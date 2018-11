Kommentar zum Länderspieljahr 2018: Nur noch Mittelmaß

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Horrorjahr 2018 mit einem 2:2 gegen die Niederlande abgeschlossen. Als Erkenntnis bleibt: Man hat in diesem Jahr nicht nur die Vorherrschaft auf dem Rasen verloren - sondern auch die Herzen der Fans. Ein Kommentar von SPOX-Nationalmannschaftsreporter Stefan Petri.

Endlich ist das vermaledeite Länderspieljahr 2018 vorüber.

Die deutsche Nationalmannschaft hat in den letzten zwölf Monaten einen beispiellosen, einen historischen Absturz hingelegt. Als Weltmeister war man ins Jahr gestartet, man beendet es mit einem blamablen Vorrundenaus bei der WM und dem Abstieg als Gruppenletzter der Nations League im Gepäck.

Und mit der Erkenntnis, dass das große Deutschland nur noch Mittelmaß ist.

Einem guten Gegner reichen gegen dieses Deutschland nur wenige Minuten

Nach dem 2:2 gegen die Niederlande waren alle Beteiligten einmal mehr darum bemüht, das Positive herauszukehren. Es waren die gleichen Floskeln, die man dieses Jahr gefühlt schon rund ein Dutzend Mal gehört hat: Gut angefangen. Die Chancen nicht genutzt. Sich nicht für die eigene Leistung belohnt. Eigentlich ein besseres Ergebnis verdient. Und: Gute Ansätze, auf dem richtigen Weg, das macht Hoffnung für die Zukunft - bla bla bla.

Aber die Tatsache, dass der in den letzten Spielen endlich vorangetriebene Umbruch dafür gesorgt hat, dass frisches Blut in die Startelf gespült wurde, ist nur eine unzureichende Erklärung dafür, dass man sich in allen vier Nations-League-Spielen die Butter hat vom Brot nehmen lassen. Schließlich sind die Leroy Sanes, Niklas Süles und Co. nicht erst gestern zufällig in ihre Fußballschuhe gerutscht. Fast alle haben sie mehrere Jahre Erfahrung, fast alle spielen sie bei europäischen Spitzenklubs.

Noten und Einzelkritiken zu DFB - Niederlande: Vorne lange Mopped, hinten spät Schlafwagen © getty 1/15 Gut gespielt und doch nicht gewonnen: Das DFB-Team kassiert gegen die Niederlande kurz vor Schluss den Ausgleich und bringt sich so um den Lohn einer guten Leistung. Die Einzelkritiken und Noten. © getty 2/15 Manuel Neuer: Nahezu beschäftigungslos im ersten Durchgang. Entschlossen, als er in Halbzeit zwei eine Depay-Hereingabe wegfaustete. Konnte sich noch einmal gegen Depay auszeichnen (78.). Chancenlos bei den zwei Treffern der Niederländer. Note: 3. © getty 3/15 Niklas Süle: Hatte es immer wieder mit Babel zu tun und bestach dabei durch sein gutes Stellungsspiel und seine Schnelligkeit in Laufduellen. Bügelte Hummels' einzigen Wackler gegen Depay aus (59.). Dazu passsicherster Deutscher (93 Prozent). Note: 2,5. © getty 4/15 Mats Hummels: Zuletzt häufig in der Kritik, gegen die Niederlande aber ein echter Ruhepol in der Dreierkette. Gute Balleroberung gegen Depay vor dem Führungstreffer, passsicher (91 Prozent), kopfballstark und mit den meisten Zweikämpfen (13). Note: 2,5. © getty 5/15 Antonio Rüdiger: Leistete sich zu Beginn einen schlimmen Fehlpass (4.) und verspekulierte sich bei einem hohen Ball. Bis zur Schlussminute blieben das die einzigen Wackler. Dann aber an der Entstehung des Ausgleichs nicht unbeteiligt. Note: 3. © getty 6/15 Thilo Kehrer: Hatte die erste Chance nach 30 Sekunden, tauchte danach aber merklich ab. Konnte kaum für offensive Impulse sorgen, obwohl er defensiv nicht übermäßig gefordert war. Vergab in der Schlussphase die Großchance auf das 3:1. Note: 4. © getty 7/15 Nico Schulz: Wesentlich aktiver als Kehrer. Tauchte immer wieder gefährlich über links auf und stellte Tete mit seiner Geschwindigkeit vor große Probleme. Stark sein Zusammenspiel mit Reus (67.), noch ausbaufähig seine Präzision bei Flanken. Note: 2,5. © getty 8/15 Joshua Kimmich: Nicht ganz so präsent wie Kroos im Zentrum, aber durch gute Laufarbeit ebenso wertvoll. Im zweiten Durchgang dann schläfrig beim Anschlusstreffer durch Promes und unglücklich mit der Verlängerung vor dem 2:2 auf van Dijk. Note: 4. © getty 9/15 Toni Kroos: Leistete sich ein, zwei ungewöhnliche Fehler, initiierte aber das 1:0 und bereitete das 2:0 mit einem starken Ball vor. War anschließend voll im Spiel, zweikampfstark und fleißig. Vor dem Ausgleich dann aber zu sorglos. Note: 2,5. © getty 10/15 Timo Werner: Kam gut in die Partie und fackelte nicht lange bei seinem 1:0. Suchte zielstrebig den Abschluss und versuchte auch seine Nebenleute in Szene zu setzen. Vergab noch zwei Chancen in Halbzeit zwei. Dennoch ein guter Auftritt. Note: 2,5. © getty 11/15 Serge Gnabry: Ließ sich im Zentrum fallen, um anspielbar zu sein und Bälle weiterzuleiten. Leistete sich so einen schlimmen Fehlpass, bereitete so aber auch das 1:0 vor. Laufstark und bis zu seiner Auswechslung mit den meisten Zweikämpfen. Note: 2,5. © getty 12/15 Leroy Sane: Begann etwas verhaltend, nach seinem glücklichen Treffer zum 2:0 jedoch erheblich verbessert und immer wieder mit guten Laufwegen. Ab und an noch unsicher in der Ballkontrolle und im letzten Drittel zu verspielt. Note: 3. © getty 13/15 Marco Reus: Ließ seine Klasse mehr als einmal aufblitzen und brachte nochmal neuen Schwung in die Offensive. Fuhr einen starken Konter, den Kehrer zum 3:1 nutzen muss. Vorher beinahe Wegbereiter des 3:0, doch de Jong grätschte dazwischen. Note: 3. © getty 14/15 Thomas Müller: In seinem 100. Länderspiel sehr einsatzfreudig und mit ein paar guten Ideen. Setzte Reus toll in Szene, doch dessen Hereingabe auf Sane wurde abgeblockt. Leistete sich in knapp 25 Minuten allerdings acht Ballverluste. Note: 3. © getty 15/15 Leon Goretzka: Kam in der 80. Minute für Leroy Sane und verlor vor dem Anschlusstreffer der Niederländer prompt den Ball. Feiner Hackentrick auf Reus beim deutschen Konter kurz nach dem Gegentreffer. Keine Bewertung.

Fakt ist jedoch: Einem guten Gegner - denn Weltspitze sind die Niederländer auch noch nicht - reichten nach 80 schwachen zehn gute Minuten, um etwas Zählbares mitzunehmen. Wie schon Frankreich im Oktober nach einer schlechten ersten Hälfte nur ein bisschen aufdrehen musste, um aus einem 0:1 ein 2:1 zu machen. Das lässt sich mit dem Umbruch allein nicht erklären, das ist auch ein Mangel an Qualität.

Die deutsche Nationalmannschaft hat die Herzen der Fans verloren

Positiv zu vermerken sind das neue System mit Dreierkette, die vielen jungen Spieler, das moderne, vertikale Spiel. Ein frisches, junges Team, das aufopferungsvoll kämpft, obwohl es am Ende noch nicht zum Sieg reicht.

Doch nicht erst die stimmungsarme Partie in Gelsenkirchen hat gezeigt: Die Herzen der Fans hat die deutsche Mannschaft noch lange nicht zurückerobert.

Zu viel Porzellan ist mit dem oft arroganten und überheblichen Auftreten in der Vergangenheit zerschlagen worden, als dass es mit der Charmeoffensive Richtung Fans und Medien seit dem WM-Debakel zu kitten gewesen wäre.

Der Ruf der DFB-Auswahl ist nach diesem Katastrophenjahr dermaßen ramponiert, dass es sportlich wie emotional ein langer und steiniger Weg zurück nach oben werden wird.