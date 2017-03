Poldi-Hammer entscheidet Poldi-Abschiedsspiel

Beste Bilder von Deutschland vs. England: We are all Poldis!

© twitter/DFB_Team 1/25 DEUTSCHLAND - ENGLAND: 1:0 Um was es hier am Mittwochabend ging, war schon den ganzen Tag lang nicht zu übersehen: Der Fanclub Nationalmannschaft bereitete fleißig vor - gewissermaßen kreativ: Eine schwarz-rot-goldene Narrenkapp sollte es sein! /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel.html © getty 2/25 Die Message des Spiels hatten selbst die Jüngsten bestens verinnerlicht /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=2.html © getty 3/25 Täuschend echt! /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=3.html © getty 4/25 Nationen- und vereinsübergreifend eine Legende! Völlig zurecht! /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=4.html © getty 5/25 Die leicht feuchten (?) Augen verbarg Prinz Poldi bei der Platzbegehung jedenfalls geschickt unter einer Basecap /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=5.html © twitter/DFB-Team 6/25 Heute ist sogar ein Blick in die Kabine gestattet /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=6.html © getty 7/25 Das ganze Stadion hat sich hübsch gemacht, um dem Anlass gerecht zu werden - mit Erfolg! /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=7.html © getty 8/25 Und zur Feier des Tages wurde auch ein kleiner Film eingespielt /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=8.html © getty 9/25 Klar, da will das Maskotchen natürlich auch mal "Tschö" sagen /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=9.html © getty 10/25 Auch die Fans haben sich in Schale geworfen und die Poldi-Masken aus dem Schrank gekramt /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=10.html © getty 11/25 Die Family wollte ihre Dankbarkeit selbstverständlich auch zum Ausdruck bringen /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=11.html © getty 12/25 Auf dem Platz machte sich hingegen der Gegner auf das Abschiedsspiel bereit /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=12.html © getty 13/25 Wie es sich für einen Stürmer gehört, ballerte sich Jamie Vardy locker warm /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=13.html © getty 14/25 Zum Abschied gibt's auch noch ein Erinnerungsbild /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=14.html © getty 15/25 Eben waren wir uns nicht sicher, doch jetzt ist es klar: feuchte Augen beim Prinzen /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=15.html © getty 16/25 Ein ganz Großer wird verabschiedet, mach et jod, Poldi /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=16.html © getty 17/25 Ein Spiel wie jedes Andere? Jogi sah es zumindest so und ersparte ihm taktische Anweisungen nicht /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=17.html © getty 18/25 Da sieht wohl einer den Schmerz kommen... /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=18.html © getty 19/25 Wie konnte dieser Ball eigentlich nicht reingehen... /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=19.html © getty 20/25 Podolski war's egal, er behauptet lieber den Ball gegen Erik Dier /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=20.html © getty 21/25 Lass den Ball ganz, Poldi! /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=21.html © getty 22/25 Die Kölner Legende versuchte sein Glück aus allen Lagen zu erzwingen /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=22.html © getty 23/25 Und es gelang ihm doch tatsächlich! Was für ein ding! /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=23.html © getty 24/25 Was für eine Schusstechnik. Ob ihm damit sein 12. Tor des Monats gelungen ist? /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=24.html © getty 25/25 In der 84. Minute war es vollbracht. Ein ganz großer Kicker verabschiedet sich. Wir können nur sagen: Danke und Tschö, Poldi! /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=25.html