Deutschland - Niederlande 2:2: Später Einbruch verhindert versöhnlichen Jahresabschluss

Die deutsche Nationalmannschaft hat im letzten Länderspiel des Jahres 2018 einen versöhnlichen Abschluss verpasst. Gegen die Niederlande spielte man im finalen Nations-League-Spiel in Gelsenkirchen trotz 2:0-Führung am Ende nur 2:2 (2:0).

Sportliche Konsequenzen hatte die Partie für Deutschland nicht: Die DFB-Elf (4 Punkte) stand bereits als Absteiger fest. Durch das Remis ist Holland (7 Punkte) Gruppensieger und spielt um den Nations-League-Titel, Frankreich (7 Punkte) ist Tabellenzweiter.

Löw veränderte seine Startelf auf drei Positionen, Hummels, Schulz und Kroos rückten für Ginter, Hector und Havertz ins Team. Das Team präsentierte sich gegen den Ball abwartend, verzichtete gegen den geordneten Spielaufbau der Niederländer auf Druck auf die Innenverteidiger und verdichtete das Zentrum, um bei Ballgewinn sofort auszuschwärmen und mit wenigen Ballkontakten vor Cillessens Tor zu kommen.

Das gelang sehr gut: Werner nutzte die erste Großchance mit einem Treffer von der Strafraumgrenze, Sane hatte bei seinem Tor nach Steilpass von Kroos Glück, dass der Ball entscheidend abgefälscht wurde. Gnabry hätte vor der Pause noch erhöhen können. Die Niederlande, der man den Willen um den Gruppensieg nicht ansah, wusste mit dem Ballbesitz nichts anzufangen und konnte Neuer in Halbzeit eins kein einziges Mal testen - lediglich ein Kopfball von Süle auf das eigene Tornetz sorgte für Gefahr.

Holland nach der Pause mit etwas mehr Zug nach vorn, mit längeren Ballbesitzphasen in der gegnerischen Hälfte und den ersten Prüfungen für Neuer. Die DFB-Elf war im eigenen Spiel auf Sicherheit bemüht, mit etwas weniger Tempo, aber einer hochkarätigen Konterchance durch Werner, der frei vor Cillessen verzog (62.).

Löw brachte im Anschluss Reus und Müller, der zu seinem 100. Länderspiel kam. Schlampige Niederländer ließen in der Folge gleich mehrere aussichtsreiche deutsche Angriffe zu, es fehlte aber am entscheidenden letzten Pass. Neuer wehrte noch einmal gegen Depay ab (78.), danach war Deutschland dem 3:0 näher als Oranje dem Anschluss.

Wiederholte Aussetzer in der Defensive sorgten dann doch noch für den Ausgleich: Zuerst traf Promes nach einem Fehler von Goretzka, in der Nachspielzeit sorgte der am Ende zum Stürmer umfunktionierte van Dijk für den Ausgleich.

Noten und Einzelkritiken zu DFB - Niederlande: Vorne lange Mopped, hinten spät Schlafwagen © getty 1/15 Gut gespielt und doch nicht gewonnen: Das DFB-Team kassiert gegen die Niederlande kurz vor Schluss den Ausgleich und bringt sich so um den Lohn einer guten Leistung. Die Einzelkritiken und Noten. © getty 2/15 Manuel Neuer: Nahezu beschäftigungslos im ersten Durchgang. Entschlossen, als er in Halbzeit zwei eine Depay-Hereingabe wegfaustete. Konnte sich noch einmal gegen Depay auszeichnen (78.). Chancenlos bei den zwei Treffern der Niederländer. Note: 3. © getty 3/15 Niklas Süle: Hatte es immer wieder mit Babel zu tun und bestach dabei durch sein gutes Stellungsspiel und seine Schnelligkeit in Laufduellen. Bügelte Hummels' einzigen Wackler gegen Depay aus (59.). Dazu passsicherster Deutscher (93 Prozent). Note: 2,5. © getty 4/15 Mats Hummels: Zuletzt häufig in der Kritik, gegen die Niederlande aber ein echter Ruhepol in der Dreierkette. Gute Balleroberung gegen Depay vor dem Führungstreffer, passsicher (91 Prozent), kopfballstark und mit den meisten Zweikämpfen (13). Note: 2,5. © getty 5/15 Antonio Rüdiger: Leistete sich zu Beginn einen schlimmen Fehlpass (4.) und verspekulierte sich bei einem hohen Ball. Bis zur Schlussminute blieben das die einzigen Wackler. Dann aber an der Entstehung des Ausgleichs nicht unbeteiligt. Note: 3. © getty 6/15 Thilo Kehrer: Hatte die erste Chance nach 30 Sekunden, tauchte danach aber merklich ab. Konnte kaum für offensive Impulse sorgen, obwohl er defensiv nicht übermäßig gefordert war. Vergab in der Schlussphase die Großchance auf das 3:1. Note: 4. © getty 7/15 Nico Schulz: Wesentlich aktiver als Kehrer. Tauchte immer wieder gefährlich über links auf und stellte Tete mit seiner Geschwindigkeit vor große Probleme. Stark sein Zusammenspiel mit Reus (67.), noch ausbaufähig seine Präzision bei Flanken. Note: 2,5. © getty 8/15 Joshua Kimmich: Nicht ganz so präsent wie Kroos im Zentrum, aber durch gute Laufarbeit ebenso wertvoll. Im zweiten Durchgang dann schläfrig beim Anschlusstreffer durch Promes und unglücklich mit der Verlängerung vor dem 2:2 auf van Dijk. Note: 4. © getty 9/15 Toni Kroos: Leistete sich ein, zwei ungewöhnliche Fehler, initiierte aber das 1:0 und bereitete das 2:0 mit einem starken Ball vor. War anschließend voll im Spiel, zweikampfstark und fleißig. Vor dem Ausgleich dann aber zu sorglos. Note: 2,5. © getty 10/15 Timo Werner: Kam gut in die Partie und fackelte nicht lange bei seinem 1:0. Suchte zielstrebig den Abschluss und versuchte auch seine Nebenleute in Szene zu setzen. Vergab noch zwei Chancen in Halbzeit zwei. Dennoch ein guter Auftritt. Note: 2,5. © getty 11/15 Serge Gnabry: Ließ sich im Zentrum fallen, um anspielbar zu sein und Bälle weiterzuleiten. Leistete sich so einen schlimmen Fehlpass, bereitete so aber auch das 1:0 vor. Laufstark und bis zu seiner Auswechslung mit den meisten Zweikämpfen. Note: 2,5. © getty 12/15 Leroy Sane: Begann etwas verhaltend, nach seinem glücklichen Treffer zum 2:0 jedoch erheblich verbessert und immer wieder mit guten Laufwegen. Ab und an noch unsicher in der Ballkontrolle und im letzten Drittel zu verspielt. Note: 3. © getty 13/15 Marco Reus: Ließ seine Klasse mehr als einmal aufblitzen und brachte nochmal neuen Schwung in die Offensive. Fuhr einen starken Konter, den Kehrer zum 3:1 nutzen muss. Vorher beinahe Wegbereiter des 3:0, doch de Jong grätschte dazwischen. Note: 3. © getty 14/15 Thomas Müller: In seinem 100. Länderspiel sehr einsatzfreudig und mit ein paar guten Ideen. Setzte Reus toll in Szene, doch dessen Hereingabe auf Sane wurde abgeblockt. Leistete sich in knapp 25 Minuten allerdings acht Ballverluste. Note: 3. © getty 15/15 Leon Goretzka: Kam in der 80. Minute für Leroy Sane und verlor vor dem Anschlusstreffer der Niederländer prompt den Ball. Feiner Hackentrick auf Reus beim deutschen Konter kurz nach dem Gegentreffer. Keine Bewertung.

Die Daten des Spiels Deutschland gegen Niederlande

Tore: 1:0 Werner (9.), 2:0 Sane (20.), 2:1 Promes (85.), 2:2 van Dijk (90.+1)

Fünf Pflichtspiele ohne Sieg - das passierte Deutschland zum ersten Mal unter Löw. Eine größere Durststrecke gab es nur zwischen Juni 1978 und April 1979, als man sechs Partien sieglos blieb.

Das DFB-Team und die Niederlande spielten zum 42. Mal gegeneinander (15 Siege, 16 Remis, 11 Niederlagen)- nur gegen die Schweiz trat die deutsche Nationalmannschaft in ihrer Länderspielhistorie häufiger an (51 Mal).

Timo Werner traf zum ersten Mal seit Juni (gegen Saudi-Arabien) wieder im DFB-Dress - nach 751 Minuten (über 12 Stunden) ohne Tor.

Thomas Müller ist der 15. deutsche Spieler, der es auf 100 Länderspiele bringt.

Thomas Müller mit 100. Länderspiel - Die meisten Länderspiele für Deutschland © getty 1/21 Thomas Müller knackte gegen die Niederlande die magische Grenze von 100 Länderspielen für Deutschland. SPOX zeigt, wo sich Müller in der ewigen Liste der Rekord-Nationalspieler einreiht. © getty 2/21 Platz 20: Konrad Weise (links) - Konrad Weise machte zwischen 1970 und 1981 für die ehemalige DDR 94 Spiele. Dabei gelangen dem Olympiasieger von 1976 zwei Tore für die Nationalmannschaft. © getty 3/21 Platz 18: Karl-Heinz Rummenigge - Von 1976 bis 1986 absolvierte der heutige Vorstandsvorsitzende vom FC Bayern 95 Länderspiele für die Nationalmannschaft. Der Europameister von 1980 erzielte 45 Tore für Deutschland. © getty 4/21 Platz 18: Sepp Maier - "Die Katze von Anzing" bestritt 95 Länderspiele im Zeitraum von 1966 bis 1979. Damit ist der Weltmeister von 1974 Rekord-Nationaltorhüter. © getty 5/21 Platz 17: Berti Vogts - Zwischen 1967 und 1978 machte Vogts 96 Spiele für Deutschland. Der Abwehrspieler und Weltmeister von 1974 schoss ein Tor für die Nationalmannschaft. © getty 6/21 Platz 16: Michael Ballack - 98 Spiele absolvierte Ballack für die Nationalmannschaft. Zwischen 1999 und 2010 erzielte der "Capitano" 42 Tore für Deutschland. © getty 7/21 Platz 14: Thomas Müller - Nach der Partie gegen die Niederlande steht Müller bei nun 100 Länderspielen. Seit 2010 spielt der Weltmeister von 2014 für Deutschland und erzielte bisher 38 Tore. © getty 8/21 Platz 14: Ulf Kirsten - Genau 100 Spiele bestritt Kirsten für Deutschland, für die DDR machte er zuvor 51 Länderspiele. 34 (20/14) Tore gelangen Kirsten insgesamt im Zeitraum von 1985 bis 2000. © getty 9/21 Platz 13: Thomas Häßler - Von 1985 bis 2000 spielte "Icke" Häßler 101 Mal für die Nationalmannschaft. Der Welt- und Europameister traf elf Mal für das DFB-Team. © imago 10/21 Platz 12: Jürgen Croy - Der Torhüter spielte für die ehemalige DDR 102 Mal. Der Olympiasieger von 1976 war zwischen 1967 und 1981 aktiv. © getty 11/21 Platz 11: Franz Beckenbauer - 103 Länderspiele absolvierte Beckenbauer von 1965 bis 1977 als Spieler für Deutschland. Der zweifache Weltmeister von 1974 als Spieler und 1990 als Trainer erzielte 14 Tore für die Nationalmannschaft. © getty 12/21 Platz 10: Per Mertesacker - Zwischen 2004 und 2014 absolvierte der Abwehrspieler 104 Länderspiele. Dem Weltmeister von 2014 gelang kein Tor für Deutschland. © getty 13/21 Platz 7: Jürgen Kohler - Der Welt- und Europameister machte 105 Spiele für Deutschland. Im Zeitraum von 1986 bis 1998 erziehlte Kohler zwei Tore für die Nationalmannschaft. © getty 14/21 Platz 7: Joachim Streich - Für die ehemalige DDR bestritt Streich 105 Länderspiele. Von 1969 bis 1984 konnte der Olympiasieger von 1976 zwei Tore erzielen. © imago 15/21 Platz 7: Hans-Jürgen Dörner - "Dixie" Dörner machte zwischen 1969 und 1985 für die ehemalige DDR 105 Spiele, in denen der Olympiasieger von 1976 insgesamt 13 Tore erzielte. © getty 16/21 Platz 6: Jürgen Klinsmann - Der ehemalige Nationaltrainer spielte 108 Mal für Deutschland. Der Stürmer und Weltmeister von 1990 schoss 47 Tore im Zeitraum von 1987 und 1998 für die Nationalmannschaft. © getty 17/21 Platz 5: Philipp Lahm - Von 2004 bis 2014 lief Lahm 113 Mal für Deutschland auf. Der Weltmeister-Kapitän von 2014 erzielte als Außenverteidiger fünf Tore für das DFB-Team. © getty 18/21 Platz 4: Bastian Schweinsteiger - 121 Länderspiele bestritt Schweinsteiger für Deutschland zwischen 2004 und 2014. Dabei traf der Weltmeister von 2014 und ehemalige Kapitän 24 Mal für die Nationalmannschaft. © getty 19/21 Platz 3: Lukas Podolski - 130 Mal lief "Poldi" im Dress der Nationalmannschaft auf. Zwischen 2004 und 2017 erzielte der Weltmeister von 2014 insgesamt 49 Tore für Deutschland. © getty 20/21 Platz 2: Miroslav Klose - Im Zeitraum von 2001 bis 2014 lief der Rekord-Torschütze von Deutschland und aller Weltmeisterschaften 137 Mal für das DFB-Team auf. Dabei erzielte der Weltmeister 71 Tore. © getty 21/21 Platz 1: Lothar Matthäus - Von 1980 - 2000 absolvierte Matthäus 150 Spiele für die Nationalmannschaft. Der bisher einzige deutsche Weltfußballer und Weltmeister von 1990 schoss 23 Tore für Deutschland.

Der Star des Spiels: Toni Kroos (Deutschland)

Leistete sich zunächst ein, zwei ungewöhnliche Fehler im Passspiel, initiierte dann aber das 1:0 und bereitete das 2:0 mit einem starken Ball auf Sane vor. War anschließend voll im Spiel, zweikampfstark und fleißig in der Defensivarbeit.

Der Flop des Spiels: Kenny Tete (Niederlande)

Ließ Schulz auf seiner rechten Abwehrseite viel zu viel Raum und verkaufte sich im Duell auf dem Flügel nicht gut. Fälschte das 2:0 von Sane unhaltbar ab, nach vorn wirkungslos.

Der Schiedsrichter: Ovidiu Alin Hategan (Rumänien)

Hatte die Partie im Griff, ohne ganz knifflige Situationen. Zeigte insgesamt viermal Gelb, jeweils gerechtfertigt.

Die Reaktionen zu Deutschland gegen Niederlande

Joachim Löw: "Wir sind enttäuscht über das Ergebnis. Über die gesamte Spielzeit habe ich aber mehr Positives als Negatives gesehen. Jetzt sind wir am Ende bestraft worden, das ist natürlich bitter. Es zieht sich ein bisschen durch. Das ist manchmal der Preis, den man bezahlen muss. Das sind Erfahrungswerte, die jetzt gesammelt werden."

Toni Kroos: "Das ist bitter. Das Ergebnis ist dem Spiel nicht angemessen, aber das haben wir dieses Jahr schon oft erzählt. Wir haben den Deckel nicht drauf gemacht und dann kann so etwas passieren. Ich glaube, jeder hat das Gefühl, dass es über weite Teile gut war. Jetzt bleibt das hängen, was am Ende passiert ist. Als Mannschaft hätte uns ein Erfolgserlebnis gut getan."

Timo Werner: "Das ist schade. Wir hatten bis zur 85. Minute alles im Griff und hätten vorzeitig das 3:0 machen können. Am Ende haben wir uns nicht belohnt, da ist wieder alles schief gegangen."

Leroy Sane: "Das Ergebnis ist ärgerlich. Wir haben früh getroffen und dann direkt nachgelegt. Wir müssen das dritte Tor machen, dann kann man das Spiel locker runterspielen. So ist es aber anders gelaufen."