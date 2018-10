UEFA Nations League - Deutschland: So gelingt dem DFB-Team noch der Klassenerhalt

In der UEFA Nations League droht dem DFB-Team nach der 1:2-Niederlage gegen Frankreich der Abstieg aus der Division A. Aus eigener Kraft kann Deutschland den Klassenerhalt nicht mehr schaffen. SPOX erklärt euch, wie sich Löw und Co. dennoch in der höchsten Nationen-Liga halten können.

Deutschland steht nach zwei Pleiten und einem Unentschieden mit einem Punkt aus drei Spielen am Tabellenende der Gruppe 1. Vor dem letzten Spiel gegen die Niederlande im November gibt es aber noch einen Funken Resthoffnung, wie der Verbleib in Liga A noch gelingen kann.

UEFA Nations League: Deutschland benötigt diese Ergebnisse

Wenn die Niederlande ihr Heimspiel am 16. November in Rotterdam gegen Frankreich gewinnt, steigt das DFB-Team direkt aus der Spitzengruppe ab. Bei jedem anderen Spielausgang besteht für Deutschland noch die Möglichkeit, die Klasse im letzten Spiel gegen die Niederlande zu halten. Die Partie findet am 19. November in der Gelsenkirchener Schalke-Arena statt.

Bei einer Niederlage der Niederlande gegen Frankreich reicht Deutschland ein Sieg im letzten Spiel gegen die Niederlande.

Bei einem Unentschieden zwischen der Niederlande und Frankreich muss Deutschland im letzten Spiel gegen die Niederlande mit mehr als drei Toren Unterschied gewinnen.

DFB-Team - Liga A Gruppe 1: Spiele und Tabelle

Spieltag: Deutschland - Frankreich 0:0 Spieltag: Frankreich - Niederlande 2:1 Spieltag: Niederlande - Deutschland 3:0 Spieltag: Frankreich - Deutschland 2:1 Spieltag: Niederlande - Frankreich (16. November in Rotterdam) Spieltag: Deutschland - Niederlande (19. November in Gelsenkirchen)

Nach dem vierten Spieltag der Division A Gruppe 1 der UEFA Nations League liegt Deutschland nach drei Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Spitzenreiter Frankreich kann nicht mehr absteigen. Im letzten Spiel in Rotterdam reicht der Equipe Tricolore ein Remis für den Gruppensieg und das Erreichen des Final Four 2019.

Platz Team Spiele S U N Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Frankreich 3 2 1 0 4:2 2 7 2 Niederlande 2 1 0 1 4:2 2 3 3 Deutschland 3 0 1 2 1:5 -4 1

UEFA Nations League: Diese drei Entscheidungen sind bereits gefallen

Aufstieg

Ukraine steigt als feststehender Gruppenerster der Liga B Gruppe 1 in die Liga A auf.

Abstieg

Polen und Island steigen aus der Liga A in die Liga B ab.