballaktionen am und im russischen Strafraum gab es fast überhaupt nicht mehr, ebenso wurden die Steilpässe eingestellt.

Angesichts vieler Wechsel in der zweiten Halbzeit trudelte das Spiel am Ende nur noch aus, bei einem aussichtsreichen Konter verpasste Müller knapp (77.). Wermutstropfen: Hector musste nach dem einzigen harten Foul der Partie verletzt ausgewechselt werden.

Die Daten des Spiels Deutschland gegen Russland

Deutschland: Neuer - Ginter, Süle, Rüdiger - Kehrer, Kimmich, Havertz, Hector - Gnabry, Werner, Sane

Russland: Lunev - Nababkin, Neustädter, Dzhikiya, Rausch - Kuzyaev, Gazinksy, Erokhin, Ionov - Miranchuk, Ari

Tore: 1:0 Sane (8.), 2:0 Süle (25.), 3:0 Gnabry (40.)



Mit Leroy Sane und Niklas Süle erzielten gleich zwei Spieler ihr allererstes Länderspieltor.

Serge Gnabry traf in seinem vierten Länderspiel schon zum vierten Mal.

3 Tore in Halbzeit eins gelangen zuletzt beim 6:0 gegen Norwegen in Stuttgart im September 2017 (4:0 zur Pause).

Thomas Müller kam zu seinem 99. Länderspiel und zog an Michael Ballack vorbei. Der nächste auf der Liste ist Ulf Kirsten auf Rang 14 mit 100 Länderspielen.

Der Star des Spiels: Serge Gnabry (Deutschland)

Leitete das 1:0 durch einen konsequenten Sprint in den freien Raum ein und hatte dann das Auge für den freien Sane, erzielte zudem seinen vierten Länderspieltreffer mit einem sehenswerten Schlenzer. Auch sonst fleißig, zog viele Sprints an und leistete sich kaum Ballverluste - was er machte, hatte Hand und Fuß.

Noten und Einzelkritiken zu Deutschland - Russland: Die jungen Wilden machen Spaß © getty 1/18 Das DFB-Team setzt sich im vorletzten Länderspiel des Jahres problemlos gegen Russland durch. Beim 3:0 in Leipzig überzeugt vor allem die Offensive um einen jungen Startelf-Debütanten. Die Einzelkritik und Noten. © getty 2/18 MANUEL NEUER: Musste sich nicht einmal richtig zeigen. Wenn die Russen zum Abschluss kamen, dann landete der Ball meist über seinem Gehäuse. Spielte klug mit. Note: 3. © getty 3/18 THILO KEHRER: Bis auf einige Unsauberkeiten im Passspiel sicher. Schaltete sich ins Offensivspiel ein - wie vor dem 1:0, als er den vorletzten Pass spielte. Gab zudem eine Torschussvorlage und versuchte es einmal sogar selbst. Note: 3. © getty 4/18 MATTHIAS GINTER: Zeigte an der Seite von Süle und Rüdiger in der deutschen Dreier-Innenverteidigung eine solide Vorstellung - nicht mehr und nicht weniger. Note: 3. © getty 5/18 NIKLAS SÜLE: Stellte in der 25. Minute ungeahnte Torjägerqualitäten unter Beweis, als er nach einer Ecke die Ruhe bewahrte und den Ball mit einem platzierten Flachschuss ins Netz schob. Defensiv wie gewohnt sattelfest. Note: 2. © getty 6/18 ANTONIO RÜDIGER (bis 60.): Ließ hinten nichts anbrennen. Gewann alle Luftzweikämpfe, die er bestritt (3) und zeigte sich gewohnt sicher im Passspiel. Krönten seine gute Leistung mit einer (wenn auch unfreiwilligen) Torvorlage zum 2:0. Note: 2,5. © getty 7/18 JONAS HECTOR (bis 70.): Wie Kehrer gewillt, sich ins Offensivspiel einzuschalten, konnte aber mit keiner nennenswerten Aktion auf sich aufmerksam machen. Beendet das Spiel wegen einer Verletzung nicht. Note: 3,5. © getty 8/18 JOSHUA KIMMICH: Agierte erwartungsgemäß auf der Position des Sechsers und füllte diese Rolle souverän aus. Brachte rund 92 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler, bekam aber auch weniger Gegenwehr als sonst. Note: 3. © getty 9/18 KAI HAVERTZ (bis 65.): Tolles Startelf-Debüt vom 19-jährigen Leverkusener! Lieferte Gnabry das 3:0 mit seinem Pass in die Schnittstelle auf dem Silbertablett. Überzeugte zudem mit einer Passquote von 84 Prozent in der gegnerischen Hälfte. Note: 2. © getty 10/18 SERGE GNABRY (bis 73.): Bestätigte seine starke Form der letzten Wochen eindrucksvoll. Bereitete das 1:0 uneigennützig vor, erzielte das 3:0 mit einem schönen Schlenzer selbst und gab noch drei weitere Torschussvorlagen. Note: 1,5. © getty 11/18 LEROY SANE (bis 77.): Ebnete mit seinem ersten Länderspieltor früh den Weg zum Sieg. Vergab wenige Minuten später eine hochkarätige Kopfballchance. Insgesamt aber sehr engagiert und überall in der Offensive zu finden. Note: 2. © getty 12/18 TIMO WERNER (bis 65.): Nur 24 Ballaktionen, nur ein Torschuss und eine Passquote von 50 Prozent - eine eher enttäuschende Vorstellung des Leipzig-Stürmers bei seinem "Heimspiel". Note: 4. © getty 13/18 JONATHAN TAH (ab 60.): Kam für Rüdiger in die Partie. Leistete sich keine Fehler und trug zur erst zweiten weißen DFB-Weste in diesem Kalenderjahr bei. Note: 3. © getty 14/18 SEBASTIAN RUDY (ab 65.): Ersetzte den starken Havertz, um das Mittelfeld abzusichern. Das gelang ihm. Note: 3. © getty 15/18 JULIAN BRANDT (ab 65.): Durfte anstelle des blassen Werners sein Glück versuchen und zeigte sich in 25 Minuten mehr als der RB-Stürmer. Verfehlte das Tor kurz vor Schluss mit einem Versuch im Sechzehner knapp. Note: 3. © getty 16/18 NICO SCHULZ (ab 70.): Kam für den verletzten Hector. Trat nicht mehr nennenswert in Erscheinung, sicherte die Defensive aber gut ab. Note: 3. © getty 17/18 THOMAS MÜLLER (ab 73.): Ersetzte den starken Gnabry, als die Partie bereits gelaufen war. Setzte keine Akzente mehr. Keine Bewertung. © getty 18/18 LEON GORETZKA (ab 77.): Wurde für Sane eingewechselt. Hatte ebenso wenig Zeit, sich besonders in Szene zu setzen. Keine Bewertung.

Der Flop des Spiels: Yuri Ganzinsky (Russland)

Machte auf der Doppelsechs kaum einen Stich: Meiste Ballverluste aller Spieler, Zweikampfquote von 33 Prozent, dazu eine horrende Passquote von 54 Prozent.

Der Schiedsrichter: Sandro Schärer (Schweiz)

Erlebte einen weitgehend ereignislosen Abend. Konnte sich auf seine Linienrichter verlassen, die mehrere Situationen richtig auflösten. Gelb für Erokhin nach rüdem Einsteigen gegen Hector war korrekt.

Die Stimmen zu Deutschland - Russland

Joachim Löw (Bundestrainer): "Die erste Hälfte war gut, wir hatten eine gute Spielkontrolle. Wir haben in einigen Situationen in die Tiefe gehen können, Dynamik hergestellt und zwei Tore schön herausgespielt. Nach der Pause ging aber etwas der Spielfluss verloren. Wir hatten auch nicht mehr so die Raumaufteilung und weniger Ordnung. Da hatten wir auch wieder etwas Durcheinander."

Stanislaw Tschertschessow (Nationaltrainer Russland): "In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir gut spielen können. In der ersten Halbzeit waren wir nicht auf das Tempo der Deutschen vorbereitet. Deutschland hat aggressiver gespielt."