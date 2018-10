Fußball in der Länderspielpause: Die besten Spiele - Termine, TV, Livestream, Liveticker

Länderspielpause in Europa. In den Ligen ruht der Ball, doch international wird trotzdem gekickt. Hier erfahrt ihr, welche Spiele ihr in den nächsten Tagen nicht verpassen dürft und wo ihr das Geschehen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Bundesliga macht vom 7. bis zum 19. Oktober Pause. Es stehen die nächsten Topspiele in der Nations League an. Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte zu den kommenden Länderspielen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nations League: Wann finden die Spiele statt

Vom 11. bis 16. Oktober finden in der UEFA Nations League die nächsten Länderspiele statt. Einige Teams kommen in diesem Zeitraum zu zwei Partien, spielen also den 2. und 3. Spieltag des Wettbewerbs, andere Mannschaften haben nur ein Spiel (3. Spieltag).

Nations League: TV, Livestream

Die Spiele der UEFA Nations League werden vornehmlich auf dem Streamingportal DAZN übertragen. Die Spiele mit deutscher Beteiligung werden jedoch immer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. So zeigt das ZDF die Begegnung zwischen den Niederlanden und Deutschland, die ARD überträgt Weltmeister Frankreich gegen das DFB-Team.

Selbstverständlich bietet sowohl das ZDF als auch die ARD einen kostenlosen Livestream zu den jeweiligen Partien an.

Nations League: Die Topspiele in der Übersicht

Datum Gruppe Begegnung Liveticker 11. Oktober 2018, 20,45 Uhr A3 Polen - Portugal LIVETICKER 12. Oktober 2018, 20.45 Uhr A2 Belgien - Schweiz LIVETICKER 12. Oktober 2018, 20.45 Uhr A4 Kroatien - England LIVETICKER 13. Oktober 2018, 20.45 Uhr A1 Niederlande - Deutschland LIVETICKER 14. Oktober 2018, 20.45 Uhr A3 Polen - Italien LIVETICKER 15. Oktober 2018, 20.45 Uhr A4 Spanien - England LIVETICKER 15. Oktober 2018, 20.45 Uhr A2 Island - Schweiz LIVETICKER 16. Oktober 2018, 20.45 Uhr A1 Frankreich - Deutschland LIVETICKER

Nations League: Die Spiele im Liveticker

Für all diejenigen, die die Spiele nicht im TV oder im Livestream verfolgen können, bietet SPOX einen Liveticker an. Hier entlang.

Nations League: Alle Partien in der Übersicht