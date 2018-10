Joachim Löw widerspricht Jürgen Klopp: Nations League "eine gute Erfindung"

Bundestrainer Joachim Löw hat der Kritik von Jürgen Klopp an der neugeschaffenen Nations League widersprochen. "Für mich als Nationaltrainer ist die Nations League eine gute Erfindung. Ein Wettbewerb ist mir in dieser Phase lieber als gegen die ganz Kleinen zu spielen", sagte Löw am Dienstag in Berlin.

Klopp hatte die Nationenliga als "sinnlosesten Wettbewerb der Welt" bezeichnet. Löw zeigte allerdings Verständnis für diese Meinung. "Die Vereinstrainer haben solche Länderspielpausen nicht gerne, weil viele Spieler weg sind und die Trainer nicht normal trainieren können", sagte er.

Löw trifft mit dem DFB-Team am Samstag im Rahmen der Nations League in Amsterdam auf die Niederlande (20.45 Uhr im LIVETICKER). Drei Tage später steht in St. Denis das zweite Duell mit Frankreich nach dem 0:0 gegen den Weltmeister zum Auftakt in München an.