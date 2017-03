Vom Prinz zum König

Mittwoch, 22.03.2017

Marc-Andre ter Stegen: Imitierte den Welttorhüter, das aber nur bedingt authentisch. War sehr bemüht, das Spiel neueresk aufzubauen: flach und kurz. Das gelang ihm meist souverän, allerdings wirkte es zu zwanghaft. Denn häufig entstand dadurch weder ein Raumgewinn, noch eine wirkliche Chance, den Spielaufbau weiter voranzutreiben. Der eine oder andere überbrückende Ball hätte sicher nicht geschadet. Ter Stegen hatte Glück, dass Skomina gleich zu Beginn nicht auf Elfmeter entschied, als er Vardy klar von den Beinen holte (6.). Verkürzte gegen Alli aber stark den Winkel (41.) und hielt auch gegen Dier gut (55.). Note: 3,5

Joshua Kimmich: Kurbelte mit seinem Auftritt die Debatte zu seiner zukünftigen Position unfreiwillig weiter an. War wie immer bemüht, allerdings zog es ihn häufig ins Zentrum, wodurch er dann die Außenbahn frei machte. Spielte zudem unbedrängt mehrere Fehlpässe - unter anderem den beinahe folgenschweren vor Lallanas Pfostenschuss in der 31. Minute. Note: 4,5

Antonio Rüdiger: Rückkehr mit Ambitionen. In seinem ersten Einsatz seit der schweren Verletzung unmittelbar vor dem EM-Start im vergangenen Sommer überzeugte er deutlich mehr als die meisten anderen DFB-Kicker auf dem Platz. Räumte hinten viel von dem ab, was seine Neben- und Vorderleute zu zaghaft durchließen und öffnete das Spiel als Einziger auch mal etwas risikofreudiger und druckvoller die Linie entlang. War deutlich weniger ungestüm als bei seinen ersten DFB-Auftritten. Note: 3,5

Alle Reaktionen zum Spiel: "Mir ist das natürlich zu kitschig"

Mats Hummels: Forderte als Einziger in der hektischen und verunsicherten Anfangsphase den Ball und war um Ruhe und Spielkontrolle bemüht. Gewann ganz abgeklärt zwei Drittel seiner Zweikämpfe, wodurch die Three Lions ihre spielerische Überlegenheit nur selten zum Abschluss bringen konnten. Note 3

Beste Bilder von Deutschland vs. England: We are all Poldis! © twitter/DFB_Team 1/25 DEUTSCHLAND - ENGLAND: 1:0 Um was es hier am Mittwochabend ging, war schon den ganzen Tag lang nicht zu übersehen: Der Fanclub Nationalmannschaft bereitete fleißig vor - gewissermaßen kreativ: Eine schwarz-rot-goldene Narrenkapp sollte es sein! /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel.html © getty 2/25 Die Message des Spiels hatten selbst die Jüngsten bestens verinnerlicht /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=2.html © getty 3/25 Täuschend echt! /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=3.html © getty 4/25 Nationen- und vereinsübergreifend eine Legende! Völlig zurecht! /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=4.html © getty 5/25 Die leicht feuchten (?) Augen verbarg Prinz Poldi bei der Platzbegehung jedenfalls geschickt unter einer Basecap /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=5.html © twitter/DFB-Team 6/25 Heute ist sogar ein Blick in die Kabine gestattet /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=6.html © getty 7/25 Das ganze Stadion hat sich hübsch gemacht, um dem Anlass gerecht zu werden - mit Erfolg! /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=7.html © getty 8/25 Und zur Feier des Tages wurde auch ein kleiner Film eingespielt /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=8.html © getty 9/25 Klar, da will das Maskotchen natürlich auch mal "Tschö" sagen /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=9.html © getty 10/25 Auch die Fans haben sich in Schale geworfen und die Poldi-Masken aus dem Schrank gekramt /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=10.html © getty 11/25 Die Family wollte ihre Dankbarkeit selbstverständlich auch zum Ausdruck bringen /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=11.html © getty 12/25 Auf dem Platz machte sich hingegen der Gegner auf das Abschiedsspiel bereit /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=12.html © getty 13/25 Wie es sich für einen Stürmer gehört, ballerte sich Jamie Vardy locker warm /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=13.html © getty 14/25 Zum Abschied gibt's auch noch ein Erinnerungsbild /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=14.html © getty 15/25 Eben waren wir uns nicht sicher, doch jetzt ist es klar: feuchte Augen beim Prinzen /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=15.html © getty 16/25 Ein ganz Großer wird verabschiedet, mach et jod, Poldi /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=16.html © getty 17/25 Ein Spiel wie jedes Andere? Jogi sah es zumindest so und ersparte ihm taktische Anweisungen nicht /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=17.html © getty 18/25 Da sieht wohl einer den Schmerz kommen... /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=18.html © getty 19/25 Wie konnte dieser Ball eigentlich nicht reingehen... /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=19.html © getty 20/25 Podolski war's egal, er behauptet lieber den Ball gegen Erik Dier /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=20.html © getty 21/25 Lass den Ball ganz, Poldi! /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=21.html © getty 22/25 Die Kölner Legende versuchte sein Glück aus allen Lagen zu erzwingen /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=22.html © getty 23/25 Und es gelang ihm doch tatsächlich! Was für ein ding! /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=23.html © getty 24/25 Was für eine Schusstechnik. Ob ihm damit sein 12. Tor des Monats gelungen ist? /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=24.html © getty 25/25 In der 84. Minute war es vollbracht. Ein ganz großer Kicker verabschiedet sich. Wir können nur sagen: Danke und Tschö, Poldi! /de/sport/diashows/1703/fussball/deutschland-england/dfb-ger-eng-lukas-podolski-abschiedsspiel,seite=25.html

Jonas Hector: Seit Längerem hat man das Gefühl, dass es für Hector langsam Zeit wird, auf der internationalen Bühne so richtig aufzutauen - das gelang ihm auch gegen England nicht. Verschleppte das Tempo und agierte in den Defensivzweikämpfen zu zögerlich. Walker dachte immer einen Schritt weiter und vor allem schneller als der Kölner. Wurde zwar oft angespielt - weil sein Nebenmann Mats Hummels hieß -, gab die Kugel oft aber so schnell wie möglich wieder ab. Verkörperte am stärksten das "Nimm du ihn, ich will ihn nicht"-Gefühl, das die Nationalmannschaft bei eigenem Ballbesitz vor allem in der ersten Hälfte in großen Teilen vermittelte. Verlor Vardy gleich zu Beginn auch vor der vermeintlichen Elfmeter-Entscheidung stümperhaft aus den Augen (6.). Note: 4,5

Toni Kroos: Im Spielaufbau eigentlich Kopf der Mannschaft. Am Mittwoch war das DFB-Team aber ziemlich kopflos, da Kroos seiner Rolle nicht wirklich gerecht wurde. Entzog sich ein bisschen der Verantwortung auf dem Platz und ließ Hummels und vor allem die jungen Spieler im Aufbau so durchaus hängen. Besserte seine Bemühungen im zweiten Durchgang, dann fehlten ihm aber die Anspielstationen. Note 4

Julian Weigl: Doppel-Sechs ist nicht seins. Wirkte in seinem fünften Länderspiel ziemlich nervös, spielte einige einfache Fehlpässe, weil er zu überhastet agierte. Wurde von den Engländern wie fast alle Deutsche zu Beginn sehr gut zugestellt, womit er sich extrem schwer tat. Ihm unterliefen mit seinen Kollegen erstaunlich viele Abstimmungsfehler. Wurde mit nur 50 Ballaktionen in der 66. Minute von Can ersetzt. Note: 4,5

Julian Brandt: Das Spiel der nicht genutzten Chancen verkörperte auch Brandt. Tauschte früh mit Sane die Seiten, blieb auf dem linken Flügel aber ebenso wirkungslos, da ihm meist die Klarheit in seinen Aktionen fehlte. Machte in der 59. Minute Platz für Schürrle. Note: 4,5

Lukas Podolski: Krönte sich in seinem 130. und letzen Länderspiel tatsächlich von Prinz Poldi zum König! Lange wirkten seine Bemühungen dahingehend zu krampfhaft, er wollte es unbedingt erzwingen. Annahme - Schuss! So lief es fast immer, wenn Podolski an den Ball kam. Fackelte nicht lange, was ihm nicht zu verdenken war. In der einen oder anderen Aktion hätte er aber durchaus mal den Kopf hochnehmen können. Hielt im Vorfeld der Partie noch einmal ein Plädoyer für Freude am Spiel und am Leben. Bei seiner Startelf-Premiere als Kapitän hatte er diese eine Aktion, in der er genau dieses Motto auch ein letztes Mal vermittelte. Nach 83 Minuten sagte unter stehenden Ovationen "Tschö!" Note: 2,5

Leroy Sane: Bei City lief es für den Youngster zuletzt äußerst gut - offenbar nahm Sane das anfangs zum Anlass, das Länderspiel etwas auf die leichte Schulter zu nehmen. Agierte zu Beginn zu flapsig und ließ die Anspannung und Genauigkeit vermissen. Stattdessen erfolglos mit Hacke und Spitze. Besserte sich mit zunehmender Spielzeit deutlich und war dann einer der Wenigen, die offensiv Akzente setzten. Bereitete die meisten Torschüsse vor (5). Note: 3,5

Vom Kölschen Jung zum Nippon-Bomber © getty 1/31 Konnichiwa heißt es bald für Lukas Podolski! Der Kölsche Jung wird ab Sommer für Vissel Kobe in Japan auf Torejagd gehen. SPOX blickt auf die Karriere von Prinz Poldi zurück /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray.html © getty 2/31 Gestatten: der Poldi. Einfach ein sensationeller Kicker und jahrelanger Nationalspieler. Doch wo hat alles angefangen? /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=2.html © getty 3/31 Seine ersten Schritte machte Poldi im polnischen Gliwice. Doch bereits im Alter von zwei Jahren zogen seine Eltern nach Bergheim bei Köln. Wie wir wissen wurde ein echter Kölscher Jung aus ihm /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=3.html © getty 4/31 Sein Debüt für den FC feierte der damals 18-Jährige im November 2003 gegen den Hamburger SV... Lange ist es her /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=4.html © getty 5/31 In seinem vierten Einsatz erzielte er bei Hansa Rostock sein erstes Bundesligator. Hier bejubelt er allerdings das 3:0 gegen Hertha. Mit Wem? Na klar, das ist Andriy Voronin /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=5.html © getty 6/31 In seiner ersten Profisaison brachte es Poldi auf 19 Einsätze (10 Tore). Am 6. Juni 2004 durfte er mit 19 dann das erste Mal für Deutschland spielen und war auch bei der EM dabei /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=6.html © getty 7/31 Wen man so alles bei der Nationalmannschaft trifft... LEGENDEN! /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=7.html © getty 8/31 Neben dem kicken muss auch immer genug zeit zum chillen sein /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=8.html © getty 9/31 Nach der verkorksten EM ging sein Stern ein Jahr später beim Confed Cup in Deutschland auf. Das Duo "Poldi" und "Schweini" war geboren /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=9.html © getty 10/31 2006 folgte bereits der zweite Abstieg mit dem 1. FC Köln. Da war bereits klar: Lukas Podolski wird die Domstadt nach der WM 2006 in Richtung München verlassen /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=10.html © getty 11/31 Daran konnte auch dieses Plakat der Kölner Fans nichts mehr ändern. Für 10 Millionen Euro wechselte Podolski zum Rekordmeister an die Isar /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=11.html © getty 12/31 Vorher fand allerdings noch die WM im eigenen Land statt. Nach Anlaufschwierigkeiten schoss er im Achtelfinale Schweden mit zwei Toren im Alleingang ab /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=12.html © getty 13/31 Neben den Duellen mit Polen wohl sein emotionalstes Länderspiel: Deutschland siegt im Viertelfinale nach Elfmeterschießen gegen Argentinien. Auch Podolski verwandelt /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=13.html © getty 14/31 Im Halbfinale dann die unsanfte Landung: 0:2 gegen Italien nach Verlängerung - Aus der Traum! Podolski vergab dabei eine Großchance /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=14.html © getty 15/31 Nach Platz drei feierten die Deutschen dennoch eine große Party in Berlin. Podolski wurde anschließend zum besten Jungprofi des Turniers gewählt /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=15.html © getty 16/31 Beim FC Bayern sollte seine kometenhafte Karriere in neue Sphären vorstoßen - es wurde ein drei Jahre andauerndes Missverständnis /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=16.html © getty 17/31 Nur im Nationaltrikot war hin und wieder noch der "alte" Poldi zu sehen - so auch bei der EM 2008. Die 0:1-Finalniederlage gegen Spanien konnte jedoch auch er nicht verhindern /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=17.html © getty 18/31 Nach der Europameisterschaft und trotz WM-Mentor Jürgen Klinsmann das alte Lied: Kaum Einsatzzeiten, kaum Tore. Am 1. Juli 2009 war das Kapitel Bayern für ihn beendet /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=18.html © getty 19/31 Für 10 Millionen Euro - die gleiche Summe, die Bayern 2006 zahlte - kehrte Podolski wieder in die Domstadt zurück /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=19.html © getty 20/31 Dort wurde er zwischenzeitlich wieder Kapitän - und war so richtig in Form, nachdem Frank Schaefer den Cheftrainer-Posten übernommen hatte /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=20.html © getty 21/31 Im Sommer 2012 verließ Prinz Poldi seinen FC ein zweites Mal und wechselte für umgerechnet rund 12 Millionen Euro auf die Insel /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=21.html © getty 22/31 Bei Arsenal avancierte der deutsche Nationalspieler prompt zum Publikumsliebling /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=22.html © getty 23/31 Bei den Gunners bildete er zusammen mit Mesut Özil und Per Mertesacker das deutsche Trio und war auch dort in seinem Element als Spaßkanone /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=23.html © getty 24/31 Auch neben dem Platz war Poldi stets für einen Lacher gut - sein lässiger Kommentar über das "Eier kraulen" von Bundestrainer Joachim Löw ist bereits jetzt legendär /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=24.html © getty 25/31 Das Highlight in London: Mit Poldi beendete Arsenal die neunjährige Titeldürre und holte sich 2014 den FA Cup /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=25.html © getty 26/31 Podolskis persönlich größter Triumph folgte im selben Jahr in Brasilien: Zwar durfte Poldi nur gegen die USA in der Gruppenphase von Anfang an ran... /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=26.html © getty 27/31 ...dennoch stand am Ende der größte Titel seiner Karriere zu Buche: Zusammen mit Buddy Schweinsteiger durfte Podolski im Maracana den WM-Pokal in die Höhe recken /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=27.html © getty 28/31 In der Folgesaison musste er ähnlich wie bei der WM zumeist mit einem Bankplatz vorlieb nehmen - eine Ausleihe im Winter zu Inter Mailand verlief ebenfalls glücklos /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=28.html © getty 29/31 Der Wechsel zu Galatasaray im Sommer 2015 war also folgerichtig - der türkische Tee musste dem Kölschen Jung wohl überzeugt haben /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=29.html © getty 30/31 Zusammen mit Wesley Sneijder durfte Poldi in Istanbul den türkischen Pokalsieg und zweimal den Erfolg im türkischen Superpokal bejubeln /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=30.html © getty 31/31 Das Kapitel Gala wird im Sommer geschlossen, in Fernost wartet nun eine neue Herausforderung für Prinz Poldi /de/sport/diashows/1703/fussball/lukas-podolski-karriere/lukas-podolski-karriere-koeln-bayern-arsenal-galatasaray,seite=31.html

Timo Werner: Der 99. Neuling im DFB-Team seit dem Poldi-Debüt 2004 erwischte einen undankbaren Start. Den schweren Stand, den Werner bei vielen Fans in der Bundesliga hat, hatte er bei seiner Nationalmannschaftspremiere auf dem Rasen, was aber auch viel damit zusammenhing, dass ihn in der Spitze nur sehr wenige Bälle erreichten. In den Zweikämpfen mit den robusten Engländern war er zudem meist unterlegen. In der 77. Minute kam Müller für ihn. Note: 4

Andre Schürrle: Kam nach knapp einer Stunde für Brandt. Leitete noch den einen oder anderen Konter geschickt mit ein, konnte dem Spiel aber auch nicht mehr den ganz großen Schwung geben. Note: 3,5

Emre Can: Gilt vielen in England als Verlangsamer des Gegenpressing-Stils und wird es auch in der Nationalmannschaft schwer haben, diesen Ruf aufzupolieren. Reihte sich unauffällig ein und setzte keine Akzente. Note: 4

Thomas Müller: Durfte eine knappe Viertelstunde ran, kam dabei genau neunmal an den Ball. Nach Podolskis Treffer war die Partie ohnehin gelaufen, sodass Müller nur noch mithalf, das Spiel über die Runden zu schaukeln. Ohne Bewertung

Sebastian Rudy: Ermöglichte Podolski kurz vor Schluss die gebührenden Ovationen. Ohne Bewertung

Deutschland - England: Daten zum Spiel